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Samsung Galaxy Note 3 ülkemizde Android 5.0 sürümüne güncellenmeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
26,1b
1
35
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 3 ülkemizde Android 5.0 sürümüne güncellenmeye başladı

Samsung’un yılın başında pilot olarak Galaxy Note 3 modelini Android 5.0 sürümüne güncellemeye başladığını sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen uzun bir zamanın sonunda ülkemizde de güncelleme başladı. 

Geçen hafta itibariyle başlayan güncelleme halen tüm kullanıcılara ulaşmış değil ve önümüzdeki hafta boyunca da güncellemenin devam etmesi bekleniyor. Android 5.0 güncellemesi ile telefon da önemli özelliklere kavuştu. 

İlk olarak Google tarafında sadelik odaklı tasarım dili Material Design’ın tüm sisteme yayıldığını görüyoruz. Daha akıcı bir sistem, bildirim panelinde pencere şeklinde bildirimler, ana ekranda yüzer bildirim pencereleri, sistemin genelinde beyaz renk hakimiyeti, çoklu görev yöneticisinde kart şeklinde tasarım, sadeleşmiş ikonlar, daha gelişmiş paylaşım seçeneklerini saymak mümkün. Özellikle Android Run Time sanal makinesine geçiş ile sistemde hızlanma bekleniyor. 

Samsung tarafında ise elden geçirilmiş ve sadeleştirilmiş TouchWIZ arayüzü, bildirim panelinde mavi ağırlıklı kısayol butonları, bildirim panelinde S Finder, bildirim panelinde hızlıca ekran yansıtma menüsüne geçiş yapan Quick Connect bağlantısı, Samsung uygulamalarında sade tasarım, Bloomberg+ gibi yeni uygulamalar şeklinde yenilikler mevcut. 

Benim gibi S-View kılıf kullananlar için küçük pencerede de önemli yenilikler var. Bu pencereyi oldukça kullanışsız yapan eski arayüz yenilenmiş. Bu küçük pencerede artık müzik kontrolü bulunmuyor. Kamera ve not alma ise devam ediyor. Yenilik olarak ise el feneri uygulaması ve rehberde favorilere eklediğiniz kişilerin burada da görünmesi ve doğrudan arama başlatılabilmesi dikkat çekiyor. 

Ayrıca 4 adet saat teması mevcut. Bunları kullanırsanız ekranda adım sayar ve hava durumu ikonları kalkıyor. Yine bu ekranda ilgili ayarlar menüsüne girebiliyorsunuz. Duvarkağıtlarını ayarladığınız ayarlar menüsünde artık küçük pencere için duvar kağıdı seçimi de yapılabiliyor. 

Diğer bir yenilik de S-Pen tarafında. S-Pen kalem menüsünde seçerek aldığınız ekran görüntülerini topladığınız ve daha sonra düzenleyebildiğiniz Akıllı Seçim ve ekran görüntüsünü serbest seçim araçları ile çizerek alabildiğiniz Görüntü Klibi eklentisi mevcut. Burada karalama defteri sekmesi kalkmış. Ayrıca galeride S-Pen ile resimlerin üzerine geldiğinizde paylaşım ve düzenleme seçenekleri olan bir önizleme menüsü ekrana geliyor. 

Güncellemede gözüme çarpan batarya tüketiminde bir artış olması. Sadece bana mı has bilemiyorum ancak ekran kilitli durumda iken bataryayı adeta koklayan sistem, kilitten çıkarak uygulamalara yüklendikçe terlemeye başlıyor. Bu da sayaç tarzında bataryanın azalmasına neden oluyor. Ayrıca varsayılan eposta, çocuk modu gibi bazı çekirdek uygulamaların çalışmadığına da şahit oldum.  

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DH Misafiri 3 yıl
benım not 3 telefonumda ben guncellemek ıstıyorum ama bır turlu 5.0 guncellemesı olmuyor eskı surum var
guncellemeyı yaptıgımda telefonda yazılan en yenı son guncelleme telefonda mevcuttrur denılıyor
bunun ıcın ne yapmalıyım yenı surumu nasıl yukleyebılırım???
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porketles 3 yıl DH Misafiri
Sammobile sitesinden güncel Türkiye romunu indirip odin ile flashlamanız gerekiyor.Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız yardımcı olabilirim.


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DH Misafiri 4 yıl
DH Misafiri
arkadaşlar yeni gelen güncelleme sonrası kilit ekranına gelen kilit açma efekti de değişmiş ve bana göre lens flayerlı böyle ekranı açmak için parmağı sürüklerken sgüneş ışınlarının o dalga dalga gelen zerafetini gösteren çok güzel efekt olmuştu. Yalnız ekran ayarlarından acaba bunun gibi başka güzel kilit açma efektleri de eklenmiş mi diye kontrol etmek için girdiğim de güncellemeden sonra eklenmiş olan lens flayer ekran açma efekti gitti onun yerinde sulu boya ve dalga yada efekt yok seçenekleri çıktı. Şimdi o güncellemeden sonraki efekte döndüremiyorum. Ya sulu boya yada dalga efekti var. Bir yardım edebilir misiniz? Ben o lens flayer efekti tekrar nasıl yapabilirim???

Google Play'den Galaxy Lockscreen Effects adlı uygulamayı indirip açınca birçok farklı kilit açma seçeneği bulabiliyorsunuz. Bahsettiğiniz ışıklı kilit ekranını ben de kurcalarken kaybetmiştim ama bu uygulama sayesinde geri kazandım. virüs vs yok merak etmeyin, gayet değişik kilit açma efektleri de mevcut.
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DH Misafiri 4 yıl
Esim guncelemeyi okeylemis cok kizdim hic begenmedim renklerini oyuncak telefon gibi olmus hicbir guzelligi ve agirligi kalmamis.Keske hic yapmasaymis bir onceki hali superrrrrdiiiii cok ozluyorum o halinni simdi hicbir onemi kalmadi telefonun.
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar telefonnuma güncelleme geldi 5.0 sürümü ama 12 saat oldu hala rehberim güncelleniyo giremiyorum nasıl çözücem bu sorunu
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar yeni gelen güncelleme sonrası kilit ekranına gelen "kilit açma efekti" de değişmiş ve bana göre lens flayerlı böyle ekranı açmak için parmağı sürüklerken sgüneş ışınlarının o dalga dalga gelen zerafetini gösteren çok güzel efekt olmuştu. Yalnız ekran ayarlarından acaba bunun gibi başka güzel kilit açma efektleri de eklenmiş mi diye kontrol etmek için girdiğim de güncellemeden sonra eklenmiş olan lens flayer ekran açma efekti gitti onun yerinde sulu boya ve dalga yada efekt yok seçenekleri çıktı. Şimdi o güncellemeden sonraki efekte döndüremiyorum. Ya sulu boya yada dalga efekti var. Bir yardım edebilir misiniz? Ben o lens flayer efekti tekrar nasıl yapabilirim???
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siyahtemas 4 yıl
güncellemeyi yüklememek için 1 hafta dayandm, sonunda pes ettim ve yükledim...
1- Batarya 1-2 saat daha hızlı tükeniyor
2- Samsung klavye durduruldu hatası aldım ( 5 günde 4 defa)
3- Hiç bir artısını görmedim henüz....

Bir de bu güncelleme geç geliyor diye hayıflanan zihinsel engellilere soruyorum, bir önceki android sürümünde neyi eksik görüyordunuz?
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ardicli2000 4 yıl
seyru
1.Haber çok geç girildi. 2.Herkes bir şeyler yazmış gelen güncelleme ilgili bilgi veren yok.Arayüz note 4 ile aynı olmuş uygulamalar vs. sadece Ultra tasaruf modu yok.özellikle Görev notu uygulamasındaki notların Snota aktarılabilmesi çok güzel olmuş. 3.Bende sadece Görev notu uygulamasında simge durumuna küçültümülmesinde sıkıntı oluyor arada uygulamayı kapatıyorum açıyorum düzeliyor.Samsung Türkiyeye söledim format at diyorlar gerçi 6 ayda lolipopu veren bir departmandan bişey beklememek lazım . 4.Burdan Samsung Türkiyeye sesleniyorum bu ülkede en çok sattığınız telefona (note 3) 6 ayda güncelleme veriyorsunuz.Suç sizde deil size maaş verende yatmaya devam edin

