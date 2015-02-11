Samsung Galaxy Note 4 için Android 5.0 güncellemesi Polonya'da başladı









Nihayet beklenen gün geldi ve Galaxy Note 4 modeli için de Android 5.0 Lollipop güncellemesi Polonya'da dağıtıma başladı. Böylece 2013 ve 2014 yıllarındaki Samsung amiral gemi modellerinin hepsine Lollipop güncellemesi başlamış oldu.





Güncellemede Android 5.0.1 sürümü yer alıyor. Samsung'un daha sade bir tasarıma yer verdiği TouchWiz artık Material Design ile birleşirken sistem genelinde performans artışı yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca kilit ekranında interaktif widget desteği, yüzen bildirim pencereleri, batarya performansında iyileştirmeler şeklinde pek çok yenilik mevcut.





Polonya'daki dağıtım bir nevi pilot deneme olduğu için yaygın dağıtımın Mart ayına sarkabileceği düşünülüyor. Güncelleme Exynos versiyonu için geçerli.

http://www.phonearena.com/news/The-Samsung-Galaxy-Note-4-bites-on-Android-5.0-Lollipop-in-Poland_id65854