Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dört tekerden çekiş artık tüm Tesla Model S ve X'lerde standart olarak sunulacak

Tesla, artık tüm yeni Model S ve Model X'in standart olarak dört tekerden çekiş sistemiyle üretileceğini açıkladı. Bu modellerin arkadan çekişli versiyonları üretimden kaldırıldı.
1 yıl
2,9b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla, tüm yeni Model S ve Model X araçlarının, standart olarak dört tekerden çekiş sistemiyle donatılmış olarak geleceğini açıkladı. Tesla bundan üç yıl önce Elon Musk'ın Twitter'da gizemli bir teaser görüntü paylaşmasının ardından çift motor düzenini ilk kez gün yüzüne çıkartmıştı. O zamandan bu yana piyasaya sürülen çok sayıda Tesla Model S ve Model X varyantı, dört tekerden çekiş sistemiyle birlikte geldi.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model X, Land Cruiser ve Hummer H2 ile çekiş gücü testinde karşı karşıya geldi"
Dört tekerden çekiş ayrıca bu iki aracın, seri üretim otomobillerin ulaşabildiği 0-100 km/s hızlanma sınırlarını yeniden tanımlamasına olanak sağladı. Dolayısıyla Tesla'nın Aralık haber bülteninde Model S ve Model X'in arkadan çekişli versiyonlarını üretimden kaldıracağını duyurması şaşırtıcı olmadı.

Tek arkadan çekişli araç kaldı: Model 3

Otomobil üreticisi tarafından yayınlanan bültende, 4x4 sisteminin çekiş gücünü iyileştirmesinin yanı sıra her türlü hava koşulunda sürüş imkanı sağlaması gibi önemli faydaları vurgulanmış durumda. Tesla'nın aldığı bu karar Model 3'ün arkadan çekişli olarak sunulan tek araç olarak kaldığı anlamına geliyor. Yakında bu modelin de çift motor düzenine sahip bir versiyonu çıkacak.
http://www.carscoops.com/2017/12/all-wheel-drive-now-standard-on-all.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OyunDelisi 1 yıl en beğenilen
Arkadan itişlidir o. Arkadan çekişli olsa duramaz.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
4 tekerden çekiş en sağlıklı ve bence doğru olanı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
4 tekerden çekiş en sağlıklı ve bence doğru olanı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ace of Spades 1 yıl
4 tekerden birden çekişli başka hangi marka/modeller var ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OyunDelisi 1 yıl en beğenilen
Arkadan itişlidir o. Arkadan çekişli olsa duramaz.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeyKalDa 1 yıl OyunDelisi
OyunDelisi
Arkadan itişlidir o. Arkadan çekişli olsa duramaz.

bu sistemler sürücünün toto konumuna göre isimlendirilmiyor
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tesla fabrikasının drone ile görüntülenmesi yüzlerce Model 3'ü ortaya çıkardı 1 yıl YouTube'un iOS uygulaması artık dikey videoları tam boy oynatacak 1 yıl iPhone kullanıcıları eski iPhone modellerini yavaşlatan Apple'a dava açtı 1 yıl Civilization VI iPad için çıktı: Sadece 220 TL (!) 1 yıl Facebook sahte haberler için etiketleme uygulamasından vazgeçti 1 yıl Apple hediye sandıklarına düzenleme getirdi 1 yıl Anket: 2017 yılının 2000-3000 TL fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonları 1 yıl Opera 50'ye kripto para madenciliğini engelleyecek NoCoin özelliği geldi 1 yıl Huawei'in yapay zeka teknolojileri kullanım deneyimini iyileştiriyor 1 yıl Amazon Fire TV cihazlarına web tarayıcısı eklendi 1 yıl DARPA'dan ''hacklenemeyen bilgisayar'' projesine destek 1 yıl Zotac harici ekran kartı kutularını duyurdu 1 yıl Bitcoin ve diğer kripto paralar tepetaklak 1 yıl Stargate: Origins'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: OTOPARK.com Sinan Koç 1 yıl CES Fuarı'nda, Amerikan Ulaştırma Bakanı ve Beyaz Saray yetkililieri de olacak 1 yıl İlk 5G standardı resmi olarak tanımlandı 1 yıl 4 kameralı ve 18:9 oranlı Huawei Honor 9 Lite duyuruldu 1 yıl Steam kış indirimleri başladı 1 yıl Samsung Galaxy J2 (2018) resmi lansmanından önce sızdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dört tekerden çekiş artık tüm Tesla Model S ve X'lerde standart olarak sunulacak Sonraki LG’den 5K çözünürlükte ultra geniş HDR monitör 1 yıl Türkiye’de radyo astronomi çalışmaları başladı 1 yıl Magic Leap nihayet çalışan bir karma gerçeklik prototipi geliştirdi 1 yıl Blockchain tabanlı mesajlaşma uygulaması e-Chat'in ICO'sunda ikinci tur başladı 1 yıl Anket: DonanımHaber takipçileri yılın en iyi "fiyat limitsiz" akıllı telefonunu seçiyor 1 yıl Tesla Model X, Land Cruiser ve Hummer H2 ile çekiş gücü testinde karşı karşıya geldi 1 yıl Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu 1 yıl Danimarka Bitcoin'den vergi alınması için çalışmalara başladı 1 yıl Yılın en çok kazandıran mesleği: Oto göçük ustalığı 1 yıl Spotify uygulamasını Linux'a yüklemek artık daha kolay 1 yıl Maliye Bakanı: Dört kurum Bitcoin çalışması yürütüyor 1 yıl Facebook iş ilanlarında yaşa bağlı ayrımcılığa izin vererek yasaları mı çiğnedi? 1 yıl Evrensel Apple uygulamaları yolda 1 yıl G.Skill en hızlı 32GB DDR4 SO-DIMM belleğini duyurdu 1 yıl Apple: Eski bataryası olan telefonların hızını düşürüyoruz 1 yıl Huawei Mate 10 Pro kadrajından İstanbul fotoğrafları 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 Star Wars paketi meraklılarını bekliyor 1 yıl Sonic efsanesine Gameloft dokunuşu (Yayınlandı) 1 yıl Asya’nın tedarik geleneğini kökten değiştiren firma: Apple 1 yıl App Store logosu çalıntı çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim