Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4’ü duyurdu. Snapdragon 8s serisinin yeni üyesi, amiral gemisi seviyesinde performans ve üst düzey özellikleri daha uygun fiyatlı cihazlara taşımayı hedefliyor. Ancak, Qualcomm’un en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8 Elite’in altında konumlanıyor. İşte Snapdragon 8s Gen 4’ün öne çıkan özellikleri…

Yüzde 49'a varan performans artışı

Snapdragon 8s Gen 4, önceki nesle kıyasla %49’a kadar daha yüksek grafik performansı ve %31 daha hızlı CPU sunuyor. Ancak Qualcomm, bu modelde kendi geliştirdiği Oryon çekirdekleri yerine, eski nesil Kryo CPU mimarisini kullanmaya devam etmiş. Yonga seti, 4nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor ve "1+3+2+2" çekirdek kümesiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Detaya inecek olursak, en güçlü çekirdek 3.2GHz hızında çalışırken, performans odaklı çekirdekler 3.0GHz hızında görev yapıyor. Verimlilik çekirdekleri ise 2.0GHz hızında. Çip, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Ayrıca LPDDR5X bellekler ile 4.800MHz hızına kadar destek sağlıyor. Depolama tarafında ise UFS 4.0 teknolojisini kullanıyor. Ancak 5G bağlantı konusunda biraz zayıf.​

Keza Snapdragon 8s Gen 4, mmWave 5G desteğinden yoksun. Bunun yerine, sub-6GHz frekanslarında çalışan ve maksimum 4.2Gbps indirme hızı sunan bir modem ile geliyor. 8s Gen 4, yeni nesil NPU sayesinde önceki nesle kıyasla %44’e kadar daha yüksek yapay zeka performansı sunuyor. Yonga seti, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka uygulamaları için geliştirilmiş bir altyapıya sahip.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2'nin AnTuTu sonuçları ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Görüntü işleme tarafında ise 8K HDR video oynatma desteğiyle dikkat çeken Snapdragon 8s Gen 4, amiral gemisi 8 Elite platformunda olduğu gibi 4K HDR video kaydını 60FPS’ye kadar destekliyor. Ayrıca, 320MP’e kadar tek kamera desteği sunuyor. Snapdragon 8s Gen 4 tabanlı ilk akıllı telefonların, başta Honor, iQOO, Realme, Redmi ve Xiaomi gibi Çinli üreticiler tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni çipin gerçek dünya performansı ve Snapdragon 8 Elite ile arasındaki farklar önümüzdeki dönemde netleşecek.

Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3 ve 8s Gen 3 özellikleri - Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8s Gen 4 Fabrikasyon Süreci TSMC 4nm TSMC 4nm TSMC 3nm TSMC 4nm CPU (Prime) 1x Cortex-X4 3.3/3.4GHz 1x Cortex-X4 3.0GHz 2 x 4.3 GHz Qualcomm Oryon Gen 2 Prime (2025) 1 x 3.2 GHz Qualcomm Kryo (2024) CPU (Big) 3x Cortex-720 3.15GHz

2x Cortex-720 2.96GHz 4x Cortex-A720 2.8GHz 6 x 3.5 GHz Qualcomm Oryon Gen 2 Performance 3x Cortex-A720 3.01 GHz, 2x Cortex-A720 2.8 GHz CPU (Verimlilik) 2x Cortex-A520 2.3GHz 3x Cortex-A520 2.0GHz - 2x Cortex-A720 2.02 GHz DSP / NPU Hexagon Hexagon Hexagon Hexagon GPU Adreno 750 Adreno 735 Adreno GPU Adreno GPU RAM 24GB LPDDR5x 4,800MHz 24GB LPDDR5x 4,200MHz 24GB LPDDR5x 5,300MHz 24GB LPDDR5x 4,300MHz DEPOLAMA UFS 4.0 UFS 4.0 UFS 4.0 UFS 4.0 USB USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 5G Modem Snapdragon X75 Snapdragon X70 Snapdragon X80 ISP 18-bit 18-bit 18-bit 18-bit Video 8K HDR @ 30fps

4K @ 120fps 4K HDR @ 60fps

1080p @ 240fps 8K HDR 60 FPS, 4K HDR @ 60fps

1080p @ 240fps 8K HDR 60 FPS, 4K HDR @ 60fps

1080p @ 240fps

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri