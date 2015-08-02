Samsung Galaxy Note 3 ülkemizde Android 5.0 sürümüne güncellenmeye başladı

Samsung’un yılın başında pilot olarak Galaxy Note 3 modelini Android 5.0 sürümüne güncellemeye başladığını sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen uzun bir zamanın sonunda ülkemizde de güncelleme başladı.





Geçen hafta itibariyle başlayan güncelleme halen tüm kullanıcılara ulaşmış değil ve önümüzdeki hafta boyunca da güncellemenin devam etmesi bekleniyor. Android 5.0 güncellemesi ile telefon da önemli özelliklere kavuştu.





İlk olarak Google tarafında sadelik odaklı tasarım dili Material Design’ın tüm sisteme yayıldığını görüyoruz. Daha akıcı bir sistem, bildirim panelinde pencere şeklinde bildirimler, ana ekranda yüzer bildirim pencereleri, sistemin genelinde beyaz renk hakimiyeti, çoklu görev yöneticisinde kart şeklinde tasarım, sadeleşmiş ikonlar, daha gelişmiş paylaşım seçeneklerini saymak mümkün. Özellikle Android Run Time sanal makinesine geçiş ile sistemde hızlanma bekleniyor.





Samsung tarafında ise elden geçirilmiş ve sadeleştirilmiş TouchWIZ arayüzü, bildirim panelinde mavi ağırlıklı kısayol butonları, bildirim panelinde S Finder, bildirim panelinde hızlıca ekran yansıtma menüsüne geçiş yapan Quick Connect bağlantısı, Samsung uygulamalarında sade tasarım, Bloomberg+ gibi yeni uygulamalar şeklinde yenilikler mevcut.





Benim gibi S-View kılıf kullananlar için küçük pencerede de önemli yenilikler var. Bu pencereyi oldukça kullanışsız yapan eski arayüz yenilenmiş. Bu küçük pencerede artık müzik kontrolü bulunmuyor. Kamera ve not alma ise devam ediyor. Yenilik olarak ise el feneri uygulaması ve rehberde favorilere eklediğiniz kişilerin burada da görünmesi ve doğrudan arama başlatılabilmesi dikkat çekiyor.





Ayrıca 4 adet saat teması mevcut. Bunları kullanırsanız ekranda adım sayar ve hava durumu ikonları kalkıyor. Yine bu ekranda ilgili ayarlar menüsüne girebiliyorsunuz. Duvarkağıtlarını ayarladığınız ayarlar menüsünde artık küçük pencere için duvar kağıdı seçimi de yapılabiliyor.





Diğer bir yenilik de S-Pen tarafında. S-Pen kalem menüsünde seçerek aldığınız ekran görüntülerini topladığınız ve daha sonra düzenleyebildiğiniz Akıllı Seçim ve ekran görüntüsünü serbest seçim araçları ile çizerek alabildiğiniz Görüntü Klibi eklentisi mevcut. Burada karalama defteri sekmesi kalkmış. Ayrıca galeride S-Pen ile resimlerin üzerine geldiğinizde paylaşım ve düzenleme seçenekleri olan bir önizleme menüsü ekrana geliyor.





Güncellemede gözüme çarpan batarya tüketiminde bir artış olması. Sadece bana mı has bilemiyorum ancak ekran kilitli durumda iken bataryayı adeta koklayan sistem, kilitten çıkarak uygulamalara yüklendikçe terlemeye başlıyor. Bu da sayaç tarzında bataryanın azalmasına neden oluyor. Ayrıca varsayılan eposta, çocuk modu gibi bazı çekirdek uygulamaların çalışmadığına da şahit oldum.