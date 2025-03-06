iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yakın tarihli etkinliğinde şimdiye kadarki en güçlü telefonu Xiaomi 15 Ultra'yı duyurdu. Peki premium akıllı telefon segmentinde iPhone 16 Pro Max'e karşı neler sunuyor? veya karşılaştırdığımızda hangi model öne çıkıyor? Bu karşılaştırmada iPhone 16 Pro Max ve Xiaomi 15 Ultra'yı tasarım, ekran, performans, kamera ve batarya gibi yönleriyle detaylı şekilde ele alacağız.

Tasarım ve ekran📱

Apple, iPhone 16 Pro Max ile titanyum çerçeveyi devam ettirirken, Xiaomi 15 Ultra alüminyum ve seramik yapısıyla dikkat çekiyor. Her iki cihaz da premium bir his sunuyor ancak Xiaomi, arka kapakta kullanılan malzeme ile daha özgün bir yaklaşıma sahip.

Ekran tarafında iPhone 16 Pro Max, 6.7 inç LTPO Super Retina XDR OLED panel kullanıyor. Xiaomi 15 Ultra ise 6.73 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor. Her iki cihaz da 120 Hz yenileme hızı sunarken, Xiaomi 15 Ultra'nın ekranı 3000 nit'e kadar parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Apple ise 2000 nit değerinde bir maksimum parlaklık sunuyor.

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta iPhone 16 serisi, Yakalama düğmesi olarak adlandırılan ve birden fazla işlev sunan olan yeni bir düğmeye sahip. Kapasitif yapılı olan bu düğme, cihazın sağ tarafında, güç düğmesinin altında bulunuyor ve kolayca yakınlaştırma ve uzaklaştırmanın yanı sıra fotoğraf veya video çekimi sağlıyor. Ayrıca Apple Intelligence'a hızlı erişim de sağlıyor. Son olarak her iki telefon da IP68 su ve toz dayanıklılığına sahip.

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit, %91.4 ekran kasa oranı

Xiaomi 15 Ultra: 6.73 inç, 120Hz LTPO AMOLED, 1440 x 3200 piksel, 3.200 nit %89.7 ekran kasa oranı

Kamera📸

Xiaomi 15 Ultra, dört kameralı yapısıyla fotoğrafçılığa odaklanan bir model. Cihazda 50MP ana sensör (1 inç boyutunda), 50MP ultra geniş açı, 50MP 3.0x telefoto ve 200MP 4.3x periskop telefoto bulunuyor. Buna göre Xiaomi, kağıt üzerinde Leica destekli lensler ve yazılım optimizasyonları sayesinde gece çekimlerinde rakibinden daha üstün.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max ise 48MP ana sensör, 48MP ultra geniş ve 12MP 5x telefoto lens ile geliyor ve sensör kaydırmalı OIS ve Photonic Engine ile daha çok içerik üreticilere hitap ediyor. Ayrıca ProRes ve daha gelişmiş HDR teknolojileri bulunduğunu da ekleyelim.

iPhone 16 Pro Max, 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm, 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm, 48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2

Xiaomi 15 Ultra: 50 MP birincil, f/1.6, 23mm, dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/1.8, 70mm (telefoto), 1/2.51", dual pixel PDAF, OIS, 3x optik zoom, 200 MP, f/2.6, 100mm (periskop telefoto), 1/1.4", multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optik zoom, 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultra geniş), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF, TOF 3D, (depth)

Performans⚡

Apple, iPhone 16 Pro Max’te A18 Pro çipi kullanırken, Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. A18 Pro, Apple’ın yeni nesil 3 nm üretim sürecinden güç alırken, Snapdragon 8 Elite ise yine 3nm platformunda performans çekirdekleriyle dikkat çekiyor. A18 Pro, tek çekirdek performansında önde olsa da, Snapdragon 8 Elite çok çekirdekli işlemlerde avantaj sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bellek açısından, Apple yapay zeka nedeniyle iPhone 16 Pro Max'e 8 GB RAM koymak zorunda kaldı. Xiaomi 15 Ultra ise, benzer depolama sürümlerinde 12GB ve 16GB RAM ile geliyor.

iPhone 16 Pro Max: Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz), Apple GPU (6-çekirdek)

Xiaomi 15 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm), Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M), Adreno 830

