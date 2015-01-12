Samsung Galaxy A3 ve Galaxy A5 ülkemizde satışa başladı

Samsung'un tamamen metal kasalı ilk akıllı telefon serisi olma özelliğine sahip olan Galaxy A modelleri, bazı üretim sıkıntıları nedeniyle uzun bir aradan sonra ülkemizde de yavaş yavaş rafları süslemeye başladı.





Galaxy A3 modelinde 4.5 inçlik 960x540 piksel Super AMOLED ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 işlemciden gücünü alıyor. Arka kısımda 8MP çözünürlükte kamera, ön kısımda 5MP çözünürlükte kamera bulunduran modelde 1GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza yer alıyor. Model enerjisini 1900mAh gücünde bir batarya ile karşılıyor. Ultra Power Saving Mode özelliği ile kullanım süresini bir miktar daha uzatmak mümkün.





Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışan model Samsung tarafından geliştirilen özçekim odaklı yazılımları da beraberinde getiriyor. Ayrıca 3G ve LTE Cat 4. altyapılarına da destek sunuluyor. Metal tasarım sayesinde ince bir profile de sahip olan Galaxy A3 6.9mm kalınlığında ve 110gr ağırlığında.





Galaxy A5 modelinde ise 5 inçlik Super AMOLED HD ekran bizi karşılarken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 gerekli gücü sağlıyor. Modelin arka kısmında 13MP çözünürlükte, ön kısmında ise 5MP çözünürlükte kamera mevcut. Çeşitli yazılımlar ile Samsung Galaxy A serisini özçekim odaklı hale getirmiş görünüyor.





2300mAh gücünde bir batarya bulunduran cihazda 2GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza kullanıldığını görüyoruz. Yine 3G ve LTE Cat 4. altyapılarına destek mevcut. Android 4.4 işletim sistemi yanında Ultra Power Saving Mode özelliği de unutulmamış. 64-bit olması nedeniyle iyi bir performans sergileyeceğini söyleyebileceğimiz serinin bununla birlikte sınıfında rakiplerine göre geride kalacağını söylemek yanlış olmaz.





Samsung Galaxy A3 modelinin perakende fiyatı 1099TL olarak belirlenmiş. Galaxy A5 modelinin fiyatı ise 1499TL seviyesinde. Donanıma göre cihazların yüksek bir fiyat çizgisinde yer aldığı görülüyor. Henüz tanıtılan Full HD ekranlı Galaxy A7'nin ülkemize geldiğinde 1800TL-1900TL bandına yerleşmesi bizi şaşırtmayacaktır.



