Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri

Yüzde 49'a varan performans artışı
Snapdragon 8s Gen 4, önceki nesle kıyasla %49’a kadar daha yüksek grafik performansı ve %31 daha hızlı CPU sunuyor. Ancak Qualcomm, bu modelde kendi geliştirdiği Oryon çekirdekleri yerine, eski nesil Kryo CPU mimarisini kullanmaya devam etmiş. Yonga seti, 4nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor ve "1+3+2+2" çekirdek kümesiyle geliyor.
Keza Snapdragon 8s Gen 4, mmWave 5G desteğinden yoksun. Bunun yerine, sub-6GHz frekanslarında çalışan ve maksimum 4.2Gbps indirme hızı sunan bir modem ile geliyor. 8s Gen 4, yeni nesil NPU sayesinde önceki nesle kıyasla %44’e kadar daha yüksek yapay zeka performansı sunuyor. Yonga seti, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka uygulamaları için geliştirilmiş bir altyapıya sahip.
Görüntü işleme tarafında ise 8K HDR video oynatma desteğiyle dikkat çeken Snapdragon 8s Gen 4, amiral gemisi 8 Elite platformunda olduğu gibi 4K HDR video kaydını 60FPS’ye kadar destekliyor. Ayrıca, 320MP’e kadar tek kamera desteği sunuyor. Snapdragon 8s Gen 4 tabanlı ilk akıllı telefonların, başta Honor, iQOO, Realme, Redmi ve Xiaomi gibi Çinli üreticiler tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni çipin gerçek dünya performansı ve Snapdragon 8 Elite ile arasındaki farklar önümüzdeki dönemde netleşecek.
|-
|Snapdragon 8 Gen 3
|Snapdragon 8s Gen 3
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8s Gen 4
|Fabrikasyon Süreci
|TSMC 4nm
|TSMC 4nm
|TSMC 3nm
|TSMC 4nm
|CPU (Prime)
|1x Cortex-X4 3.3/3.4GHz
|1x Cortex-X4 3.0GHz
|2 x 4.3 GHz Qualcomm Oryon Gen 2 Prime (2025)
|1 x 3.2 GHz Qualcomm Kryo (2024)
|CPU (Big)
|3x Cortex-720 3.15GHz
2x Cortex-720 2.96GHz
|4x Cortex-A720 2.8GHz
|6 x 3.5 GHz Qualcomm Oryon Gen 2 Performance
|3x Cortex-A720 3.01 GHz, 2x Cortex-A720 2.8 GHz
|CPU (Verimlilik)
|2x Cortex-A520 2.3GHz
|3x Cortex-A520 2.0GHz
|-
|2x Cortex-A720 2.02 GHz
|DSP / NPU
|Hexagon
|Hexagon
|Hexagon
|Hexagon
|GPU
|Adreno 750
|Adreno 735
|Adreno GPU
|Adreno GPU
|RAM
|24GB LPDDR5x 4,800MHz
|24GB LPDDR5x 4,200MHz
|24GB LPDDR5x 5,300MHz
|24GB LPDDR5x 4,300MHz
|DEPOLAMA
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|USB
|USB 3.1 Gen 2
|USB 3.1 Gen 2
|USB 3.1 Gen 2
|USB 3.1 Gen 2
|5G Modem
|Snapdragon X75
|Snapdragon X70
|Snapdragon X80
|ISP
|18-bit
|18-bit
|18-bit
|18-bit
|Video
|8K HDR @ 30fps
4K @ 120fps
|4K HDR @ 60fps
1080p @ 240fps
|8K HDR 60 FPS, 4K HDR @ 60fps
1080p @ 240fps
|8K HDR 60 FPS, 4K HDR @ 60fps
1080p @ 240fps
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Ha öyle mi kanka
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo