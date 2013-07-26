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Samsung Galaxy Note III lansmanına doğru; Detaylar netleşiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
85
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Note III lansmanına doğru; Detaylar netleşiyor
Samsung'un 4 Eylül'de IFA Fuarı'nda düzenleyeceği Unpacked 2013 etkinliğinde lanse edeceği Galaxy Note III, teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. Sony'nin Xperia Z Ultra ile çıkış yaptığı, HTC'nin de One Max modeli için hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde, yüksek satış başarısı elde eden Galaxy Note ailesinin devam modeli olarak lanse edilecek yeni cihaz,  sektörel bilgilerin ortak noktası olarak 5.7-inç büyüklüğünde ekran ile gelecek. Full HD çözünürlük desteği sunacak olan bu ekran aynı zamanda panel seviyesinde geliştirmeler sayesinde Galaxy S4'e kıyasla renk ve parlaklıkta daha iddialı olabilir.
Android 4.3 işletim sistemi ve TouchWIZ 2.x arayüzünü kullanacak olan Galaxy Note III'ün LTE ağ altyapısına destek sunan versiyonu, Snapdragon 800 işlemcisinden güç alacak. Uluslarası versiyonu Exynos 5 Octa işlemcisini kullanacak olan Note III'ün, Galaxy S4'teki Exynos 5 Octa mı yoksa duyurusu yeni yapılan Mali tabanlı yeni ve daha güçlü grafik birimine sahip yeni versiyonunu mu kullanacağı henüz netlik kazanmış değil. 3GB RAM ile donatıldığı ve bu açıdan sınıfında ilk olacağı ifade edilen telefon, aynı zamanda 13MP çözünürlüğünde kamera ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Galaxy Note III'ün merak konusu detaylarından biri de kullanılacak pilin büyüklüğü. Henüz somut bir bilgi olmasa 3500mAh ya da daha büyük kapasiteli bir pil ile gelmesi de olasılıklar dahilinde. Boyut olarak aynı Galaxy S III - Galaxy S4 geçişindeki gibi, Galaxy Note III de Note II ile benzer boyut ölçülerinde olabilir.
Şimdi gözler IFA, bakalım Note III'de farklı sürpriz olacak mı göreceğiz ?

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carter 6 yıl en beğenilen
Note II gibi bir telefona aylardır güncellemeye veremeyen şahıslar bir sene sonra aynısını Note III'e de yapacaktır.
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DRaGoRYoN 6 yıl
4.2.2 sürümü Şubat ayında resmi olarak çıktı...Bu kadar uzun süre geçmiş olmasına rağmen biz Note 2 ve S3 sahipleri bu güncellemeyi alabilmiş değiliz...Piyasaya çıkalı daha sadece 10 ay olan Note 2 ye bile desteği çekmeye, yavaşlatmaya başladı...Resmen biz Note 2 kullanıcılarına üvey evlat muamelesi yapmaya başladı...Samsung güncelleme konusunda hızlıdır diyen lavuklara inanmayın...Galaxy Note 2 ilk çıktığında alanlardanım 2000 TL ye yakın para verdim...10 aydır Samsung 'un Note 2 ye en ufak olumlu bir destek, güncelleme verdiğini görmedim...Cihaz 4.1.1 ile geliyor,Sadece 4.1.2 güncellemesi verdiler...O güncellemeyide vermez olaydılar...Cihazın içine ettiler...Özellikle de şarj ve pil konusunda güzelim cihazı bok ettiler...Samsung kadar rezil bir firma daha yoktur...Satış sonrası destek, müşteri memnuniyeti Sıfır
4.2.2 sürümü Şubat ayında resmi olarak çıktı...Bu kadar uzun süre geçmiş olmasına rağmen biz Note 2 ve S3 sahipleri bu güncellemeyi alabilmiş değiliz...Piyasa...
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4 Yanıt Yanıtla +33
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MultiCore 6 yıl
dışı galaxy mega, içi s4. Al sana note 3
1 Yanıt Yanıtla +29
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LilTunechi 6 yıl
seviye atlatmıyor maalesef donanımı bas 2-3 uyduruk özellik koy sür...
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muratkaya 6 yıl
Note 2 kullanıyorum ve memnunum.
Ama Asus Padfone Infinity Türkiye'ye gelseydi Note 2'ye elimi sürmezdim :)
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Rwenzori 6 yıl
İki elle rahat kullanılabilecekse iş yapar.
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kızgınjapon 6 yıl
IDiamond
Dünyanın en iyi telefonu olacak bu.Bundan sonra 5 yıl boyunca çıkacak hiç bir telefon beklentilere Note 3 kadar cevap vermeyecek.Dislike delisi yapın beni

