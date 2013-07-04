Samsung GEAR marka tescili akıllı saat modelini akıllara getiriyor





Galaxy S4 modeli 20 milyon satış barajını geçen Samsung'un uzun süreden beri akıllı saat konsepti üzerinde çalıştığı biliniyor. Firmanın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği yeni bir akıllı saat modelinin planlarını yaptığı daha önce gündeme gelmişti. Bu kez marka tescil başvurusunda bu modele referanslar ortaya çıktı.





Samsung GEAR şeklinde yapılan marka tescil başvurusunda kol saati, bileklik, kol bandı ve mobil cihazlarla veri iletişimi kullanan saat gibi pek çok benzer ifade kullanılmış.





İfadeler ve firma yöneticilerinin açıklamaları biraraya getirildiğinde GEAR isminin muhtemel bir Samsung akıllı saati için kullanılacağı ihtimali ortaya çıkıyor. Saatin mobil cihazların yardımcı unsuru olarak mı veya bağımsız bir cihaz olarak mı çalışacağına dair başvurularda bir ayrıntıya yer verilmemiş.





Sony'nin kısa süre önce tanıttığı yeni akıllı saati, Apple'ın iWatch ismini ülkemiz de dahil pek çok ülkede tescil ettirmesi, Qualcomm'un TOQ adında bir akıllı saat çalışması gibi pek çok faktör önümüzdeki yıllarda akıllı saat sektörünün giderek çok daha önemli bir hale geleceğini gösteriyor. Analizlerde de bu öngörüye sık sık temas ediliyor.





http://www.slashgear.com/samsung-gear-hinted-as-upcoming-smartwatch-name-in-trademark-filings-02288827/