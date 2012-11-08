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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 10.1 için Android Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl
1,3b
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20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında ikinci kez duyurduğu ve piyasaya sürdüğü Galaxy Note serisi tablet bilgisayarını Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonuna güncellemeye başladı. İlk olarak Almanya'ya OTA ve firmanın yardımcı programı Kies aracılığıyla ulaşan güncelleme XXBLJ9 yapı numarasıyla internetten diğer bölgelerdeki tablet sahiplerinin kullanımına sunuldu. 

Project Butter değişiklikleri sayesinde çok daha hızlı ve pürüzsüz çalışan Galaxy Note 10.1, serinin en yeni telefonu olan Galaxy Note 2'nin bünyesinde barındırdığı yeni S Pen özelliklerini bu yazılım paketi sayesinde edinmiş olacak. Ayrıca çoklu görev yetilerinden farklı uygulamalarla daha akıcı bir şekilde faydalanılabilecek N8000'de görevlerin ekrandaki büyüklükleri ayarlanabilecek. Windows 8'li rakiplerinin ardından çoklu görev hususunda en gelişmiş fonksiyonları kullanıcı arayüzünde bulunduran Samsung, Jelly Bean güncellemeleriyle bu yenilikleri daha fazla cihaza yaymaya devam edecek.
300MB büyüklüğündeki güncelleme, dört çekirdekli tabletin gerek donanımı gerekse 10.1 inçlik ekranını daha verimli bir şekilde kullanabilmeyi mümkün kılacak. Almanya dışındaki bölgelerde dağıtımın ne zaman başlayacağı bilinmezken, isteyen Note 10.1 kullanıcıları buradaki bağlantıdan indirecekleri resmi üretici yazılımını Odin aracıyla tabletlerine yükleyerek son sürümü erkenden tecrübe etme şansı yakalayabilirler. Yeni yazılıma ait daha fazla görüntüye AllAboutSamsung.de sitesinden ulaşabilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2012/11/08/samsung-starts-jelly-bean-updates-galaxy-note-10-1/ Yorum Yaz
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coni-wayt 6 yıl
ben böyle saçma şey görmedim, almanya da dagıtılmaya başlamışta bilmemne.. ipad almadıgıma pişmanım
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mavigezegen 6 yıl
bizim ülkemiz bu tür konularda listenin en sonunda geliyor
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DH Misafiri 6 yıl
3 gün evvel Galaxy Note'um güncelleme aldı ve 4.0.4 sürüm oldu..
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VAİOMAN 6 yıl
amerika dan gelen galaxy note 10.1 var henüz güncelleme gözükmüyor cihaz üzerinden...
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Thenough 6 yıl
galaxy note sızıntılar aldı başını gidiyor biz hale stock bekliyoruz hayırlısı ile gelsin 4.1.1 den sonra bu kadar geç çıkmayacağı sölenmiş uyarlamalar daha hızlı olucaktı :) bakalım
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marancı 6 yıl
Windows tabletlerden umduğumu bulamazsam alacağım tablettir.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bu güncelleme için gayet iyi diyorlar. Android telefona geçersem performansını test etmek isterim.
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khaos 6 yıl
Her fırsatta söylemeye devam edeceğim 4-5 ay önce çıkmış bir yazılımı özelliklede daha günceli tanıtıldıktan sonra veren firma kim olursa olsun yazıklar olsun!
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_BEDIRHAN_ 6 yıl
galaxy note n7000 ne oldu? yıl bitti hala çıkacak yav
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bizonnn 6 yıl
S3 te jelly beani kullaniyorum ve androidin daha yeni dogdugunu dusunuyorum.
S2 mi kardesime vermistim.
S2 ye guncellemeyi cok istiyorum
Cok merak ediyorum 60 fps yi s2 de.
S2 samsungun mobile in degil
Tum samsung sirketinin donum noktasidir.
Her turlu guncellemeyi hak eden bir akilli telefon.
ama samsunga bu ivmeyi veren cihaza donanimi yettigi surece guncelleme vermeli.
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LKLC 6 yıl
note için sızıntı romlar çıktı, , arayüz güncellendi. bir dahaki sızıntı romda multiwindow özelliği gelecekmiş. bunlarında haberini yapsaydınız iyi olacaktı.
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kaskas123 6 yıl
ne şans hala one x'e gelmedi. bir de ekimin ortalarında çıkacaktı.
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makusla06 6 yıl
kratos_03
Üzme bizi samsung.4 gözle s2 ye bekliyoruz ver artık güncellemyi...

Gerçekten öyle yeter artık..4,0,4 yalan oldu zaten
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