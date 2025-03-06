iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

- Tasarım ve ekran📱
- Kamera📸
- Performans⚡
- Pil ömrü ve yazılım🔋
- Fiyat💸
- Peki hangisi alınmalı🤔
- iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra 🆚
- Yorumlar
Tasarım ve ekran📱
Apple, iPhone 16 Pro Max ile titanyum çerçeveyi devam ettirirken, Xiaomi 15 Ultra alüminyum ve seramik yapısıyla dikkat çekiyor. Her iki cihaz da premium bir his sunuyor ancak Xiaomi, arka kapakta kullanılan malzeme ile daha özgün bir yaklaşıma sahip.
Ekran tarafında iPhone 16 Pro Max, 6.7 inç LTPO Super Retina XDR OLED panel kullanıyor. Xiaomi 15 Ultra ise 6.73 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor. Her iki cihaz da 120 Hz yenileme hızı sunarken, Xiaomi 15 Ultra'nın ekranı 3000 nit'e kadar parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Apple ise 2000 nit değerinde bir maksimum parlaklık sunuyor.
- iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit, %91.4 ekran kasa oranı
- Xiaomi 15 Ultra: 6.73 inç, 120Hz LTPO AMOLED, 1440 x 3200 piksel, 3.200 nit %89.7 ekran kasa oranı
Kamera📸
Xiaomi 15 Ultra, dört kameralı yapısıyla fotoğrafçılığa odaklanan bir model. Cihazda 50MP ana sensör (1 inç boyutunda), 50MP ultra geniş açı, 50MP 3.0x telefoto ve 200MP 4.3x periskop telefoto bulunuyor. Buna göre Xiaomi, kağıt üzerinde Leica destekli lensler ve yazılım optimizasyonları sayesinde gece çekimlerinde rakibinden daha üstün.
- iPhone 16 Pro Max, 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm, 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm, 48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2
- Xiaomi 15 Ultra: 50 MP birincil, f/1.6, 23mm, dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/1.8, 70mm (telefoto), 1/2.51", dual pixel PDAF, OIS, 3x optik zoom, 200 MP, f/2.6, 100mm (periskop telefoto), 1/1.4", multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optik zoom, 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultra geniş), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF, TOF 3D, (depth)
Performans⚡
Apple, iPhone 16 Pro Max’te A18 Pro çipi kullanırken, Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. A18 Pro, Apple’ın yeni nesil 3 nm üretim sürecinden güç alırken, Snapdragon 8 Elite ise yine 3nm platformunda performans çekirdekleriyle dikkat çekiyor. A18 Pro, tek çekirdek performansında önde olsa da, Snapdragon 8 Elite çok çekirdekli işlemlerde avantaj sağlayabiliyor.
- iPhone 16 Pro Max: Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz), Apple GPU (6-çekirdek)
- Xiaomi 15 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm), Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M), Adreno 830
Pil ömrü ve yazılım🔋
Batarya ve Şarj Xiaomi 15 Ultra, 5500 mAh batarya kapasitesiyle gelirken, iPhone 16 Pro Max 4500 mAh civarında bir kapasite sunuyor. Xiaomi, 120W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj desteğiyle rakibinin önünde yer alıyor. Apple ise 30W kablolu ve 15W MagSafe şarjı destekliyor.
- iPhone 16 Pro Max: 4500 mAh 30W kablolu 15W MagSafe
- Xiaomi 15 Ultra: 5500 mAh, 120W kablolu, 80W kablosuz
Fiyat💸
Xiaomi 15 Ultra'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 79.999 TL iken, iPhone 16 Pro Max yaklaşık 99.999 TL'den satışa sunuluyor. Bu fiyat farkına rağmen Xiaomi, daha büyük batarya, daha hızlı şarj, daha yüksek çözünürlüklü kameralar ve daha parlak bir ekran sunarak donanım açısından avantajlı görünüyor. Ancak Apple'ın iOS işletim sistemi uzun vadeli kullanım açısından büyük bir artı sağlayabilir.
- iPhone 16 Pro Max: 99.999 TL
- Xiaomi 15 Ultra: 79.999 TL
Peki hangisi alınmalı🤔
iPhone 16 Pro Max ve Xiaomi 15 Ultra, farklı hedef kitlelere hitap eden iki amiral gemisi. Apple ekosistemini ve uzun vadeli yazılım desteğini ön planda tutanlar için iPhone 16 Pro Max daha mantıklı bir tercih olurken, fotoğrafçılık, hızlı şarj ve donanım esnekliği arayanlar Xiaomi 15 Ultra'yı değerlendirebilir. Aslına bakacak olursak, tercih tamamen kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiyor.
|Özellik/Model
|iPhone 16 Pro Max
|Xiaomi 15 Ultra
|Ekran
|6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit, %91.4 ekran kasa oranı
|6.73 inç, 120Hz LTPO AMOLED, 1440 x 3200 piksel, 3.200 nit %89.7 ekran kasa oranı
|İşlemci
|A18 Pro, 3nm
|Snapdragon 8 Elite 3nm
|RAM
|8 GB LPDDR5
|12GB, 16GB LPDDR5X
|Batarya
|4.676mAh, 30W kablolu şarj
MagSafe 15W
|
5.460 mAh batarya
|Arka Kamera 1
|48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm
|50 MP, f/1.6, 23mm (birincil), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS
|Arka Kamera 2
|12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm
|50 MP, f/1.8, 70mm (telefoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optik zoom
|Arka Kamera 3
|48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2
|200 MP, f/2.6, 100mm (periskop telefoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optik zoom
|
Arka Kamera
4
|Mevcut değil
|50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultra geniş), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF
TOF 3D
|Video
|4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu
|8K 30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit, 4K@60fps, 1080p
|Ön Kamera
|12MP f/1.9 4K 60fps
|32 MP, f/2.0, 21mm, 1/3.14", 0.7µm 4K 60fps
|Depolama
|256GB, 512GB, 1 TB
|256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0
|Bağlantı
|5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB
|5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB
|Konektör
|USB-C 3.0
|USB-C 3.0
|Güvenlik
|Face ID
|Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
4 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
|Ses
|
Stereo hoparlörler
|Stereo hoparlörler
Üçlü mikrofon
3,5 mm bağlantı noktası yok
|Boyut ve Ağırlık
|163 x 77,5 x 8,25mm
|161.3 x 75.3 x 9.4 mm
|Ağırlık
|227 gr
|226 gr
|Renk
|Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı
|Siyah, Beyaz, Gümüş Krom, Yeşil
|Tanıtım Fiyatı
|99.999 TL
|79.999 TL
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