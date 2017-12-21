Samsung Galaxy J2 (2018) resmi lansmanından önce sızdı

Samsung piyasaya süreceği ürünlerle ilgili sızıntıların önünü kesmekte sıkıntı yaşamaya devam ederken bu duruma kısa vadede bir çözüm getirebilecek gibi de görünmüyor.

Resmi lansmanından önce açığa çıkan Galaxy A8 (2018) serisinin ardından bu kez de Galaxy J2 (2018) modeli göründü. Henüz tanıtılmayan akıllı telefonla ilgili son sızıntı cihazın tüm teknik özelliklerinin yanı sıra resmi basın görsellerini de ortaya çıkarmış durumda.

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Alman web sitesi WinFuture'da yayınlanan bir rapora göre Galaxy J2 (2018) 5 inç qHD Super AMOLED ekranla gelecek. Akıllı telefonun 1.4GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ve 1.5 GB RAM'den güç alacağını belirtelim. Ayrıca 16 GB dahili bellek, microSD kart yuvası ve çift SIM desteği de olacak.

Galaxy J2 (2018), 124 dolarık bir etiketi taşıyacak

Bunlara ek olarak J2 (2018), LED flaşlı 8MP arka kamera ve LED flaşlı 5MP selfie kamerası içeriyor. Ayrıca 2600 mAh çıkarılabilir pille gelecek akıllı telefonun 4G LTE desteği sunacağını da belirtelim. İşletim sistemi tarafına baktığımızda cihazın Android 7.1.1 Nougat çalıştırdığını görüyoruz. Şu an için Oreo güncellemesi alıp almayacağı bilinmiyor.

Samsung Galaxy J2 (2018) önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Akıllı telefonun 124 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bahsi geçen özellikler ve fiyatlandırma göz önüne alındığında, Galaxy J2 (2018) büyük olasılıkla 2018'de Samsung'un en uygun fiyatlı akıllı telefonu olacak.

http://winfuture.de/news,101179.html