Samsung Galaxy Note II KitKat güncellemesi almaya başladı

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Samsung'un önceki yıl satışa sunduğu Galaxy Note 2 modeli KitKat güncellemesini almaya başladı.
Fransız kullanıcıların verdiği bilgiye göre Kies üzerinden model için güncellemenin yüklenmesi mümkün. Güncelleme alan model ise uluslararası GT-N7100 numarasını taşıyan versiyon.
Güncellemenin önümüzdeki günlerde tüm ülkelere yayılması bekleniyor. Güncelleme ile gelen yenilikler ise beyaz bildirim çubuğu ikonları, kilit ekranında kamera kısayolu, kablosuz yazdırma imkanı, daha hızlı arayüz ve sistem performansı, NFC mobil ödeme desteği, Wallet ve KNOX yazılımları şeklinde sıralanıyor.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Note-II-N7100-gets-its-Android-4.4-KitKat-update-starting-today_id55523 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zaman samsunga elveda de s3 daha güncelleme almayacak
Umarım yakın zamanda Türkiyeye gelir bu güncelleme
Sayaç artarmı?
amoled ekranı rammi harcıyor bunun ? ne biçim ekran ozaman bu
Note 2 zamaninda s3le beraber en iyi telefonuydu samsungun. S4 mini degil. Guncellemeyi cok gec veriyorlar orasi ayri. Note 10.1 daha android 4.2.2 bile almadi direk 4.4.2 alacak
Bence desyeklemiyor s3 için ram sorunu var denmisti
Enayi miyim en guncel telefonu bile satış stratejisi dogrultusunda 1.5 yıl içerisinde çöpe ceviren firmanın ürününü almaya devam edeyim..
size katılıyorum. güncelleme verse bir dert vermese yine dert.
Hocam 4.3 bende böyle bir etki yaratmadı.Aksine telefon daha iyi oldu. Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürün.
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