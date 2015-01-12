Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A3 ve Galaxy A5 ülkemizde satışa başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
37,3b
1
123
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy A3 ve Galaxy A5 ülkemizde satışa başladı
Samsung'un tamamen metal kasalı ilk akıllı telefon serisi olma özelliğine sahip olan Galaxy A modelleri, bazı üretim sıkıntıları nedeniyle uzun bir aradan sonra ülkemizde de yavaş yavaş rafları süslemeye başladı. 

Galaxy A3 modelinde 4.5 inçlik 960x540 piksel Super AMOLED ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 işlemciden gücünü alıyor. Arka kısımda 8MP çözünürlükte kamera, ön kısımda 5MP çözünürlükte kamera bulunduran modelde 1GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza yer alıyor. Model enerjisini 1900mAh gücünde bir batarya ile karşılıyor. Ultra Power Saving Mode özelliği ile kullanım süresini bir miktar daha uzatmak mümkün.

Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışan model Samsung tarafından geliştirilen özçekim odaklı yazılımları da beraberinde getiriyor. Ayrıca 3G ve LTE Cat 4. altyapılarına da destek sunuluyor. Metal tasarım sayesinde ince bir profile de sahip olan Galaxy A3 6.9mm kalınlığında ve 110gr ağırlığında. 

Galaxy A5 modelinde ise 5 inçlik Super AMOLED HD ekran bizi karşılarken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 gerekli gücü sağlıyor. Modelin arka kısmında 13MP çözünürlükte, ön kısmında ise 5MP çözünürlükte kamera mevcut. Çeşitli yazılımlar ile Samsung Galaxy A serisini özçekim odaklı hale getirmiş görünüyor. 

2300mAh gücünde bir batarya bulunduran cihazda 2GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza kullanıldığını görüyoruz. Yine 3G ve LTE Cat 4. altyapılarına destek mevcut. Android 4.4 işletim sistemi yanında Ultra Power Saving Mode özelliği de unutulmamış. 64-bit olması nedeniyle iyi bir performans sergileyeceğini söyleyebileceğimiz serinin bununla birlikte sınıfında rakiplerine göre geride kalacağını söylemek yanlış olmaz. 

Samsung Galaxy A3 modelinin perakende fiyatı 1099TL olarak belirlenmiş. Galaxy A5 modelinin fiyatı ise 1499TL seviyesinde. Donanıma göre cihazların yüksek bir fiyat çizgisinde yer aldığı görülüyor. Henüz tanıtılan Full HD ekranlı Galaxy A7'nin ülkemize geldiğinde 1800TL-1900TL bandına yerleşmesi bizi şaşırtmayacaktır.  
Samsung Galaxy A3 ve Galaxy A5 ülkemizde satışa başladı


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Telefon bir facia. Şıklığına aldanıp alırsanız sabır konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar ve resmen telefonu alıp üstünde tepinme, duvardan duvara fırlatma, yumruklama isteği uyandırıyor insanda. Aman diyeyim aman almayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rumuxosy 4 yıl
Ben Samsung Galaxy A5 aldım ve hiç bi bilgim yok bilgi verirseniz sevinirim birde whatshappdan durumları nasıl kopyalaya biliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar telefon 1 gb rame sahip fakat herhangi bi kasma söz konusucasla değildir her ben yeni aldım gayette güzel kullaniyorum tasarım, kamera yonunden s5 miniyi alt ettirir bence tercih edebilirsiniz teşekküler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Bütün Avrupada 1.5gb ramli versiyonu satılıyor ama ülkemize özel 1gb ramli versiyonu geldi,almayın aldırtmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
telefonu s5 miniyle kıyaslayacak olursak özelliklerin %50 si s5 mini de bir tık ötede ama fiyatları aynı , a3 ü öne fırlatan ve fiyatı artıran en büyük sebep ise ön kamera kalıtesı ve özellikleri , selfie(özçekimin) moda oldugu şu zamanlarda da gayet normal bi durum , tabi telefonun zarif tasarımını da gözardı etmemek lazım .. yani uzun lafın kısası ön kamerayı çok kullanıyorsanız bu fiyat normal hiç kullanmıyorsanız çok daha iyi ürünler bulabilirsiniz tabiki de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
A3 modelini sevgililer gününde kız arkadaşıma almıştım, standart gerekli 5-6 program yükledim selfiesi ince tasarımı kız arkadaşıma yeterli olur diye düşünmüştüm. Fakat telefon sonradan kasmaya başladı 1 kapanmasın hemen ram %95 dolup kasıyor, faceye bile giremiyorduk. Samsung teknik servisine gittik yetkili kişi 1gb ram var bunda bişey programları kaldır kasmaz dedi. bende o zaman gider 3310 alırım dedim çıktım. Telefonun 14 günlük iade hakkı vardı iade ettim aynı fiyata iphone 4s aldım inan A3 den kat kat stabil çalışıyor NOT: 4 YILDIR SAMSUNG KULLANAN VE RAM DOLMASI V.B. KONULARA HAKİM BİRİSİYİM. A2 E YÜKLENEN PROGRAMLAR FACEBOOK WHATSAAP MARKOFONİ TRENDYOL MESSENGER Dİ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sam48 4 yıl
huawei ascend g7 alacakken son dk. karar değişikliğiyle, biraz marka takıntısı biraz da fiyat uygunluğundan dolayı A3 siparişi verdim.
n11den kuponum vardı 880 liraya geldi. burayı okuyunca daha tel. gelmeden soğuyacağım neredeyse.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkness2tr 4 yıl
A3 kaç gb ram e sahip kullananlar yorum yapabilir mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beter.böcek 4 yıl darkness2tr
yanlis olmasin turkiyeye gelen serisi 1 gb ram li.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lümpen 4 yıl
A5, s5 mini yarışır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar ben a3 almayı düşünüyorum telefonun dizaynını falan sevdim ama kasması donması falan oluyor mu bu benim için önemli ve gerçekten kendi müzik çaları yok mu? Kullanıcısı varsa yardımci olabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adembaba25 4 yıl
ben e7 alcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
37264 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung galaxy a7 ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Whatsapp ve SMS'leri PC'den kontrol edin "Pushbullet inceleme" 4 yıl Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ak partiden önce hiç bir şeyimiz yokdu.
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim