Samsung, Galaxy Z Fold 7 için yeni video yayınladı: İnceliğini gözler önüne serdi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Samsung, Galaxy Z Fold 7'nin ilk tanıtım görselini yayınlayarak, telefonun basit bir yükseltilmiş özellikler listesinin ötesine geçen "Ultra bir deneyim" sunacağını iddia etti. Bugün şirket, Fold 7'nin "uzun ömürlü" olduğunu söyleyen başka bir tanıtım yayınladı.

Samsung'un en ince ve en hafif katlanabilir telefonu olacak

Samsung ayrıca, Galaxy Z Fold 7'nin şimdiye kadarki "en ince, en hafif ve en gelişmiş katlanabilir telefonu" olduğunu söyledi. Yayınlanan yeni tanıtım videosu, telefonun oldukça ince bir model olacağını ortaya koyuyor.





Kesin özellikler doğrulanmamış olsa da, ortaya çıkan sızıntılar telefonun katlı haldeyken sadece 9 mm, açıldığında ise 4,54 mm inceliğinde olacağını iddia ediyor. Fold 6'nın 12,1 mm kalınlığında olduğu düşünüldüğünde, Samsung'un yeni modelini önemli ölçüde incelteceğini söyleyebiliriz.

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Samsung, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı için Fold 7'yi inceltmenin yanında ağırlık tarafında da tasarrufa gitmesi bekleniyor. Böylece, önceki modelin kaba ve hantal yapısıyla ilgili şikayetleri gidererek, Çinli rakipleriyle daha güçlü rekabet edebilecek bir cihaz piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Galaxy Z Fold 7'nin, Flip 7, Flip 7 FE ve Galaxy Watch 8 serisiyle birlikte 10 Temmuz'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Samsung, Galaxy Z Fold 7 için yeni bir video yayınladı

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