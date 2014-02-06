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Samsung Forum 14: WW9000 Çamaşır Makinesi

5 yıl
19,7b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Samsung Forum 2014 turlarımıza beyaz eşyalarla devam ediyoruz. Firmanın WW9000 modeli çamaşır makinesi, hem yeni teknolojileri hemde kendisine özgü tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
 

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The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen
Hayret, S4e benzemiyor
2 Yanıt Yanıtla +61
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1OOOOOO 5 yıl
arayüzdeki kasılmaya bak iste bu nedenle bu firmalar kaybediyor aynı makineyi apple yapsa boyle sorun olmaz
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Beyhaki 5 yıl
Samsundan androitli ütü bekliyorduk adamlar hızlı davrandı
Androidli çamaşır makinesi çıkardılar :D
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gerigelenadam 5 yıl
Sunucunu elini cebine koyması çok olumsuz etkiledi beni.... Dinleyemedim izleyemedim... Zaten sunucu da izleyince farkına varmıştır hatasını
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aliemrey 5 yıl
Samsung sorumlusu telefonla bağlandığı bilgisini verdikten sonra ender beyin kaç kilo yıkayabiliyor diye sorması düşündürücü.
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DH Misafiri 5 yıl
ender çok kasma kendini
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Guest-9D2914531 5 yıl
Açarken kasiyormus
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caglet 5 yıl
Kadınlar kullanacak bunları , küçücük ekran gözleri görmeyecek , Bir sürü menü ayar bilmem ne var , Tek tuşla bir dokunuşla yapılan şeyleri bir ekrana sığdırmışlar ama kullanışlı olur mu bilemem. Ben kullansam kullanışlı ama anneler teyzeler nasıl kullanacak bilemiyorum. Sonra sistem çökecek , Hata Raporu Gönder Diyecek :D
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rtsbora 5 yıl
Samsung'un ülkemizdeki teknik sevis sorununu çözmesi lazım. Yoksa ne yapsa boş... Yakın zaman önce eve buzdolabı alacaktık; Samsung'un uygun fiyatlı ve üstün özellikli modelleri olmasına rağmen, internetteki servis şikayetlerini görünce vazgeçtik. Adamlar 10 yıl garanti veriyor ama servisten memnun kaldım diyen yok?..
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Dayance 5 yıl
uzaktan bakınca hoparlör zannettim
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DH Misafiri 5 yıl
elini cebinden çıkartaydın iyiydi
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Batuist 5 yıl
sürekli daha iyi nasıl yapabilirim diye uğraşan firmaları hep takdir ettim ve edeceğim de... dünyanın teknoloji lideri adamlar...
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FreeRun 5 yıl
profilo da iyidir.
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carter 5 yıl
memoseler


carter

Beyaz eşya denince akla Bosch gelir. Şimdi Bosch, Android işletim sistemli bir telefon çıkartsa hoş olur mu? :)

Samsung bosch gibi tek sektörde hizmet veren bir kuruluş değildir. Sony gibi her sektörde faaliyet veren ender firmalardandir...


Ayrıca Apple yapsa böyle kasılma olmaz diyen arkadaşa sesleniyorum. Daha adamların telefonunu Foxconn, işlemcisini Samsung yapıyor... Sen ne makinesinden bahsediyorsun


Faaliyet gösterebilir, zaten bu duruma bir şey dediğim yok. Bunun yanında her sektörde boy göstermesi Samsung'un veya x firmasının bütün ürünlerinin mükemmel olduğunu göstermez.
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