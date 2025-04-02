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    Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Qualcomm, sızıntılarla gündemden düşmeyen Snapdragon 8s Gen 4'ü resmen tanıttı. Peki amiral gemisi işlemcilere rakip olacak platform neler sunacak? İşte Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 özellikleri!
    Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4’ü duyurdu. Snapdragon 8s serisinin yeni üyesi, amiral gemisi seviyesinde performans ve üst düzey özellikleri daha uygun fiyatlı cihazlara taşımayı hedefliyor. Ancak, Qualcomm’un en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8 Elite’in altında konumlanıyor. İşte Snapdragon 8s Gen 4’ün öne çıkan özellikleri…

    Yüzde 49'a varan performans artışı

    Snapdragon 8s Gen 4, önceki nesle kıyasla %49’a kadar daha yüksek grafik performansı ve %31 daha hızlı CPU sunuyor. Ancak Qualcomm, bu modelde kendi geliştirdiği Oryon çekirdekleri yerine, eski nesil Kryo CPU mimarisini kullanmaya devam etmiş. Yonga seti, 4nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor ve "1+3+2+2" çekirdek kümesiyle geliyor.

    Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Detaya inecek olursak, en güçlü çekirdek 3.2GHz hızında çalışırken, performans odaklı çekirdekler 3.0GHz hızında görev yapıyor. Verimlilik çekirdekleri ise 2.0GHz hızında. Çip, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Ayrıca LPDDR5X bellekler ile 4.800MHz hızına kadar destek sağlıyor. Depolama tarafında ise UFS 4.0 teknolojisini kullanıyor. Ancak 5G bağlantı konusunda biraz zayıf.

    Keza Snapdragon 8s Gen 4, mmWave 5G desteğinden yoksun. Bunun yerine, sub-6GHz frekanslarında çalışan ve maksimum 4.2Gbps indirme hızı sunan bir modem ile geliyor. 8s Gen 4, yeni nesil NPU sayesinde önceki nesle kıyasla %44’e kadar daha yüksek yapay zeka performansı sunuyor. Yonga seti, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka uygulamaları için geliştirilmiş bir altyapıya sahip.

    Görüntü işleme tarafında ise 8K HDR video oynatma desteğiyle dikkat çeken Snapdragon 8s Gen 4, amiral gemisi 8 Elite platformunda olduğu gibi 4K HDR video kaydını 60FPS’ye kadar destekliyor. Ayrıca, 320MP’e kadar tek kamera desteği sunuyor. Snapdragon 8s Gen 4 tabanlı ilk akıllı telefonların, başta Honor, iQOO, Realme, Redmi ve Xiaomi gibi Çinli üreticiler tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni çipin gerçek dünya performansı ve Snapdragon 8 Elite ile arasındaki farklar önümüzdeki dönemde netleşecek.

    Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3 ve 8s Gen 3 özellikleri
    - Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8s Gen 4
    Fabrikasyon Süreci TSMC 4nm TSMC 4nm TSMC 3nm TSMC 4nm
    CPU (Prime) 1x Cortex-X4 3.3/3.4GHz 1x Cortex-X4 3.0GHz 2 x 4.3 GHz Qualcomm Oryon Gen 2 Prime (2025) 1 x 3.2 GHz Qualcomm Kryo (2024)
    CPU (Big) 3x Cortex-720 3.15GHz
    2x Cortex-720 2.96GHz    		 4x Cortex-A720 2.8GHz 6 x 3.5 GHz Qualcomm Oryon Gen 2 Performance 3x Cortex-A720 3.01 GHz, 2x Cortex-A720 2.8 GHz
    CPU (Verimlilik) 2x Cortex-A520 2.3GHz 3x Cortex-A520 2.0GHz - 2x Cortex-A720 2.02 GHz
    DSP / NPU Hexagon Hexagon Hexagon Hexagon
    GPU Adreno 750 Adreno 735 Adreno GPU Adreno GPU
    RAM 24GB LPDDR5x 4,800MHz 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 5,300MHz 24GB LPDDR5x 4,300MHz
    DEPOLAMA UFS 4.0 UFS 4.0 UFS 4.0 UFS 4.0
    USB USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2
    5G Modem Snapdragon X75 Snapdragon X70 Snapdragon X80
    ISP 18-bit 18-bit 18-bit 18-bit
    Video 8K HDR @ 30fps
    4K @ 120fps    		 4K HDR @ 60fps
    1080p @ 240fps    		 8K HDR 60 FPS, 4K HDR @ 60fps
    1080p @ 240fps    		 8K HDR 60 FPS, 4K HDR @ 60fps
    1080p @ 240fps
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    A
    Albatross2000 1 saat önce

    Ha öyle mi kanka

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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