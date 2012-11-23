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Samsung, Galaxy Note 10.1 için hazırladığı Android 4.1.1 sürümlü Premium Suite güncellemesini tanıttı

6 yıl
1,5b
1
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Note serisine mensup ilk tablet bilgisayarı için geliştirdiği çeşitli yenilikleri beraberinde getiren Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonuna sahip Premium Suite güncellemesini detaylandırdı. İkinci nesil Note akıllı telefonuna eşlik eden yeni arayüz ve S Pen teknolojisine dayandırılan özelliklerin mevcut olacağı üretici yazılımı, halihazırda Almanya'da N8000XXBLJ9 yapı numarasıyla dağıtılmaya başladı bile.
Multi Window fonksiyonunun kademeli pencere modunda 16 uygulamayı aynı anda çalıştırabilmeyi mümkün kıldığı bu güncelleme, S Memo gibi özel S Pen kalemi için hazırlanmış uygulamaların çok daha çeşitli işlevler kazanmasını sağlayacak. Air View ile S Pen kalemini ekrana dokundurmadan üzerinde gezdirerek kolaylıkla listelenen içeriklerin ön incelemelerini görüntüleyebilecek, Jelly Bean'e eşlik eden Project Butter iyileştirmeleri sayesinde çoklu görev yetilerinden daha pürüzsüz, hızlı ve stabil bir biçimde faydalanılabilecek.
Galaxy Note 10.1'in dört çekirdekli işlemcisi ve S Pen teknolojilerinden daha verimli bir şekilde yararlanabilmeyi mümkün kılacak olan Premium Suite üretici yazılımı Almanya için Kies programı ve FOTA yoluyla tablet bilgisayarlara yüklenebiliyor. Diğer bölgelerdeki kullanıcılar yaklaşık 1GB büyüklüğündeki yazılımın tamamını buradan edinerek Odin programı üzerinden  cihazlarını yeni Android sürümüne yükseltebilecek. Almanya dışındaki ülkelere önümüzdeki haftalarda ilk olarak N8000 model numaralı cihazlara ulaşacak olan güncellemenin yıl sonuna kadar dünya genelindeki kullanıcıları tarafından Kies üzerinden erişilebilir olması bekleniyor. Samsung'un güncellemeyle ilgili yayınladığı 12 dakikalık resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.samsung.com/global/microsite/galaxynote/note_10.1/index.html?type=find Yorum Yaz
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halflıfe 6 yıl en beğenilen
jackchilina
Samsung bu tableti satmak istiyorsa daha rekabetçi fiyatlar sunmalı. Bu fiyatlarda birçok kişi gidip IPAD alacaktır.

aklı başında hiç bir insan bu multi tasking özelliğini bildikten sonra gidipte ipad almaz
jackchilinaSamsung bu tableti satmak istiyorsa daha rekabetçi fiyatlar sunmalı. Bu fiyatlarda birçok kişi gidip IPAD alacaktır.aklı b...
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DH Misafiri 6 yıl
N8005 i 4.0.4 den 4.1.1 e almanya update ile nasil root ladin
bende odin de modem kismina gelince hata veriyor
sen ilk önce 4.0.4 ü rootlayp
ondan sonra 4.1.1 mi root ladin ???
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wildermess 6 yıl
bu güncelleme ne zaman gelecek acaba ?
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DH Misafiri 6 yıl
ben yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum çok başarılı bir cihaz tüm gün şantiyemde kullanıyorum sabah saat 8 den gece 12-1 e kadarda elimizden düşmüyor şarzı yüzde 7 kalıyor yaklaşık 15-16 saat ipad almadım çünkü artırılabilir hafıza yok birde kısıtlanmak istemiyorum itunes felan kullanımı kolay kaliteli bi cihaz.
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naim@gop 6 yıl
1. Ürünü en uygun fiyatla nerede bulabiliriz?

2. n8005 modelini Root yapıp telefon özelliğini kullanan birileri var mı?

3. sd Hafıza kartı en fazla kaç gb takılabiliyor?

sorularıma cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler ediyorum. cevaplar doğrultusunda yarın karar vericem
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Honey Badger 6 yıl
10 numara olmuş
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s.volkan 6 yıl
Muthis olmus
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DantevsVergil 6 yıl
jackchilina
Samsung bu tableti satmak istiyorsa daha rekabetçi fiyatlar sunmalı. Bu fiyatlarda birçok kişi gidip IPAD alacaktır.

Tabi Apple disinda herkesin ucuz olmasi lazim. "Kalite bir tek Apple'da var". Fiyati uygun verilmis. Hafizasi arttirilamayan Ipad bile 499 Eurodan satilirken sorun yok. Video'da görünenler Samsung'un yazilim konusunda kendini ne kadar gelistirdigini gösteriyor. Niye Ipad alacaksin ki Retina ekran yüzünden deme simdi. Retina ekran 300 civari bir pixel yogunlugu demek, hangi Ipad'da var o? Hicbirinde. En son cikan Nexus 10 bile 298 civarinda bir yogunluga sahip. Samsung'un birkac eksikleri var, burda ekranin gelecek jenerasyonda en azindan FUllHD ya da en fazla dersek Nexus 10 kalitesine cikarmasi lazim. Tek eksigi bu ve birde wifi+3g ya da wifi+4g standart olmasi lazim tablette.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Tablette kesinlikle android.
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FERFEROS 6 yıl
Acer Iconia W700'de karar kılmıştım.İyice kafam karıştı şimdi.
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tugrulmd 6 yıl
Bende 8005 var nereden guncelleyebilirim bu denilen yapilinca dili ing veya turkce secebiliyor muyuz simdiden yoksa otomatik update i mi bekleyeyim?
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Feyzo60 6 yıl
Bu paket için bir link var mıdır?
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mehmetoguzderin 6 yıl
Android'in ana ekranı bildiğimiz Windows masaüstüne dönmeye başladı. Açıkçası tepki alabilirim belki fakat 1600 TL fiyatı var, biraz daha eklerim 1800-2000 TL arasında bir Windows tablet alırım eğer MultiWindow bu kadar büyük özellikse. Hem de RT versiyon değil, asıl Windows 8. Ve kalem kullanımı W8de daha fazla olabiliyor bazen.
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berserker_58 6 yıl
işte android işletim sisteminin neden iosdan daha güzel olduğu ortaya yavaş yavaş çıkmaya başlıyor :)
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Krone 6 yıl
gercekten iddiali.
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