ne ses kaliteli ne tasarım ne kamera sade donanımdan ibaret bir cihaz neresi dünyanın en iyi telefonu olacak en fazla yeni plastik kral olabilir o ünvanıda plastikliği sayesinde alacak ondan daha iyileri hep olacak :)
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join 6 yıl
Samsung rekabet etmek istiyorsa yeni octa işlemci kullanması gerekli. Yoksa daha iyisi varken yavaş olanin pek şansı yok. Işte rekabetin güzel yanları. Nokia zamanında olsa Isıt Isıt sür piyasaya mantığı olurdu ama devir çok değişti.
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DH Misafiri 6 yıl
samsungun allah belasını versin. bir arkadas mesaj problemi demiş. note2 kullanıyorum 2 saatte 1 mesajlara girince hepsi kayboluyor bastan başlatmak zorunda kalıyorum. daha neler neler. eger su note 2 büyük ekranlı olmasa s peni olmasa yahut iphone büyük ekran olsa bir saniye bile düşünmem alırım. android her güncellemede daha fazla yer ve ram kaplıyor. Google playde 10 milyon uyglama olsa kac yazar ulan haber okuyabilecegim bir tane adam gibi program yok. aylardir guncelleme bekliyoruz yok yok yok oğlu yok!
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AutomotiveEngineer16 6 yıl
FIRAT_G_
yumyjikk
DRaGoRYoN 4.2.2 sürümü Şubat ayında resmi olarak çıktı...Bu kadar uzun süre geçmiş olmasına rağmen biz Note 2 ve S3 sahipleri bu güncellemeyi alabilmiş değiliz...Piyasaya çıkalı daha sadece 10 ay olan Note 2 ye bile desteği çekmeye, yavaşlatmaya başladı...Resmen biz Note 2 kullanıcılarına üvey evlat muamelesi yapmaya başladı...Samsung güncelleme konusunda hızlıdır diyen lavuklara inanmayın...Galaxy Note 2 ilk çıktığında alanlardanım 2000 TL ye yakın para verdim...10 aydır Samsung un Note 2 ye en ufak olumlu bir destek, güncelleme verdiğini görmedim...Cihaz 4.1.1 ile geliyor,Sadece 4.1.2 güncellemesi verdiler...O güncellemeyide vermez olaydılar...Cihazın içine ettiler...Özellikle de şarj ve pil konusunda güzelim cihazı bok ettiler...Samsung kadar rezil bir firma daha yoktur...Satış sonrası destek, müşteri memnuniyeti Sıfır
Aynanın birde diger yüzü var Lg ve Htc gibi :)
Optimus g pro turkiyeye bir gelemedi gitti. Htc one gelmis gecmis en gelismis en kaliteli cep telefonu benim gozumde gerek ekrani gerek ses teknolojisi gerek malzeme kalitesi harika iken eksikleri degisemez batarya arttirilamaz hafiza vs. Ben bu eksiklerinde de degilim en buyuk eksisi bence gsm uzerinden goruntulu gorusmeye musait olmamasi. Bu yuzden lg ve samsunga mecburuz iste. Lg pro haric ki zaten turkiyede bu model yok geri kalani ucube gibi.

LG G Pro Teknosalarda mevcut
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IDiamond 6 yıl
Dünyanın en iyi telefonu olacak bu.Bundan sonra 5 yıl boyunca çıkacak hiç bir telefon beklentilere Note 3 kadar cevap vermeyecek.Dislike delisi yapın beni
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alpi35 6 yıl
içimden bir his, galaxy note 3, gelmiş geçmiş en iyi telefon olacak diyor,
varı yoğu satıp(ayol hoşt ulan ayı o kadar da değil!!) ön satıştan bile alabilirim bu telefonu, bilemedim
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erci501 6 yıl
çakma samsung kullanıcıları başlamış yine troll lüğe :)
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