Samsung GALAXY SIII Mini video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|2013te almıştım şuan hala kullanıyorum ama gelin birde bana sorun yakında elimde parçalacak arkadaş. Tabletten sonra telefonda da apple a gecmenin vakti geldi.
|2013'ün başında 774 TL'ye (12 taksit aldım, peşin alsaydım 734 TL olacaktı) Xperia P aldım. Şuan hala kullanıyorum. Vay be hem çok fazla zaman geçmiş gibi hem de çok fazla zaman geçmemiş gibi.
|cihazda ışık sensörü bulunmamakta. videoda yakınlık sensörünün iki boşluğunun biri ışık sensörü zannedilmiş
|Yetöedimi gece gunduz cilecektiriyon
|bende de var bitane; :D yanlız google play store den oyun indireceğimde yükle dyorum şartlar gelio bi tanesindede uygulamayaı sd karta at dio tamam diyorum oyun yükleniyor ama açılmıyor bence sd kart doluyor o yüzden açılmıyor sd kart a atmadan nasıl yapılıyor bilen varmı ?
|10 gündür kullanıyorum. Sesle arama yapmayı beceremedim daha. Sesle arama ya dokunup (dokunmatik ya, ondan) "abızıtın mı" dediğimde rehberden o kişiyi aramıyor, gidip google'dan arıyor, sonuçlarını da gösteriyor. Çok da lazımdı yani. 7 yıl önce araç kullanırken Ericsson Z550i ile hiç dokunmadan görüşmeler yapabiliyordum. Bu mu akıllı telefon şimdi. Ayrıca heryerde S3 mini'de mesaj okurken telefonu kulağına götürünce mesaj sahibini otomatik arıyor diye reklam var, benimki embesil doğum herhalde, yapmıyor. Ayarlarda falan da bulamadım. Eğer birtakım programlar ve ayarlar ile yapabiliyorsa da eksik olsun. Bu kadar mı kullanışsız olur bir telefon. Çatır çatır da pil yiyor hiçbirşey yapamadığı halde.(20 yıllık bilgisayar kullanıcısıyım.)
|arkadaşlar bende bi tane almayı düşünüyorum ama htc desire x le bunun arasında kaldım daha sonra pişman olmak istemiyorum siz ne dersiniz yardımcı olursanız çok sevinirim
|Arkadaşlar bn s3 miniyle xperia p nin arasınfaki farkları söylecem
xperia p de 540 x 960 qhd ekran s3 mini de 480x800 (tel. bakarken aradaki farkı anlayan bana msaj atsın)
xperia p de novathor 8500 s3 mini de 8420 arkadaslar görüldüğü gibi sanki xperia p de sanki daha yüksek işlemci varmış gibi ama arada sadece sayı farkı var ikiside aynı
xperia p de mali 400 (tek çekirdekli) s3 mini de mali 400 (tek çekirdekli) ikisininde aynı olmasına rağmen s3 mini sanki biraz daha performanslı
xperia p de 16 gb (genişletilemez) s3 mini de 8 gb (genişleetilebilir)
kameraya değinmessek olmaz
xperia p de 8 mp 1080p video kaydı s3 mini de 5 mp 720 p video kaydı ardaşlar burada bn kamerayaı açıkçası denemedim ama bildiğim kadarıylaiş mp de bitmio lens ide önemli
bataryaya değinmeyek hangisinin daha uzun süre dayandığı belli
Sonuç
bnce samsung en ideali sony zten daha yeni kalkışa geçtiği için sony malları şindilik alınmaz p ye ics gelmiş olabilir ama jb daha bklicek zten sony nxt ailesine gerektiği önemi vermiyor gibi zaten samsung nerde sony nerde
haa bide s3 mini 4.2.2 ye kadar güncellencek ama google heralde 4.3 de çıkarcak s3 mini %90 ona güncellenir
sony p de yüksek ihtimalle en son 4.1.2 görcek
|Ben bu olayı anlayamıyorum gerçekten, illa ki ekran boyutu küçük diye düşük özelliklere sahip bir cihaz mı yapılmalı ? İnceleme videosunda da birkaç kez cihazın "bütçesi kısıtlı ve S3 alamayanlar için iyi bir alternatif" olduğu söylendi.
Herkes yüzüne tabak gibi telefon koyup konuşmak istemiyor arkadaşım, adı üstünde "Cep Telefonu" bu, daha kibar boyutlarda yapın ama özelliğini de kısmayın herkes güzelce alsın. Bu büyük telefon iyidir anlayışı nereden insanların aklına yer etti anlamıyorum gerçekten.
|Telefonda Çift çekirdekli 1 Ghz işlemci, 1GB ram, 480 x 800 piksel super amoled ekran, 5 MP kamera, 720p video kayıt özelliği ve 1500 mAh pil var. Ayrıca kutudan çıkardığınız anda 4.1 Jelly Bean yüklü ve bu telefon 850 Lira. Fiyat performans canavarı diye ben buna derim.
Olsun 5 para etmez iphone 5 e bir sahin dogan parasi verecegine ekranina widget dahi konulamayan duvar kagidinin dort koseli simgelerin arkasindan kurtulamadigi iphonecuklarin en guzel alternatifi android telefonlari kulan
DH'nin Sony'ye olan üvey evlat muamelesi devam ediyor.
Bu arada Xperia P'yi S3 mini fiyatına bulanlar sakın kaçırmasın çünkü hem işlemci hem de multimedya(8 MP kamera, 1080p video çekimi) özellikleriyle S3 Mini'den çok ama çok daha üstün.