Samsung Forum 14: WW9000 Çamaşır Makinesi

Haber Editörü
|Sunucunu elini cebine koyması çok olumsuz etkiledi beni.... Dinleyemedim izleyemedim... Zaten sunucu da izleyince farkına varmıştır hatasını
|Samsung sorumlusu telefonla bağlandığı bilgisini verdikten sonra ender beyin kaç kilo yıkayabiliyor diye sorması düşündürücü.
|ender çok kasma kendini
|Açarken kasiyormus
|Kadınlar kullanacak bunları , küçücük ekran gözleri görmeyecek , Bir sürü menü ayar bilmem ne var , Tek tuşla bir dokunuşla yapılan şeyleri bir ekrana sığdırmışlar ama kullanışlı olur mu bilemem. Ben kullansam kullanışlı ama anneler teyzeler nasıl kullanacak bilemiyorum. Sonra sistem çökecek , Hata Raporu Gönder Diyecek :D
|Samsung'un ülkemizdeki teknik sevis sorununu çözmesi lazım. Yoksa ne yapsa boş... Yakın zaman önce eve buzdolabı alacaktık; Samsung'un uygun fiyatlı ve üstün özellikli modelleri olmasına rağmen, internetteki servis şikayetlerini görünce vazgeçtik. Adamlar 10 yıl garanti veriyor ama servisten memnun kaldım diyen yok?..
|uzaktan bakınca hoparlör zannettim
|elini cebinden çıkartaydın iyiydi
|sürekli daha iyi nasıl yapabilirim diye uğraşan firmaları hep takdir ettim ve edeceğim de... dünyanın teknoloji lideri adamlar...
|profilo da iyidir.
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memoseler
Faaliyet gösterebilir, zaten bu duruma bir şey dediğim yok. Bunun yanında her sektörde boy göstermesi Samsung'un veya x firmasının bütün ürünlerinin mükemmel olduğunu göstermez.
Androidli çamaşır makinesi çıkardılar :D