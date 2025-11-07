Giriş
    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik

    Samsung'un Türkçe destekleyen yapay zekası Galaxy AI, günlük hayatınızda size pek çok konuda kolaylık sağlıyor. Bu içeriğimizde Galaxy AI'ın öne çıkan özelliklerini bir araya getirdik.

    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yapay zeka teknolojisi Galaxy AI günlük hayatınızı kolaylaştıran pek çok özellik sunuyor. İçerik tüketirken, araştırma yaparken, telefonla konuşurken ve günlük rutinlerinizi hallederken Galaxy AI’ın özelliklerindne faydalanarak zaman kazanabilirsiniz. Bu içeriğimizde Galaxy AI ile yapabileceklerinize yakından bakıyoruz. Galaxy AI'ın tüm bu özelliklerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik Tam Boyutta Gör
    Galaxy AI destekleyen cihazlarda Circle to Search özelliğini kullanarak ekrandaki herhangi bir ürün, yazı ve video hakkında Google’da anında araba yapabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için ana ekran butonuna uzun süre basılı tutup araştırmak istediğiniz nesneyi seçmeniz yeterli. Bu özelliği oyunlarda takıldığınız bölümlerde ipucu edinmek için de kullanabilirsiniz.

    2. Fotoğraf Asistanı

    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik Tam Boyutta Gör

    Galaxy AI, fotoğraflarınızdaki istenmeyen nesneleri gerçekçi bir şekilde kaldırıyor. Diğer yapay zeka asistanlarıyla kıyaslarsak Galaxy AI’ın nesne kaldırma özelliğinin daha başarılı sonuçlar ürettiğini söyleyebiliriz. Bu özellik sayesinde güzel anılarınızdaki istenmeyen şeyleri kaldırarak fotoğrafı güzelleştirebilmek mümkün.

    Galaxy AI ayrıca fotoğraflarınızı düzenlemek için çeşitli öneriler sunar ve çizimlerinizi nesnelere dönüştürerek fotoğraflara ekleme yapmanıza imkan tanır.

    3. Not Asistanı: Not almak ve notları düzenlemek çok kolay

    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik Tam Boyutta Gör

    Samsung Notes uygulamasını kullanarak Galaxy AI desteğiyle not almak ve notları düzenlemek çok kolay. Galaxy AI; notlarınızı başlıklar, maddeler ve paragraflarla otomatik olarak biçimlendirir. Notları özetler, sesli kayıtları yazıya aktarır ve notların içeriğine göre otomatik kapak görseli oluşturur.

    4. Galaxy AI ile İnternet sayfalarını özetleyin

    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik Tam Boyutta Gör

    Bazen kısa bir bilgi almak istersiniz ancak internette karşınıza uzun uzun yazılmış detaylı içerikler çıkar. Samsung’un Türkçe destekleyen Galaxy AI yapay zekası sizin için uzun içerikleri anında özetliyor. Öne çıkan bilgileri madde madde halinde listeliyor.

    5. Galaxy AI ile İnternet Sayfalarını Çevirin

    Aradığımız bilgiyi her zaman Türkçe kaynaklardan bulamayabiliriz. Bu durumda Galaxy AI butonuna dokunup “Çevir” tuşuna basarak internet sayfasını anında Türkçe diline çevirebilir ve dil engeli olmadan tüm internet sitelerinde gezinebilirsiniz.

    6. Cebinizdeki Tercüman

    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik Tam Boyutta Gör

    Galaxy AI, yabancı dilde konuşan kişilerle aradaki dil bariyerinii ortadan kaldırıyor. Tercüman modunda diller arasında anında çeviri yapıyor. Konuşmanızı anında karşı tarafın dilinde seslendiriyor. Yurt dışı gezilerinde veya yurt içinde karşılaştığınız yabancılarla iletişim kurmanızı kolaylaştıracak. 

    7. Aramalarda Canlı Çeviri

    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik

    Tercüman özelliğini çeşitli programlarla yapabilmek mümkün ancak telefonla konuşma esnasında canlı çeviri özelliği Galaxy AI’ı benzersiz kılıyor. Türkçe dil desteği bulunan bu özellik, yabancılarla yaptığınız telefon konuşmalarında hem sizin sesinizi hem de karşı tarafın sesini çeviriyor. Konuşmayı karşı tarafın dilinde seslendiriyor. Bu sayede yurt dışındayken herhangi bir dil bilmeden kolaylıkla telefondan sipariş verebilir, taksi çağırabilir, araba kiralayabilir veya otel rezervasyonu yapabilirsiniz. Bu özelliği iş amacıyla yabancılarla yaptığınız görüşmelerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

    8. Now Brief

    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik Tam Boyutta Gör

    Güne başlarken ve gün sonunda birilerinin tıpkı asistanınız gibi sizi gün bilgilendirmesini ister misiniz? Now Brief özelliği güne başladığınızda size hava durumu, trafik yoğunluğu, enerji skoru ve gün içerisindeki etkinlikler hakkında bilgi veriyor. Günün sonunda ise yaptıklarınızın bir özetini getirerek günün öne çıkan anlarınızı hatırlamanıza yardımcı oluyor. Now Brief’e kilit ekranınızdan kolayca ulaşabilirsiniz.

    9. Yazma Asistanı: İmla hatalarını düzeltir, resmi formata uygun yazı hazırlar

    Samsung Galaxy AI ile hayatınızı kolaylaştıran 10 özellik Tam Boyutta Gör

    Galaxy AI’in Writing Asist özelliği yazdığınız veya seçtiğiniz metni yapay zeka aracılığıyla iyileştirmenize yardımcı olur. Yazılarınızdaki imla ve gramer hatalarını düzeltiyor. Yazınızı farklı üsluplara göre yeniden düzenliyor. Profesyonel, arkadaş canlısı, nazik, sosyal medya gibi çeşitli üslup seçenekleri bulunuyor. Ayrıca yazar modunda oluşturmak istediğiniz metin hakkında birkaç cümle vererek yapay zekanın size uzun içerikler hazırlamasını sağlayabilirsiniz. Bu özellikler iş, okul veya resmi yazışmalarda hayatınızı kolaylaştıracak. 

    10. Video ve ses kayıtlarındaki gürültüleri engelleyin

    Galaxy AI’ın Audio Eraser özelliği, kaydettiğiniz video ve fotoğraflardaki arka plan gürültülerini temizlemenize yardımcı oluyor. Hangi sesin ne kadar azaltılacağını veya tamamen kaldırılacağını kontrol etme imkanı sunuyor. Tek dokunuşla kalabalık gürültüsü, trafik gürültüsü ve rüzgar sesi gibi sesleri kaldırabilirsiniz.

    Galaxy AI Destekleyen Cihazlar

    • Galaxy S25 serisi (S25 / S25 /, S25 Ultra / 25 Edge) Galaxy S24 serisi (S24 / S24+ / S24 Ultra), Galaxy S23 serisi (S23 / S23+ / S23 Ultra), Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE
    • Galaxy Z Fold serisi (Fold5 / Fold6 / Fold7), Galaxy Z Flip serisi (Flip5 / Flip6 / Flip7)
    • Galaxy Tab S10 serisi (S11 / S11 Ultra), Galaxy Tab S10 serisi (S10+ / S10 Ultra), Galaxy Tab S9 serisi (S9 / S9+ / S9 Ultra)

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

