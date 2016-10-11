Samsung Galaxy Note 7 için ölüm fermanı: Üretim durdu [RESMİ AÇIKLAMA]

Güney Koreli şirketin üzerine adeta kara bulut gibi çöken Galaxy Note 7'den can sıkan haberler gelmeye devam ediyor. Bataryada yaşanan sorun nedeniyle değişim programı başlatan Samsung, yenilenen cihazlarda da patlama yaşanmasıyla birlikte adeta büyük bir krizin içerisine girdi.

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Güvenli olarak işaretlenen beş farklı yeni seri Galaxy Note 7'de de patlama yaşanmasının ardından "Cihazlarınızı kullanmayı bırakın ve kapatın." şekilden bir açıklama yayınlayan teknoloji devi, telefonun satış ve değişiminin durdurulmasını istemişti. Kullanıcıların ellerindeki cihazları geri almayı planlayan Samsung'un pazarlama konusunda yeni düzenleme yapması bekleniyordu.

Samsung, Galaxy Note 7'nin fişini çekiyor

Gelen son haberlere göre adeta şok etkisi yaratan bir hamleyle Galaxy Note 7'nin fişini çekme kararı alan Samsung, tüketici güvenliğinin şirket için öncelikli olduğunu ve bu nedenle Galaxy Note 7’nin satış ve üretiminin geçici süreyle durdurulduğu açıkladı.

Amerika'daki geri çağırma programına Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun olaya dahil etmemesi ise şirketin "güvenlik" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, firma için büyük imaj zedelenmesi ve yaklaşık 17 milyar dolar maddi zarara neden olan Galaxy Note 7'nin tamamen tedavülden kaldırılmak istendiği şeklinde yorumlandı.

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Kullanıcılara ücretleri geri ödenecek

Kullanıcıların ellerindeki cihazları geri almayı planlayan teknoloji devi, isteyen kişilere eş değer farklı bir ürünle değişim imkanı sunacak ya da müşterilerine ücretlerini geri ödeyecek. Diğer taraftan yaşanan krizle birlikte henüz sayısı bilinmeyen bir grup çalışanın işine de son verildiği ifade ediliyor.



Henüz Samsung Türkiye tarafından onaylanmayan ve yabancı basın kaynaklarından edinilen konu hakkında yeni detaylar geldikçe güncellemeye devam edeceğiz.

Güncelleme: Samsung'dan Resmi Açıklama

Samsung’un küresel olarak yaptığı açıklamayı takiben, kullanıcılarımızın güvenliğini en ön planda tutmak amacıyla Samsung Electronics Türkiye olarak ülkemizdeki Galaxy Note7 Değişim Programı’nı durdurma kararı aldık. Yeni seri Galaxy Note7’lerin üretimi de Samsung’un ana merkezinden alınan bir karar çerçevesinde durdurulmuştur.



Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağız. Bu süreç içerisinde Galaxy Note7 kullanıcılarımız daha detaylı bilgi almak için Samsung Çağrı Merkezini 444 77 11 nolu telefondan arayabilirler.



Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.

https://www.engadget.com/2016/10/11/samsung-ends-production-of-the-galaxy-note-7-for-good/