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Samsung Galaxy J2 (2018) resmi lansmanından önce sızdı

Samsung tarafından önümüzdek haftalarda resmiyet kazandırılacak Samsung Galaxy J2 (2018) tüm teknik özellikleri ve resmi görselleriyle sızdı. İşte akıllı telefonun tüm detayları ve fiyat etiketi.
1 yıl
3,2b
1
21
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung piyasaya süreceği ürünlerle ilgili sızıntıların önünü kesmekte sıkıntı yaşamaya devam ederken bu duruma kısa vadede bir çözüm getirebilecek gibi de görünmüyor.
Resmi lansmanından önce açığa çıkan Galaxy A8 (2018) serisinin ardından bu kez de Galaxy J2 (2018) modeli göründü. Henüz tanıtılmayan akıllı telefonla ilgili son sızıntı cihazın tüm teknik özelliklerinin yanı sıra resmi basın görsellerini de ortaya çıkarmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Dört tekerden çekiş artık tüm Tesla Model S ve X'lerde standart olarak sunulacak"
Alman web sitesi WinFuture'da yayınlanan bir rapora göre Galaxy J2 (2018) 5 inç qHD Super AMOLED ekranla gelecek. Akıllı telefonun 1.4GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ve 1.5 GB RAM'den güç alacağını belirtelim. Ayrıca 16 GB dahili bellek, microSD kart yuvası ve çift SIM desteği de olacak.

Galaxy J2 (2018), 124 dolarık bir etiketi taşıyacak

Bunlara ek olarak J2 (2018), LED flaşlı 8MP arka kamera ve LED flaşlı 5MP selfie kamerası içeriyor. Ayrıca 2600 mAh çıkarılabilir pille gelecek akıllı telefonun 4G LTE desteği sunacağını da belirtelim. İşletim sistemi tarafına baktığımızda cihazın Android 7.1.1 Nougat çalıştırdığını görüyoruz. Şu an için Oreo güncellemesi alıp almayacağı bilinmiyor.
Samsung Galaxy J2 (2018) önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Akıllı telefonun 124 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bahsi geçen özellikler ve fiyatlandırma göz önüne alındığında, Galaxy J2 (2018) büyük olasılıkla 2018'de Samsung'un en uygun fiyatlı akıllı telefonu olacak.

http://winfuture.de/news,101179.html Yorum Yaz
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Sızmış evet ama olduğu yere sızmış.
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ssbrutality 1 yıl
Xiaomi.
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zotacing 1 yıl
2018'de 1.5GB RAM ve 16GB dahili hafıza vatana ihanet suçuyla eş değer suç sayılması lazım.
Kepazelik resmen.
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Astforum 1 yıl
Bu A serisiyle J serisi arasındaki temel fark nedir, bilen var mı?
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alifatih 1 yıl
Sızma değil de çöpten bulunma olmuş.
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code-ShaRK 1 yıl
İnternet youtube facebook whatsapp ve telefon görüşmesi için bence yeterli amma vurmuşsunuz
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mavizaman 1 yıl
takozluğundan birşey kaybetmemiş 2015 sürümünü anama almıştım.
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adroid 1 yıl mavizaman
mavizaman
takozluğundan birşey kaybetmemiş 2015 sürümünü anama almıştım.

Bende j2 2015 var tam takoz ama he bir ton arayüz hatası var cihazın alınmaması gereken bir cihaz
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mkyb 1 yıl
Xiaomi deyip duruyorsunuzda onu 40-50 yaşındaki amcaya, babaya, dayıya anlatın. O yaş grubu direk markaya ve tasarıma bakıyor. Markaya bakıyor Samsung, bilindik marka e tasarımda güzel sar yiğenim diyor.
Xiaomi al desen küfür ettin sanır. Zaten bu telefonu teknolojiden anlayan kesim almaz.
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asabi 1 yıl
En azından 8 gb hafızalı telefon üretmiyor artık 16 gb hafıza ve 2 gb ram standart olmalı 1.50 gb ram yine idare eder ama ekran çözünürlüğü qhd 480p kabul edilebilir değil en az 720p olması lazım. Android sürümü 8.0 oreo ile gelmesi lazımdı geçmiş j1 j2 j3 modellerine hiç güncelleme verilmedi j2 2018'de muhtemelen 7.1.1 nougat sürümünde kalır.
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SeagateWD 1 yıl
Yeni bir yavru çöp doğuyor, bir de bunu alanlar olacaktır
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alito 1 yıl
Çok olmuş. Kırıp kırıp yeriz artık Ram'in fazlasını.
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Mr. Jingles 1 yıl
Android Oreo çıkalı aylar olmuş bunlar hâlâ eski sürümle model çıkarıyorlar. Amaç seneye çıkacak olan yeni modeli satabilmek. Normalde kutudan çıkması gereken sürüm olan Oreo ile çıktığında Android R(10)'yi de vermek zorunda kalacak. Bu sefer de seneye çıkacak yeni modeli tüketici elindeki cihaz güncel diye almayacak. Ama eski sürümle çıkarıp Oreo'yu veriyor ve ilk büyük güncellemeyi verdim diyor. Bir yıl sonra bir güncelleme daha alıp bakın iki güncelleme verdim ayağına cihazı kaderine terkediyorlar. Bu yıl çıkmış olan model seneye son güncellemesini alıyor. Aslında Samsung sadece bir yıl güncelleme desteği veriyor. Bu bildiğin tüketiciyi salak yerine koymaktır. Samsung'tan sonra diğer üreticiler de aynı şeyi yapmaya başladılar.
Huawei Honor 9 Lite çıktı bu ay adamlar Oreo ile çıkardılar cihazı.
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unpop 1 yıl
çöp 2018 sızdırılmış
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akıllı telefon, teknik özellikler ve
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