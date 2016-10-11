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Samsung Galaxy Note 7 için ölüm fermanı: Üretim durdu [RESMİ AÇIKLAMA]

Samsung’un korkulu rüyası Galaxy Note 7 hakkında gelen son haber adeta büyük şok etkisi yarattı. Güney Koreli üretici aldığı sürpriz bir kararla Note 7 üretimini tamamen durdurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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96
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Güney Koreli şirketin üzerine adeta kara bulut gibi çöken Galaxy Note 7'den can sıkan haberler gelmeye devam ediyor. Bataryada yaşanan sorun nedeniyle değişim programı başlatan Samsung, yenilenen cihazlarda da patlama yaşanmasıyla birlikte adeta büyük bir krizin içerisine girdi.
Ayrıca Bkz. "Samsung hisseleri tepetaklak: Note 7 faciasında ikinci perde"  
Güvenli olarak işaretlenen beş farklı yeni seri Galaxy Note 7'de de patlama yaşanmasının ardından "Cihazlarınızı kullanmayı bırakın ve kapatın." şekilden bir açıklama yayınlayan teknoloji devi, telefonun satış ve değişiminin durdurulmasını istemişti. Kullanıcıların ellerindeki cihazları geri almayı planlayan Samsung'un pazarlama konusunda yeni düzenleme yapması bekleniyordu.

Samsung, Galaxy Note 7'nin fişini çekiyor

Gelen son haberlere göre adeta şok etkisi yaratan bir hamleyle Galaxy Note 7'nin fişini çekme kararı alan Samsung, tüketici güvenliğinin şirket için öncelikli olduğunu ve bu nedenle Galaxy Note 7’nin satış ve üretiminin geçici süreyle durdurulduğu açıkladı. 
Amerika'daki geri çağırma programına Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun olaya dahil etmemesi ise şirketin "güvenlik" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, firma için büyük imaj zedelenmesi ve yaklaşık 17 milyar dolar maddi zarara neden olan Galaxy Note 7'nin tamamen tedavülden kaldırılmak istendiği şeklinde yorumlandı.
Ayrıca Bkz. "Değişimi yapılan yeni seri Galaxy Note 7 patladı"  

Kullanıcılara ücretleri geri ödenecek

Kullanıcıların ellerindeki cihazları geri almayı planlayan teknoloji devi, isteyen kişilere eş değer farklı bir ürünle değişim imkanı sunacak ya da müşterilerine ücretlerini geri ödeyecek. Diğer taraftan yaşanan krizle birlikte henüz sayısı bilinmeyen bir grup çalışanın işine de son verildiği ifade ediliyor.

Henüz Samsung Türkiye tarafından onaylanmayan ve yabancı basın kaynaklarından edinilen konu hakkında yeni detaylar geldikçe güncellemeye devam edeceğiz.

Güncelleme: Samsung'dan Resmi Açıklama 

Samsung’un küresel olarak yaptığı açıklamayı takiben, kullanıcılarımızın güvenliğini en ön planda tutmak amacıyla Samsung Electronics Türkiye olarak ülkemizdeki Galaxy Note7 Değişim Programı’nı durdurma kararı aldık. Yeni seri Galaxy Note7’lerin üretimi de Samsung’un ana merkezinden alınan bir karar çerçevesinde durdurulmuştur.

Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağız. Bu süreç içerisinde Galaxy Note7 kullanıcılarımız daha detaylı bilgi almak için Samsung Çağrı Merkezini 444 77 11 nolu telefondan arayabilirler.

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.

https://www.engadget.com/2016/10/11/samsung-ends-production-of-the-galaxy-note-7-for-good/ Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 3 yıl en beğenilen Gopc@
Samsunga helal olsun nasil diyorsunuz hayret ediyorum. Sanki hayir kurumu da hayrina telefonlarini topluyor, bizleri dusundugunden yapmiyor elbet. Toplamasi onun için tek çare. Napacakti milletin yüzünde patlayan telefonlara karsi
Sayısız dava
Inanilmaz bir deger kaybi
Bu seçenek samsung icin daha dogru idi o da bunu secti, cesaretle alakası yok
Samsunga helal olsun nasil diyorsunuz hayret ediyorum. Sanki hayir kurumu da hayrina telefonlarini topluyor, bizleri dusundugunden yapmiyor elbet. Toplamasi on...
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N. Chomsky 3 yıl

Yazık, adamlar şirket tarihleri boyunca ilk kez eksiksiz bir telefon yapmaya bu kadar yaklaşmıştı. Neyse Sony'den şaşmamak lazım.
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Gopc@ 3 yıl
Samsung doğruyu yaparak Note 7 satışını durdurdu ancak artık insanlar samsung alırken bir daha düşünecek "Acaba aldığım telefon patlar mı?". Bakalım bu ön yargı nasıl yıkılacak. S8 ve Note 8 ile bunu göreceğiz. Eminim bir çok kişi ürün satışa çıktıktan 3-4 ay sonra almaya başlar. Şahsen bende baktım ki patlayan eden yok al derim kendime.
En azından hiç bir firmanın yapmayacağı birşey yaparak tüm ürünleri geri toplayıp satışı durdurdu. Bu konuda helal olsun samsung'a. Başka hiç bir firma böyle radikal bir karar alamazdı.
Samsung doğruyu yaparak Note 7 satışını durdurdu ancak artık insanlar samsung alırken bir daha düşünecek "Acaba aldığım telefon patlar mı?". Bakalım bu ön yargı...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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djvietnam 3 yıl
tamam samsung note7 ücretini geri ödeyecek ya illegal yollardan note7 sahibi olanlar ne olcak para gittimi yani onlar için :(
1 Yanıt Yanıtla
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Gopc@ 3 yıl djvietnam
djvietnam

tamam samsung note7 ücretini geri ödeyecek ya illegal yollardan note7 sahibi olanlar ne olcak para gittimi yani onlar için :(

Onlar içinde değişim kampanyası başlatıldı. Hangi yolla almış olursanız olun samsung tüm cihazları geri alıyor. Aşağıdaki mesaj size özel değildir. Lütfen üstünüze alınmayın.

Bu arada benim helal olsun samsung lafıma gücenenler her yerde iphone 7 patlamaları duyuyoruz. En son adamın birinin suratında patladı. Bu konuda apple ne yapıyor? Şimdilik hiç bir şey. Peki insanların sağlığı bu kadar ucuz mu? Tedbir olarak durdurma kararı almak seni ne kadar zarara sokacak. Ama Apple böyle birşeyi asla yapmaz. Çünkü marka değerim düşeceğine insanlar zarar görsün der geçer gider.

Samsunga ben yine helal olsun diyorum. Adam insanların sağlığını marka değerinin önünde tuttuğu için. Size göre açılması muhtemel davalardan edinilecek zarar olabilir. Herkesin bakış açısı farklı.
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Français Deesse 3 yıl
Eksiksiz bir cihazdı,büyük şanssızlık samsung bakımından.
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Krone 3 yıl
Çok sağlam telefon yapmışlar yazık oldu. Ama akıllı telefon piyasasında hataya yer yok. Maliyetten kısacağım dersin kalitesiz malzeme kullanırsın işini bitirirler. Batarya patlaması da bundan kaynaklı bir şey olsa gerek.
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redwolf0 3 yıl
Bomba imha kıyafeti giyip kullanmak gerek mereti

Aklımada bu geldi ;))))
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oguzhankan43 3 yıl
Oo yillarca ios-android tartismalarinda kullanilir bu soz artik
bizim telefon patlamiyo falan diye. Android fanlarina gecmis olsun , buyuk koz
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brnk 3 yıl
Bu forum dışında Sony kullanan yok tutturmuşlar bi Sony gidiyor
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dr_mrh 3 yıl brnk
brnk
Bu forum dışında Sony kullanan yok tutturmuşlar bi Sony gidiyor

Zaten sony lerin de satışları ortada, em fazla satan telefonları m4 ve şuanda m5
Çinliler piyasaya egemen olmaya çok yakınlar, belki de bu note 7 de ki pil patlama olayının arkasında onlar vardır. (komplo teorisi
)
Samsung dan sonra en fazla Satan üreticiler Çinliler, eğer sony bu seride de tutturamazsa yavaş yavaş mobil şubeyi küçültebilir
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joyberk 3 yıl
durdurmayıp da ne yapacaktı? biri bana söylesin lütfen
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Mianfei 3 yıl
HAYATIMDA İLK KEZ BİR NOTE SERİSİNE PARA VERECEKTİM, HEP ÖZENMIŞTIM ÜZDÜ .. 5 hayatta almam sd kartlarım benim hayatımdır.
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JavaSpecialist 3 yıl
tüh gitti güzelim telefon
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a_y_k_u_t 3 yıl
Bence bundan sonra samsung sıfırdan başlayacaktır. Özellikle galaxy note serisi kesin son bulacak diye düşünüyorum. Başka türlü temizleyemezler millet gidipte note 8 almaz :)
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