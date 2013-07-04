Samsung GEAR marka tescili akıllı saat modelini akıllara getiriyor

Haber Editörü
Galaxy S4 modeli 20 milyon satış barajını geçen Samsung'un uzun süreden beri akıllı saat konsepti üzerinde çalıştığı biliniyor. Firmanın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği yeni bir akıllı saat modelinin planlarını yaptığı daha önce gündeme gelmişti. Bu kez marka tescil başvurusunda bu modele referanslar ortaya çıktı.
Samsung GEAR şeklinde yapılan marka tescil başvurusunda kol saati, bileklik, kol bandı ve mobil cihazlarla veri iletişimi kullanan saat gibi pek çok benzer ifade kullanılmış.
İfadeler ve firma yöneticilerinin açıklamaları biraraya getirildiğinde GEAR isminin muhtemel bir Samsung akıllı saati için kullanılacağı ihtimali ortaya çıkıyor. Saatin mobil cihazların yardımcı unsuru olarak mı veya bağımsız bir cihaz olarak mı çalışacağına dair başvurularda bir ayrıntıya yer verilmemiş.
Sony'nin kısa süre önce tanıttığı yeni akıllı saati, Apple'ın iWatch ismini ülkemiz de dahil pek çok ülkede tescil ettirmesi, Qualcomm'un TOQ adında bir akıllı saat çalışması gibi pek çok faktör önümüzdeki yıllarda akıllı saat sektörünün giderek çok daha önemli bir hale geleceğini gösteriyor. Analizlerde de bu öngörüye sık sık temas ediliyor.
http://www.slashgear.com/samsung-gear-hinted-as-upcoming-smartwatch-name-in-trademark-filings-02288827/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
olurmu forumun hepsi endüstri mühendisi
Hayatimda bu kadar gerizekali insan gormedim
Samsungun bilgisayar tableti de plastikten zaten.
Ayrica senin gibi zavallılar da her zaman plastik saat kullandilar.
Hadi hesabına girip soylesene bunu. Kişiliksiz herif
Ben zaten bu Apple ve Samsung kasa kavagasini anlamiyorum.
Hani Apple kullananlarin avantaji olsa, diyicem adamlar hakli. iPhone yamuluyor, cok kolay ciziliyor, kolay catliyor. Plastik kasalarda yamulma, cizilme gibi sorunlar yok. Cok uzun sure Galaxy S2 kullandim, 10larca defa dusurdum, ustune bastim, cay bile doktum. Ama ne yamuldu, ne cizildi, nede catladi.