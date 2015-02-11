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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 4 için Android 5.0 güncellemesi Polonya'da başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 4 için Android 5.0 güncellemesi Polonya'da başladı


Nihayet beklenen gün geldi ve Galaxy Note 4 modeli için de Android 5.0 Lollipop güncellemesi Polonya'da dağıtıma başladı. Böylece 2013 ve 2014 yıllarındaki Samsung amiral gemi modellerinin hepsine Lollipop güncellemesi başlamış oldu.

Güncellemede Android 5.0.1 sürümü yer alıyor. Samsung'un daha sade bir tasarıma yer verdiği TouchWiz artık Material Design ile birleşirken sistem genelinde performans artışı yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca kilit ekranında interaktif widget desteği, yüzen bildirim pencereleri, batarya performansında iyileştirmeler şeklinde pek çok yenilik mevcut. 

Polonya'daki dağıtım bir nevi pilot deneme olduğu için yaygın dağıtımın Mart ayına sarkabileceği düşünülüyor. Güncelleme Exynos versiyonu için geçerli. 

http://www.phonearena.com/news/The-Samsung-Galaxy-Note-4-bites-on-Android-5.0-Lollipop-in-Poland_id65854 Yorum Yaz
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Adorer 4 yıl
S5 e guncelleme geldi aldim elime kurcaladim hic bir fark goremedim boş işler bunlar musteri tatmin olsun amanda aman samsung guncelle verdi desinler dostlar alisveriste gorsun...
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MühendisMurat 4 yıl

klasik ekrem71, herkesden sonra en geç paylaşım, seni böyle sevdik ekrem kardeş.


Odin linki çıkar çıkmaz burada olacaktır. Lollipop Kurulum rehberi zaten mevcuttur, bütün telefonlarda aynıdır.

SAMSUNG [ROM & MOD YÜKLEME REHBERİ-RESİMLİ] S3, S4, S5, NOTE2, NOTE3, NOTE4

forum.donanimhaber.com/...

Lollipop Kurulum Rehberi - Anlatım, Detaylar, Resimler

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