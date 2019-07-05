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Samsung, Galaxy Fit için ilk yazılım güncellemesini yayınladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Şubat ayında Galaxy S10 serisi ile birlikte duyurduğu Galaxy Fit adlı fitness bilekliği için ilk yazılım güncellemesini yayınladı.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Fit adlı fitness bilekliği için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. TizenHelp internet sitesi tarafından paylaşılan görsel güncellemenin Fransa'da başladığını gösteriyor.
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Yeni firmware yazılımı R370XXU0ASG1 sürüm numarasına sahip. Beraberinde ise cihazın karalılık ve performansını artıran çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Aynı zamanda pil şarj algoritmasını da elden geçirdiğini belirtelim.

Güncelleme aşamalı olarak yayılıyor

Ek olarak, Samsung kalp atış hızı widget'ına yeni bir sanal düğme ekledi. Böylece kullanıcılar hızlı bir şekilde ölçüm yapabilecekler. 20.72 MB büyüklüğündeki güncellemenin önümüzdeki günlerde diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.
Güney Koreli şirket Galaxy Fit’i geçtiğimiz Şubat ayında Galaxy S10 ailesi ile birlikte duyurdu. 0.95 inç AMOLED ekran, Bluetooth 5.0 LE, 5ATM'ye kadar su geçirmezlik gibi özellikler sunan fitness bilekliği, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu. Galaxy Fit ülkemizde 599 TL fiyatla satılıyor.

https://www.tizenhelp.com/samsung-released-first-galaxy-fit-update/ Yorum Yaz
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Mesudum 2 gün en beğenilen
Şu 599 TL fiyatı başa yazın da sonuna kadar okuyup zaman kaybetmeyebilelim
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesudum 2 gün en beğenilen
Şu 599 TL fiyatı başa yazın da sonuna kadar okuyup zaman kaybetmeyebilelim
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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