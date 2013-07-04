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Samsung GEAR marka tescili akıllı saat modelini akıllara getiriyor

5 yıl
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19
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung GEAR marka tescili akıllı saat modelini akıllara getiriyor

Galaxy S4 modeli 20 milyon satış barajını geçen Samsung'un uzun süreden beri akıllı saat konsepti üzerinde çalıştığı biliniyor. Firmanın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği yeni bir akıllı saat modelinin planlarını yaptığı daha önce gündeme gelmişti. Bu kez marka tescil başvurusunda bu modele referanslar ortaya çıktı.

Samsung GEAR şeklinde yapılan marka tescil başvurusunda kol saati, bileklik, kol bandı ve mobil cihazlarla veri iletişimi kullanan saat gibi pek çok benzer ifade kullanılmış. 

İfadeler ve firma yöneticilerinin açıklamaları biraraya getirildiğinde GEAR isminin muhtemel bir Samsung akıllı saati için kullanılacağı ihtimali ortaya çıkıyor. Saatin mobil cihazların yardımcı unsuru olarak mı veya bağımsız bir cihaz olarak mı çalışacağına dair başvurularda bir ayrıntıya yer verilmemiş.

Sony'nin kısa süre önce tanıttığı yeni akıllı saati, Apple'ın iWatch ismini ülkemiz de dahil pek çok ülkede tescil ettirmesi, Qualcomm'un TOQ adında bir akıllı saat çalışması gibi pek çok faktör önümüzdeki yıllarda akıllı saat sektörünün giderek çok daha önemli bir hale geleceğini gösteriyor. Analizlerde de bu öngörüye sık sık temas ediliyor.


http://www.slashgear.com/samsung-gear-hinted-as-upcoming-smartwatch-name-in-trademark-filings-02288827/ Yorum Yaz
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swat882 5 yıl en beğenilen Moribito
Moribito

swat882

DH Misafiri

plastik ve naylon saatler yolda desenize. samsung her zamanki gibi evlerden eski leğenleri toplayıp eritip şekil veriyor. leğen yetmediği zaman pet şişe kapakları topladıkları da söylentiler arasında.

yeter yahu!!!! seni ne ilgilendiriyor ki? plastik ya da titanyum.. İnsanlar alıp kullanıyor... Demekki kullanılam malzemeden çok insanlar işlevselliğine bakıyor...

İnsanlar samsung'dan memnun olmasa idi şu an dünyanın 1 numaralı elektronik üreticisi olmazdı

Ben zaten bu Apple ve Samsung kasa kavagasini anlamiyorum.

Hani Apple kullananlarin avantaji olsa, diyicem adamlar hakli. iPhone yamuluyor, cok kolay ciziliyor, kolay catliyor. Plastik kasalarda yamulma, cizilme gibi sorunlar yok. Cok uzun sure Galaxy S2 kullandim, 10larca defa dusurdum, ustune bastim, cay bile doktum. Ama ne yamuldu, ne cizildi, nede catladi.


olurmu forumun hepsi endüstri mühendisi
Moribitoswat882DH Misafiriplastik ve naylon saatler yolda desenize. samsung he...
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Balawitz 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
plastik ve naylon saatler yolda desenize. samsung her zamanki gibi evlerden eski leğenleri toplayıp eritip şekil veriyor. leğen yetmediği zaman pet şişe kapakları topladıkları da söylentiler arasında.

Hayatimda bu kadar gerizekali insan gormedim

Samsungun bilgisayar tableti de plastikten zaten.
Ayrica senin gibi zavallılar da her zaman plastik saat kullandilar.
Hadi hesabına girip soylesene bunu. Kişiliksiz herif
DH Misafiriplastik ve naylon saatler yolda desenize. samsung her zamanki gibi evlerden eski leğenleri toplayıp eritip şekil veriyor. leğen yet...
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Moribito 5 yıl swat882
swat882

DH Misafiri

plastik ve naylon saatler yolda desenize. samsung her zamanki gibi evlerden eski leğenleri toplayıp eritip şekil veriyor. leğen yetmediği zaman pet şişe kapakları topladıkları da söylentiler arasında.

yeter yahu!!!! seni ne ilgilendiriyor ki? plastik ya da titanyum.. İnsanlar alıp kullanıyor... Demekki kullanılam malzemeden çok insanlar işlevselliğine bakıyor...

İnsanlar samsung'dan memnun olmasa idi şu an dünyanın 1 numaralı elektronik üreticisi olmazdı

Ben zaten bu Apple ve Samsung kasa kavagasini anlamiyorum.

Hani Apple kullananlarin avantaji olsa, diyicem adamlar hakli. iPhone yamuluyor, cok kolay ciziliyor, kolay catliyor. Plastik kasalarda yamulma, cizilme gibi sorunlar yok. Cok uzun sure Galaxy S2 kullandim, 10larca defa dusurdum, ustune bastim, cay bile doktum. Ama ne yamuldu, ne cizildi, nede catladi.
swat882DH Misafiriplastik ve naylon saatler yolda desenize. samsung her zamanki gibi evlerden eski leğenleri...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım 10 numara tabi böyle cıkarsa
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alito 5 yıl
Anladığım kadarı ile ekran kayıştan ayrılabiliyor. Ekranın kayıştan ayrılması şarj işlemini kolaylaştırır ve akıllı saati daha kullanıcı dostu bir yapıya sokar. Samsung akıllıca bir tasarım yolu izliyor.
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myhotyro 5 yıl
DH Misafiri
plastik ve naylon saatler yolda desenize. samsung her zamanki gibi evlerden eski leğenleri toplayıp eritip şekil veriyor. leğen yetmediği zaman pet şişe kapakları topladıkları da söylentiler arasında.

Al sana bir ... . Boşluğu varın siz doldurun. Alanlar memnun yine alıyor. Sen beğenmiyorsan alma. Sanki sana zorla satıyorlar.
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memoseler 5 yıl
Apple'da buna rakip olarak bildiğimiz Küçük ekranlı iPod Nano Touch için kayış üretecek. 1-2 özellik daha ekleyecek. İkisini birleştirip satacak.
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stalker(1979) 5 yıl
Meakka
Beyler bırakalım bu plastik-naylon hesabını. Hayatımda samsung kullanmadım, sanmam da. Ama şimdi telefon alsam bir güzel aliminyum Htc one alırım ki onu da silikon kılıfla kullanacağıma emin olabilirsiniz. Bir çok kişi de öyle yapıyordur bence.

Arkadaşım sizi parayla mı? tutuyorlar. Nedir bu Samsung düşmanlığınız. Almazsın olur biter. Neden işi duygusala bağlıyorsunuz ki? Son duruma göre Samsung telefonlarımı alın diye kimseye yalvarmıyordu.
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marooned 5 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Meakka
Beyler bırakalım bu plastik-naylon hesabını. Hayatımda samsung kullanmadım, sanmam da. Ama şimdi telefon alsam bir güzel aliminyum Htc one alırım ki onu da silikon kılıfla kullanacağıma emin olabilirsiniz. Bir çok kişi de öyle yapıyordur bence.

Arkadaşım sizi parayla mı? tutuyorlar. Nedir bu Samsung düşmanlığınız. Almazsın olur biter. Neden işi duygusala bağlıyorsunuz ki? Son duruma göre Samsung telefonlarımı alın diye kimseye yalvarmıyordu.

İyi de arkadaş senin bu cevabın çok mu yerinde? İnsanlar eleştiri yapamayacak mı? Bence içine biraz mizah katılmış bir eleştiri sizin bu saçmasapan ve tamamen gereksiz marka savunuculuğunuzdan çok daha faydalı. Neticede insanlar eksik gordukleri bir noktada abartılı ya da abartısız bir şekilde eleştirilerini belirtiyorlar.

kalkıp da bu eleştirilere "size ne almayın o zaman" "aman çok komiksiniz koskoca samsung sizin paranıza mı kaldı " gibi ergen cevapları vermek sizi sadece gulunç duruma duşurur.
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dirty_dancer 5 yıl
Tasarım çok iyi bu bi samsung cihazı olamaz :D :D Şaka bi yana Samsung akıllı saatleri de S3-S4 tasarımlarına benzemez inşallah..
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infom@n 5 yıl
Meakka
Beyler bırakalım bu plastik-naylon hesabını. Hayatımda samsung kullanmadım, sanmam da. Ama şimdi telefon alsam bir güzel aliminyum Htc one alırım ki onu da silikon kılıfla kullanacağıma emin olabilirsiniz. Bir çok kişi de öyle yapıyordur bence.

Ne anladık Alüminyum olmasından o zaman?
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hidrojennn 5 yıl
Meakka
Beyler bırakalım bu plastik-naylon hesabını. Hayatımda samsung kullanmadım, sanmam da. Ama şimdi telefon alsam bir güzel aliminyum Htc one alırım ki onu da silikon kılıfla kullanacağıma emin olabilirsiniz. Bir çok kişi de öyle yapıyordur bence.

hem samsung plastik diyorsun (ki polikarbon) sonra telefonun üstüne plastike daha yakın olan olan silikon kaplayacağını söylüyorsun. silikon kılıf takınca oldumu senin telefon naylon. ki sony,htc samsung hepsini severim ben. ama şunu da unutmamak lazım telefonunu dünya ile aynı anda getiren sony-samsung. etkinlikler düzenleyen bir samsung var.
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hidrojennn 5 yıl
Balawitz
DH Misafiriplastik ve naylon saatler yolda desenize. samsung her zamanki gibi evlerden eski leğenleri toplayıp eritip şekil veriyor. leğen yetmediği zaman pet şişe kapakları topladıkları da söylentiler arasında.
Hayatimda bu kadar gerizekali insan gormedim
Samsungun bilgisayar tableti de plastikten zaten. Ayrica senin gibi zavallılar da her zaman plastik saat kullandilar. Hadi hesabına girip soylesene bunu. Kişiliksiz herif

plastik dediğin polikarbon. ilk önce aradaki farkı araştır.
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Meakka 5 yıl
Beyler bırakalım bu "plastik-naylon" hesabını. Hayatımda samsung kullanmadım, sanmam da. Ama şimdi telefon alsam bir güzel "aliminyum" Htc one alırım ki onu da silikon kılıfla kullanacağıma emin olabilirsiniz. Bir çok kişi de öyle yapıyordur bence.
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