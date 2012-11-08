Samsung Galaxy Note 10.1 için Android Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı





Samsung, geçtiğimiz Ağustos ayında ikinci kez duyurduğu ve piyasaya sürdüğü Galaxy Note serisi tablet bilgisayarını Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonuna güncellemeye başladı. İlk olarak Almanya'ya OTA ve firmanın yardımcı programı Kies aracılığıyla ulaşan güncelleme XXBLJ9 yapı numarasıyla internetten diğer bölgelerdeki tablet sahiplerinin kullanımına sunuldu.





Project Butter değişiklikleri sayesinde çok daha hızlı ve pürüzsüz çalışan Galaxy Note 10.1, serinin en yeni telefonu olan Galaxy Note 2'nin bünyesinde barındırdığı yeni S Pen özelliklerini bu yazılım paketi sayesinde edinmiş olacak. Ayrıca çoklu görev yetilerinden farklı uygulamalarla daha akıcı bir şekilde faydalanılabilecek N8000'de görevlerin ekrandaki büyüklükleri ayarlanabilecek. Windows 8'li rakiplerinin ardından çoklu görev hususunda en gelişmiş fonksiyonları kullanıcı arayüzünde bulunduran Samsung, Jelly Bean güncellemeleriyle bu yenilikleri daha fazla cihaza yaymaya devam edecek.

300MB büyüklüğündeki güncelleme, dört çekirdekli tabletin gerek donanımı gerekse 10.1 inçlik ekranını daha verimli bir şekilde kullanabilmeyi mümkün kılacak. Almanya dışındaki bölgelerde dağıtımın ne zaman başlayacağı bilinmezken, isteyen Note 10.1 kullanıcıları buradaki bağlantıdan indirecekleri resmi üretici yazılımını Odin aracıyla tabletlerine yükleyerek son sürümü erkenden tecrübe etme şansı yakalayabilirler. Yeni yazılıma ait daha fazla görüntüye AllAboutSamsung.de sitesinden ulaşabilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2012/11/08/samsung-starts-jelly-bean-updates-galaxy-note-10-1/