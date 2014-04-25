Samsung Galaxy Note II KitKat güncellemesi almaya başladı





Samsung'un önceki yıl satışa sunduğu Galaxy Note 2 modeli KitKat güncellemesini almaya başladı.





Fransız kullanıcıların verdiği bilgiye göre Kies üzerinden model için güncellemenin yüklenmesi mümkün. Güncelleme alan model ise uluslararası GT-N7100 numarasını taşıyan versiyon.





Güncellemenin önümüzdeki günlerde tüm ülkelere yayılması bekleniyor. Güncelleme ile gelen yenilikler ise beyaz bildirim çubuğu ikonları, kilit ekranında kamera kısayolu, kablosuz yazdırma imkanı, daha hızlı arayüz ve sistem performansı, NFC mobil ödeme desteği, Wallet ve KNOX yazılımları şeklinde sıralanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Note-II-N7100-gets-its-Android-4.4-KitKat-update-starting-today_id55523