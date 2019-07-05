Samsung, Galaxy Fit için ilk yazılım güncellemesini yayınladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Fit adlı fitness bilekliği için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. TizenHelp internet sitesi tarafından paylaşılan görsel güncellemenin Fransa'da başladığını gösteriyor.

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Yeni firmware yazılımı R370XXU0ASG1 sürüm numarasına sahip. Beraberinde ise cihazın karalılık ve performansını artıran çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Aynı zamanda pil şarj algoritmasını da elden geçirdiğini belirtelim.

Güncelleme aşamalı olarak yayılıyor

Ek olarak, Samsung kalp atış hızı widget'ına yeni bir sanal düğme ekledi. Böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde ölçüm yapabilecekler. 20.72 MB büyüklüğündeki güncellemenin önümüzdeki günlerde diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

Güney Koreli şirket Galaxy Fit’i geçtiğimiz Şubat ayında Galaxy S10 ailesi ile birlikte duyurdu. 0.95 inç AMOLED ekran, Bluetooth 5.0 LE, 5ATM'ye kadar su geçirmezlik gibi özellikler sunan fitness bilekliği, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu. Galaxy Fit ülkemizde 599 TL fiyatla satılıyor.

https://www.tizenhelp.com/samsung-released-first-galaxy-fit-update/