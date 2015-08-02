Samsung Galaxy Note 3 ülkemizde Android 5.0 sürümüne güncellenmeye başladı

Haber Editörü
Samsung’un yılın başında pilot olarak Galaxy Note 3 modelini Android 5.0 sürümüne güncellemeye başladığını sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen uzun bir zamanın sonunda ülkemizde de güncelleme başladı.
Geçen hafta itibariyle başlayan güncelleme halen tüm kullanıcılara ulaşmış değil ve önümüzdeki hafta boyunca da güncellemenin devam etmesi bekleniyor. Android 5.0 güncellemesi ile telefon da önemli özelliklere kavuştu.
İlk olarak Google tarafında sadelik odaklı tasarım dili Material Design’ın tüm sisteme yayıldığını görüyoruz. Daha akıcı bir sistem, bildirim panelinde pencere şeklinde bildirimler, ana ekranda yüzer bildirim pencereleri, sistemin genelinde beyaz renk hakimiyeti, çoklu görev yöneticisinde kart şeklinde tasarım, sadeleşmiş ikonlar, daha gelişmiş paylaşım seçeneklerini saymak mümkün. Özellikle Android Run Time sanal makinesine geçiş ile sistemde hızlanma bekleniyor.
Samsung tarafında ise elden geçirilmiş ve sadeleştirilmiş TouchWIZ arayüzü, bildirim panelinde mavi ağırlıklı kısayol butonları, bildirim panelinde S Finder, bildirim panelinde hızlıca ekran yansıtma menüsüne geçiş yapan Quick Connect bağlantısı, Samsung uygulamalarında sade tasarım, Bloomberg+ gibi yeni uygulamalar şeklinde yenilikler mevcut.
Benim gibi S-View kılıf kullananlar için küçük pencerede de önemli yenilikler var. Bu pencereyi oldukça kullanışsız yapan eski arayüz yenilenmiş. Bu küçük pencerede artık müzik kontrolü bulunmuyor. Kamera ve not alma ise devam ediyor. Yenilik olarak ise el feneri uygulaması ve rehberde favorilere eklediğiniz kişilerin burada da görünmesi ve doğrudan arama başlatılabilmesi dikkat çekiyor.
Ayrıca 4 adet saat teması mevcut. Bunları kullanırsanız ekranda adım sayar ve hava durumu ikonları kalkıyor. Yine bu ekranda ilgili ayarlar menüsüne girebiliyorsunuz. Duvarkağıtlarını ayarladığınız ayarlar menüsünde artık küçük pencere için duvar kağıdı seçimi de yapılabiliyor.
Diğer bir yenilik de S-Pen tarafında. S-Pen kalem menüsünde seçerek aldığınız ekran görüntülerini topladığınız ve daha sonra düzenleyebildiğiniz Akıllı Seçim ve ekran görüntüsünü serbest seçim araçları ile çizerek alabildiğiniz Görüntü Klibi eklentisi mevcut. Burada karalama defteri sekmesi kalkmış. Ayrıca galeride S-Pen ile resimlerin üzerine geldiğinizde paylaşım ve düzenleme seçenekleri olan bir önizleme menüsü ekrana geliyor.
Güncellemede gözüme çarpan batarya tüketiminde bir artış olması. Sadece bana mı has bilemiyorum ancak ekran kilitli durumda iken bataryayı adeta koklayan sistem, kilitten çıkarak uygulamalara yüklendikçe terlemeye başlıyor. Bu da sayaç tarzında bataryanın azalmasına neden oluyor. Ayrıca varsayılan eposta, çocuk modu gibi bazı çekirdek uygulamaların çalışmadığına da şahit oldum.
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guncellemeyı yaptıgımda telefonda yazılan en yenı son guncelleme telefonda mevcuttrur denılıyor
bunun ıcın ne yapmalıyım yenı surumu nasıl yukleyebılırım???
