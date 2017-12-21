Dört tekerden çekiş artık tüm Tesla Model S ve X'lerde standart olarak sunulacak

Tesla, tüm yeni Model S ve Model X araçlarının, standart olarak dört tekerden çekiş sistemiyle donatılmış olarak geleceğini açıkladı. Tesla bundan üç yıl önce Elon Musk'ın Twitter'da gizemli bir teaser görüntü paylaşmasının ardından çift motor düzenini ilk kez gün yüzüne çıkartmıştı. O zamandan bu yana piyasaya sürülen çok sayıda Tesla Model S ve Model X varyantı, dört tekerden çekiş sistemiyle birlikte geldi.

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Dört tekerden çekiş ayrıca bu iki aracın, seri üretim otomobillerin ulaşabildiği 0-100 km/s hızlanma sınırlarını yeniden tanımlamasına olanak sağladı. Dolayısıyla Tesla'nın Aralık haber bülteninde Model S ve Model X'in arkadan çekişli versiyonlarını üretimden kaldıracağını duyurması şaşırtıcı olmadı.

Tek arkadan çekişli araç kaldı: Model 3

http://www.carscoops.com/2017/12/all-wheel-drive-now-standard-on-all.html

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Otomobil üreticisi tarafından yayınlanan bültende,çekiş gücünü iyileştirmesinin yanı sırasürüş imkanı sağlaması gibi önemli faydaları vurgulanmış durumda. Tesla'nın aldığı bu karar'ün arkadan çekişli olarak sunulan tek araç olarak kaldığı anlamına geliyor. Yakında bu modelin de çift motor düzenine sahip bir versiyonu çıkacak.