Pil ömrü ve yazılım🔋

Batarya ve Şarj Xiaomi 15 Ultra, 5500 mAh batarya kapasitesiyle gelirken, iPhone 16 Pro Max 4500 mAh civarında bir kapasite sunuyor. Xiaomi, 120W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj desteğiyle rakibinin önünde yer alıyor. Apple ise 30W kablolu ve 15W MagSafe şarjı destekliyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max, iOS 18 ile gelirken, Xiaomi 15 Ultra HyperOS tabanlı Android 15 kullanıyor. iOS 18, Apple’ın ekosistem avantajlarını ve uzun yıllar güncelleme desteğini sunarken, Xiaomi’nin yazılımı daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve geniş bir uygulama desteği sağlıyor. Ancak, güncelleme süresi açısından Apple’ın daha avantajlı olduğu söylenebilir.

iPhone 16 Pro Max: 4500 mAh 30W kablolu 15W MagSafe

Xiaomi 15 Ultra: 5500 mAh, 120W kablolu, 80W kablosuz

Fiyat💸

Xiaomi 15 Ultra'nın başlangıç fiyatı yaklaşık 79.999 TL iken, iPhone 16 Pro Max yaklaşık 99.999 TL'den satışa sunuluyor. Bu fiyat farkına rağmen Xiaomi, daha büyük batarya, daha hızlı şarj, daha yüksek çözünürlüklü kameralar ve daha parlak bir ekran sunarak donanım açısından avantajlı görünüyor. Ancak Apple'ın iOS işletim sistemi uzun vadeli kullanım açısından büyük bir artı sağlayabilir.

iPhone 16 Pro Max: 99.999 TL

Xiaomi 15 Ultra: 79.999 TL

Peki hangisi alınmalı🤔

iPhone 16 Pro Max ve Xiaomi 15 Ultra, farklı hedef kitlelere hitap eden iki amiral gemisi. Apple ekosistemini ve uzun vadeli yazılım desteğini ön planda tutanlar için iPhone 16 Pro Max daha mantıklı bir tercih olurken, fotoğrafçılık, hızlı şarj ve donanım esnekliği arayanlar Xiaomi 15 Ultra'yı değerlendirebilir. Aslına bakacak olursak, tercih tamamen kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiyor.

iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra 🆚 Özellik/Model iPhone 16 Pro Max Xiaomi 15 Ultra Ekran 6.9 inç 120Hz Retina OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit, %91.4 ekran kasa oranı 6.73 inç, 120Hz LTPO AMOLED, 1440 x 3200 piksel, 3.200 nit %89.7 ekran kasa oranı İşlemci A18 Pro, 3nm Snapdragon 8 Elite 3nm RAM 8 GB LPDDR5 12GB, 16GB LPDDR5X Batarya 4.676mAh, 30W kablolu şarj

MagSafe 15W 5.460 mAh batarya

120W kablolu şarj

80W kablosuz şarj Arka Kamera 1 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF)Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm 50 MP, f/1.6, 23mm (birincil), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS Arka Kamera 2 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm 50 MP, f/1.8, 70mm (telefoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optik zoom Arka Kamera 3 48 MP (Ultra geniş, PDAF) f2.2 200 MP, f/2.6, 100mm (periskop telefoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optik zoom Arka Kamera 4 Mevcut değil 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultra geniş), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF

TOF 3D Video 4K 120 FPS Dolby Vision ile 4K 60 fps HDR 1080p 240 fps Ağır Çekim Harici kayıtla ProRes 4K 60 fps Sinematik Mod, Eylem Modu 8K 30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit, 4K@60fps, 1080p Ön Kamera 12MP f/1.9 4K 60fps 32 MP, f/2.0, 21mm, 1/3.14", 0.7µm 4K 60fps Depolama 256GB, 512GB, 1 TB 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0 Bağlantı 5G , Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 2.nesil UWB 5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB Konektör USB-C 3.0 USB-C 3.0 Güvenlik Face ID Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

4 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri Ses Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok

Arka plan gürültü azaltma Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon

3,5 mm bağlantı noktası yok Boyut ve Ağırlık 163 x 77,5 x 8,25mm 161.3 x 75.3 x 9.4 mm Ağırlık 227 gr 226 gr Renk Beyaz, Gri, Çöl Titanyumu ve Uzay Siyahı Siyah, Beyaz, Gümüş Krom, Yeşil Tanıtım Fiyatı 99.999 TL 79.999 TL

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iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 15 Ultra karşılaştırması