Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

    Xiaomi, kısa süre önce Xiaomi 15 Ultra modelini tanıttı. Peki iPhone 16 Pro Max, en yakın rakibi Xiaomi 15 Ultra karşısında neler sunuyor? İşte iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra
    iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yakın tarihli etkinliğinde şimdiye kadarki en güçlü telefonu Xiaomi 15 Ultra'yı duyurdu. Peki premium akıllı telefon segmentinde iPhone 16 Pro Max'e karşı neler sunuyor? veya karşılaştırdığımızda hangi model öne çıkıyor? Bu karşılaştırmada iPhone 16 Pro Max ve Xiaomi 15 Ultra'yı tasarım, ekran, performans, kamera ve batarya gibi yönleriyle detaylı şekilde ele alacağız.

    Tasarım ve ekran📱

    Apple, iPhone 16 Pro Max ile titanyum çerçeveyi devam ettirirken, Xiaomi 15 Ultra alüminyum ve seramik yapısıyla dikkat çekiyor. Her iki cihaz da premium bir his sunuyor ancak Xiaomi, arka kapakta kullanılan malzeme ile daha özgün bir yaklaşıma sahip.

    Ekran tarafında iPhone 16 Pro Max, 6.7 inç LTPO Super Retina XDR OLED panel kullanıyor. Xiaomi 15 Ultra ise 6.73 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor. Her iki cihaz da 120 Hz yenileme hızı sunarken, Xiaomi 15 Ultra'nın ekranı 3000 nit'e kadar parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Apple ise 2000 nit değerinde bir maksimum parlaklık sunuyor.

    iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta iPhone 16 serisi, Yakalama düğmesi olarak adlandırılan ve birden fazla işlev sunan olan yeni bir düğmeye sahip. Kapasitif yapılı olan bu düğme, cihazın sağ tarafında, güç düğmesinin altında bulunuyor ve kolayca yakınlaştırma ve uzaklaştırmanın yanı sıra fotoğraf veya video çekimi sağlıyor. Ayrıca Apple Intelligence'a hızlı erişim de sağlıyor. Son olarak her iki telefon da IP68 su ve toz dayanıklılığına sahip. 
    • iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit, %91.4 ekran kasa oranı
    • Xiaomi 15 Ultra: 6.73 inç, 120Hz LTPO AMOLED, 1440 x 3200 piksel, 3.200 nit %89.7 ekran kasa oranı

    Kamera📸

    Xiaomi 15 Ultra, dört kameralı yapısıyla fotoğrafçılığa odaklanan bir model. Cihazda 50MP ana sensör (1 inç boyutunda), 50MP ultra geniş açı, 50MP 3.0x telefoto ve 200MP 4.3x periskop telefoto bulunuyor. Buna göre Xiaomi, kağıt üzerinde Leica destekli lensler ve yazılım optimizasyonları sayesinde gece çekimlerinde rakibinden daha üstün.

    iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro Max ise 48MP ana sensör, 48MP ultra geniş ve 12MP 5x telefoto lens ile geliyor ve sensör kaydırmalı OIS ve Photonic Engine ile daha çok içerik üreticilere hitap ediyor. Ayrıca ProRes ve daha gelişmiş HDR teknolojileri bulunduğunu da ekleyelim.
    • iPhone 16 Pro Max, 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm, 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm, 48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2
    • Xiaomi 15 Ultra: 50 MP birincil, f/1.6, 23mm, dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/1.8, 70mm (telefoto), 1/2.51", dual pixel PDAF, OIS, 3x optik zoom, 200 MP, f/2.6, 100mm (periskop telefoto), 1/1.4", multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optik zoom, 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultra geniş), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF, TOF 3D, (depth)

    Performans⚡

    Apple, iPhone 16 Pro Max’te A18 Pro çipi kullanırken, Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. A18 Pro, Apple’ın yeni nesil 3 nm üretim sürecinden güç alırken, Snapdragon 8 Elite ise yine 3nm platformunda performans çekirdekleriyle dikkat çekiyor. A18 Pro, tek çekirdek performansında önde olsa da, Snapdragon 8 Elite çok çekirdekli işlemlerde avantaj sağlayabiliyor.

    iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Bellek açısından, Apple yapay zeka nedeniyle iPhone 16 Pro Max'e 8 GB RAM koymak zorunda kaldı. Xiaomi 15 Ultra ise, benzer depolama sürümlerinde 12GB ve 16GB RAM ile geliyor.
    • iPhone 16 Pro Max: Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz), Apple GPU (6-çekirdek)
    • Xiaomi 15 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm), Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M), Adreno 830