Almanya'da unlock telefonlara da Temmuz başında güncelleme geldi. Halbuki Vodafone'a 6 ay önce gelmişti Herhalde Samsung satışlarını daha ziyade firmalar üzerinden yapmak istiyor. Ya da firmalar para vererek geciktiriyorlar. İlginç bir şey.
Yorumlar da bana tutarsız geldi. Eşimin telefonnda şarj süresi o kadar çok arttı ki, 2 gün 5 saat ekran açık çok rahat gidiyor. Tek günde 7 saati bile bulur Wifi bağlantısı ile.
Stabilite ve hız konusunu bence konuşmaya gerek bile yok telefon çağ atladı.
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Dr.Foreman 4 yıl
Ah S3 Vah S3
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba benim bir sorum var yardımcı olursanız sevinirim yazılım güncellemsi yaptım ama karalama defterini kullanamıyorum .karalama defterine tıkladıgımda durdurldu yazıyo ama ayarlardan bakıyorum oyle birsey yok anlamadım temasız komut tamamen gıttı kullanılmıyo resmen telefon alt ust oldu nasıl birsey bu ??
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DH Misafiri 4 yıl
herkes güncellemeden şikayetçi ama bana göre hiç sıkıntısı yok güncellemeyi yükledikten sonra telefonu wipe yaparsanız sıkıntı kalmaz bende 5 6 sayfa uygulama yüklü olduğu halde ram 1.50 ve altında batarya az kullandığımda bazen 3 günü çıkarıyor ama bazı sorunlarda var mesela klavyede kalemle yazma yok gerisi harika ve telefon eskiye göre hem görünüş hemde hız olarak süper oldu
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Zubedbgl 4 yıl
Güncel +++
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RJReYNoLDs 4 yıl
Açıkcası Note 3 SM-N900Q Modelini kullanıyorum. 1 Hafta önce güncelleme geldi ve yükledim.
Türkiyede belki Note 3 ' ün yurt dışı lansmanının yapılmasından saatler sonra almış biriyim.
Fakat gel görelim ki artık Samsung ve Android olarak asla bir telefon kullanmayı düşünmüyorum.
Çok can sıkan her marka modelde farklı farklı sorunlar . Kendi note 3 ümde şuana dek herhangi bir problem görmesemde Samsung'un güncelleme adı altında yapmış olduğu tutum insanı bezdiren cinsten ki ;
Bezdim..
Hatta nefret etmeye başladım. Bir daha samsung model telefon almayı düşünmüyorum.
Nacizane görüşüm artık ios geçmekten yana.
Fiyatların biraz daha düşmesiyle birlikte Iphone 6Plus 'a geçiş yapmayı planlıyorum.

Özet olarak


Samsung = Pişmanlıktır
Samsung = ? işareti demektir.
Samsung = Kullanıcısını üzen bir firma demektir.

Asla samsung marka bir ürün almayacağım dedim ama yine gittim
Samsung Evo 850 SSD aldım 250 Gb.

Dipnot : Adamlar bazı konularda gerçekten iyiler ama telefon konusunda kesinlikle güncelleme olayından dolayı saç baş yonarsınız.
Şimdi bazıları çıkıp OTA'dan kur - Rom at demesin.

Sen git 2.300' e telefon al ama yazılım güncellemesi gelmesin git elin yabancı ülkesinin rom'unu telefonuna kur.
Bunu hizmet olarak görüyorsa bu tür kafada olan insanlar Samsung Telefon kullanmaya devam edebilir.
Şahsi görüşüm şudur ;
Yüksek meblağlar verip cihaz alıyorsam ve bir yazılım duyurusu oluyorsa Ülke,Sınıf ayırt etmeksizin kullancısıyla paylaşmalı
Bkz : Apple tüm dünyada güncellemeyi veriyor
Bkz : Samsung Saç baş yoldurtuyor.



Ne denilebilir ki.
Samsung alan 4-5 Kez düşünsün taşınsın öyle alsın.
Yazılım güncellemesini ve sistemin gerektiğinden fazla RAM kullanması sizin için bir sakınca oluşturmuyorsa alabilirsiniz.
Ama asla unutmayın ki
Samsung modelli cihazlarda ;
Örneğin 3 GB Ram olan modellerinde size sundugu ram oranı 2.66 GB kullanabilir. Bunun 1.50 ' sini sistem kullanıyor.
Size geriye kalıyor 1.16 GB Ram ... Al sana 3GB Mantığı..

Özet : Alma Samsung Uzak Dur.


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