Samsung, Galaxy Note 10.1 için hazırladığı Android 4.1.1 sürümlü Premium Suite güncellemesini tanıttı





Samsung, Galaxy Note serisine mensup ilk tablet bilgisayarı için geliştirdiği çeşitli yenilikleri beraberinde getiren Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonuna sahip Premium Suite güncellemesini detaylandırdı. İkinci nesil Note akıllı telefonuna eşlik eden yeni arayüz ve S Pen teknolojisine dayandırılan özelliklerin mevcut olacağı üretici yazılımı, halihazırda Almanya'da N8000XXBLJ9 yapı numarasıyla dağıtılmaya başladı bile.

Multi Window fonksiyonunun kademeli pencere modunda 16 uygulamayı aynı anda çalıştırabilmeyi mümkün kıldığı bu güncelleme, S Memo gibi özel S Pen kalemi için hazırlanmış uygulamaların çok daha çeşitli işlevler kazanmasını sağlayacak. Air View ile S Pen kalemini ekrana dokundurmadan üzerinde gezdirerek kolaylıkla listelenen içeriklerin ön incelemelerini görüntüleyebilecek, Jelly Bean'e eşlik eden Project Butter iyileştirmeleri sayesinde çoklu görev yetilerinden daha pürüzsüz, hızlı ve stabil bir biçimde faydalanılabilecek.

Galaxy Note 10.1'in dört çekirdekli işlemcisi ve S Pen teknolojilerinden daha verimli bir şekilde yararlanabilmeyi mümkün kılacak olan Premium Suite üretici yazılımı Almanya için Kies programı ve FOTA yoluyla tablet bilgisayarlara yüklenebiliyor. Diğer bölgelerdeki kullanıcılar yaklaşık 1GB büyüklüğündeki yazılımın tamamını buradan edinerek Odin programı üzerinden cihazlarını yeni Android sürümüne yükseltebilecek. Almanya dışındaki ülkelere önümüzdeki haftalarda ilk olarak N8000 model numaralı cihazlara ulaşacak olan güncellemenin yıl sonuna kadar dünya genelindeki kullanıcıları tarafından Kies üzerinden erişilebilir olması bekleniyor. Samsung'un güncellemeyle ilgili yayınladığı 12 dakikalık resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.samsung.com/global/microsite/galaxynote/note_10.1/index.html?type=find