    Pil ömrü ve yazılım🔋

    Batarya ve Şarj Xiaomi 15 Ultra, 5500 mAh batarya kapasitesiyle gelirken, iPhone 16 Pro Max 4500 mAh civarında bir kapasite sunuyor. Xiaomi, 120W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj desteğiyle rakibinin önünde yer alıyor. Apple ise 30W kablolu ve 15W MagSafe şarjı destekliyor.

    iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro Max, iOS 18 ile gelirken, Xiaomi 15 Ultra HyperOS tabanlı Android 15 kullanıyor. iOS 18, Apple’ın ekosistem avantajlarını ve uzun yıllar güncelleme desteğini sunarken, Xiaomi’nin yazılımı daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve geniş bir uygulama desteği sağlıyor. Ancak, güncelleme süresi açısından Apple’ın daha avantajlı olduğu söylenebilir.
    • iPhone 16 Pro Max: 4500 mAh 30W kablolu 15W MagSafe
    • Xiaomi 15 Ultra: 5500 mAh, 120W kablolu, 80W kablosuz

    Fiyat💸

    Xiaomi 15 Ultra'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 79.999 TL iken, iPhone 16 Pro Max yaklaşık 99.999 TL'den satışa sunuluyor. Bu fiyat farkına rağmen Xiaomi, daha büyük batarya, daha hızlı şarj, daha yüksek çözünürlüklü kameralar ve daha parlak bir ekran sunarak donanım açısından avantajlı görünüyor. Ancak Apple'ın iOS işletim sistemi uzun vadeli kullanım açısından büyük bir artı sağlayabilir. 

    • iPhone 16 Pro Max: 99.999 TL
    • Xiaomi 15 Ultra: 79.999 TL

    Peki hangisi alınmalı🤔

    iPhone 16 Pro Max ve Xiaomi 15 Ultra, farklı hedef kitlelere hitap eden iki amiral gemisi. Apple ekosistemini ve uzun vadeli yazılım desteğini ön planda tutanlar için iPhone 16 Pro Max daha mantıklı bir tercih olurken, fotoğrafçılık, hızlı şarj ve donanım esnekliği arayanlar Xiaomi 15 Ultra'yı değerlendirebilir. Aslına bakacak olursak, tercih tamamen kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiyor.

    iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra 🆚
    Özellik/Model iPhone 16 Pro Max Xiaomi 15 Ultra
    Ekran 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit, %91.4 ekran kasa oranı 6.73 inç, 120Hz LTPO AMOLED, 1440 x 3200 piksel, 3.200 nit %89.7 ekran kasa oranı
    İşlemci A18 Pro, 3nm Snapdragon 8 Elite 3nm
    RAM 8 GB LPDDR5 12GB, 16GB LPDDR5X
    Batarya 4.676mAh, 30W kablolu şarj
    MagSafe 15W

    5.460 mAh batarya
    120W kablolu şarj
    80W kablosuz şarj
    Arka Kamera 1 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm 50 MP, f/1.6, 23mm (birincil), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS
    Arka Kamera 2 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm 50 MP, f/1.8, 70mm (telefoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optik zoom
    Arka Kamera 3 48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2 200 MP, f/2.6, 100mm (periskop telefoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optik zoom

    Arka Kamera 

    4

    		 Mevcut değil 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultra geniş), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF
    TOF 3D
    Video 4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu 8K 30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit, 4K@60fps, 1080p
    Ön Kamera 12MP f/1.9 4K 60fps 32 MP, f/2.0, 21mm, 1/3.14", 0.7µm 4K 60fps
    Depolama 256GB, 512GB, 1 TB 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0
    Bağlantı 5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB 5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB
    Konektör USB-C 3.0 USB-C 3.0
    Güvenlik Face ID Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
    4 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
    Ses

    Stereo hoparlörler
    Üçlü mikrofon
    3,5 mm bağlantı noktası yok
    Arka plan gürültü azaltma

    		 Stereo hoparlörler
    Üçlü mikrofon
    3,5 mm bağlantı noktası yok
    Boyut ve Ağırlık 163 x 77,5 x 8,25mm 161.3 x 75.3 x 9.4 mm
    Ağırlık 227 gr 226 gr
    Renk Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı Siyah, Beyaz, Gümüş Krom, Yeşil
    Tanıtım Fiyatı 99.999 TL 79.999 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otobüste nasıl uyunur kalorifer bir taraf sıcak bir taraf soğuk üflüyor gözüme kirpik kaçtı kayboldu arabayı sürttüm boyası kalktı kasko iptal ücret iade hesaplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO SPARK 9 Pro
    TECNO SPARK 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN17-DB0015NT
    HP OMEN17-DB0015NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum