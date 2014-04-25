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Samsung Galaxy Note II KitKat güncellemesi almaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note II KitKat güncellemesi almaya başladı

Samsung'un önceki yıl satışa sunduğu Galaxy Note 2 modeli KitKat güncellemesini almaya başladı.

Fransız kullanıcıların verdiği bilgiye göre Kies üzerinden model için güncellemenin yüklenmesi mümkün. Güncelleme alan model ise uluslararası GT-N7100 numarasını taşıyan versiyon. 

Güncellemenin önümüzdeki günlerde tüm ülkelere yayılması bekleniyor. Güncelleme ile gelen yenilikler ise beyaz bildirim çubuğu ikonları, kilit ekranında kamera kısayolu, kablosuz yazdırma imkanı, daha hızlı arayüz ve sistem performansı, NFC mobil ödeme desteği, Wallet ve KNOX yazılımları şeklinde sıralanıyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Note-II-N7100-gets-its-Android-4.4-KitKat-update-starting-today_id55523 Yorum Yaz
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18XET01 5 yıl en beğenilen
Samsung Türkiye ekibine 6 ay, Samsung Türkiye kullanıcılarına 1 yıl içinde gelir artık :/
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung s3 güncelleme vermese vallahi billahi tillahi birdaha samsung almam
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kdrcnrbyrm 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Samsung s3 güncelleme vermese vallahi billahi tillahi birdaha samsung almam

O zaman samsunga elveda de s3 daha güncelleme almayacak



Umarım yakın zamanda Türkiyeye gelir bu güncelleme
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orka55 5 yıl

samsung haa?
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teyzen nevfik 5 yıl
Ana konuda geleneksel güncelleme geldi mi mesajları atılır artık binlerce konu hepten çöplüğe döner
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vcihan 5 yıl
Bu romu yüklersek garanti sorunu yaşarmiyiz
Sayaç artarmı?
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OttomanEmpire86 5 yıl vcihan
artar odin ile yüklüyeceğin için. bekle tr romu gelince kiesten yükle o zaman sayaç artmaz hocam
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blackcat67 5 yıl
YusufGokcan

s3de amoled ekran var o fazla ram kullanıyor. diğer verilen cihazlar bu statüde değil.

amoled ekranı rammi harcıyor bunun ? ne biçim ekran ozaman bu
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OttomanEmpire86 5 yıl blackcat67
evet banada saçma geldi ama öyleymiş. ki s3de multi window falanda var. bir cok samsung özelliği var iki parmağınla yukardan menüyü indirirsen görürsün NFC falan. o kitkatla gelen cihaz bu yüzden bir değil s3le.
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The Notorious 5 yıl
S4 miniye ne zaman gelecek 2 yıllık telefona güncelleme vermeyi bilirler
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Guest-9D2914531 5 yıl The Notorious
The Notorious
S4 miniye ne zaman gelecek 2 yıllık telefona güncelleme vermeyi bilirler


Note 2 zamaninda s3le beraber en iyi telefonuydu samsungun. S4 mini degil. Guncellemeyi cok gec veriyorlar orasi ayri. Note 10.1 daha android 4.2.2 bile almadi direk 4.4.2 alacak
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evrencaca 5 yıl
Bu s3'ün de güncelleme alacağını destekleyen bi haber mutlu etti
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The Red Devil 5 yıl evrencaca
evrencaca
Bu s3'ün de güncelleme alacağını destekleyen bi haber mutlu etti


Bence desyeklemiyor s3 için ram sorunu var denmisti
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Fiyaka1903 5 yıl
4.3 ile telefonumu mezarlığa cevirdiler her gun kufrediyorum yine de note3e gecmeyi almayi ciddi ciddi düşünürken 4.4 guncellemesini de telefonumu "kasten" yavaslatacak şekilde verirlerse note3 hala piyasadaki en cekici cihaz olmasına ragmen bir daha Samsung'un standindan gecmem.
Enayi miyim en guncel telefonu bile satış stratejisi dogrultusunda 1.5 yıl içerisinde çöpe ceviren firmanın ürününü almaya devam edeyim..
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unflattering 5 yıl Fiyaka1903
Fiyaka1903
4.3 ile telefonumu mezarlığa cevirdiler her gun kufrediyorum yine de note3e gecmeyi almayi ciddi ciddi düşünürken 4.4 guncellemesini de telefonumu "kasten" yavaslatacak şekilde verirlerse note3 hala piyasadaki en cekici cihaz olmasına ragmen bir daha Samsung'un standindan gecmem.
Enayi miyim en guncel telefonu bile satış stratejisi dogrultusunda 1.5 yıl içerisinde çöpe ceviren firmanın ürününü almaya devam edeyim..

size katılıyorum. güncelleme verse bir dert vermese yine dert.
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interestedintech33 5 yıl Fiyaka1903
Fiyaka1903
4.3 ile telefonumu mezarlığa cevirdiler her gun kufrediyorum yine de note3e gecmeyi almayi ciddi ciddi düşünürken 4.4 guncellemesini de telefonumu "kasten" yavaslatacak şekilde verirlerse note3 hala piyasadaki en cekici cihaz olmasına ragmen bir daha Samsung'un standindan gecmem.
Enayi miyim en guncel telefonu bile satış stratejisi dogrultusunda 1.5 yıl içerisinde çöpe ceviren firmanın ürününü almaya devam edeyim..

Hocam 4.3 bende böyle bir etki yaratmadı.Aksine telefon daha iyi oldu. Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürün.
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altanbozdag 5 yıl
lg g2 de aldı ama hiç haber yapmıyorsunuz
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carter 5 yıl
Mükemmel haber. Sonunda güncelleme geldi.
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18XET01 5 yıl en beğenilen
Samsung Türkiye ekibine 6 ay, Samsung Türkiye kullanıcılarına 1 yıl içinde gelir artık :/
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