Google Play'den Galaxy Lockscreen Effects adlı uygulamayı indirip açınca birçok farklı kilit açma seçeneği bulabiliyorsunuz. Bahsettiğiniz ışıklı kilit ekranını ben de kurcalarken kaybetmiştim ama bu uygulama sayesinde geri kazandım. virüs vs yok merak etmeyin, gayet değişik kilit açma efektleri de mevcut.
1- Batarya 1-2 saat daha hızlı tükeniyor
2- Samsung klavye durduruldu hatası aldım ( 5 günde 4 defa)
3- Hiç bir artısını görmedim henüz....
Bir de bu güncelleme geç geliyor diye hayıflanan zihinsel engellilere soruyorum, bir önceki android sürümünde neyi eksik görüyordunuz?
Almanya'da unlock telefonlara da Temmuz başında güncelleme geldi. Halbuki Vodafone'a 6 ay önce gelmişti Herhalde Samsung satışlarını daha ziyade firmalar üzerinden yapmak istiyor. Ya da firmalar para vererek geciktiriyorlar. İlginç bir şey.
Yorumlar da bana tutarsız geldi. Eşimin telefonnda şarj süresi o kadar çok arttı ki, 2 gün 5 saat ekran açık çok rahat gidiyor. Tek günde 7 saati bile bulur Wifi bağlantısı ile.
Stabilite ve hız konusunu bence konuşmaya gerek bile yok telefon çağ atladı.
Türkiyede belki Note 3 ' ün yurt dışı lansmanının yapılmasından saatler sonra almış biriyim.
Fakat gel görelim ki artık Samsung ve Android olarak asla bir telefon kullanmayı düşünmüyorum.
Çok can sıkan her marka modelde farklı farklı sorunlar . Kendi note 3 ümde şuana dek herhangi bir problem görmesemde Samsung'un güncelleme adı altında yapmış olduğu tutum insanı bezdiren cinsten ki ;
Bezdim..
Hatta nefret etmeye başladım. Bir daha samsung model telefon almayı düşünmüyorum.
Nacizane görüşüm artık ios geçmekten yana.
Fiyatların biraz daha düşmesiyle birlikte Iphone 6Plus 'a geçiş yapmayı planlıyorum.
Özet olarak
Samsung = Pişmanlıktır
Samsung = ? işareti demektir.
Samsung = Kullanıcısını üzen bir firma demektir.
Asla samsung marka bir ürün almayacağım dedim ama yine gittim
Samsung Evo 850 SSD aldım 250 Gb.
Dipnot : Adamlar bazı konularda gerçekten iyiler ama telefon konusunda kesinlikle güncelleme olayından dolayı saç baş yonarsınız.
Şimdi bazıları çıkıp OTA'dan kur - Rom at demesin.
Sen git 2.300' e telefon al ama yazılım güncellemesi gelmesin git elin yabancı ülkesinin rom'unu telefonuna kur.
Bunu hizmet olarak görüyorsa bu tür kafada olan insanlar Samsung Telefon kullanmaya devam edebilir.
Şahsi görüşüm şudur ;
Yüksek meblağlar verip cihaz alıyorsam ve bir yazılım duyurusu oluyorsa Ülke,Sınıf ayırt etmeksizin kullancısıyla paylaşmalı
Bkz : Apple tüm dünyada güncellemeyi veriyor
Bkz : Samsung Saç baş yoldurtuyor.
Ne denilebilir ki.
Samsung alan 4-5 Kez düşünsün taşınsın öyle alsın.
Yazılım güncellemesini ve sistemin gerektiğinden fazla RAM kullanması sizin için bir sakınca oluşturmuyorsa alabilirsiniz.
Ama asla unutmayın ki
Samsung modelli cihazlarda ;
Örneğin 3 GB Ram olan modellerinde size sundugu ram oranı 2.66 GB kullanabilir. Bunun 1.50 ' sini sistem kullanıyor.
Size geriye kalıyor 1.16 GB Ram ... Al sana 3GB Mantığı..
Özet : Alma Samsung Uzak Dur.