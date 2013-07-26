Samsung Galaxy Note III lansmanına doğru; Detaylar netleşiyor

Samsung'un 4 Eylül'de IFA Fuarı'nda düzenleyeceği Unpacked 2013 etkinliğinde lanse edeceği Galaxy Note III, teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. Sony'nin Xperia Z Ultra ile çıkış yaptığı, HTC'nin de One Max modeli için hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde, yüksek satış başarısı elde eden Galaxy Note ailesinin devam modeli olarak lanse edilecek yeni cihaz, sektörel bilgilerin ortak noktası olarak 5.7-inç büyüklüğünde ekran ile gelecek. Full HD çözünürlük desteği sunacak olan bu ekran aynı zamanda panel seviyesinde geliştirmeler sayesinde Galaxy S4'e kıyasla renk ve parlaklıkta daha iddialı olabilir.

Android 4.3 işletim sistemi ve TouchWIZ 2.x arayüzünü kullanacak olan Galaxy Note III'ün LTE ağ altyapısına destek sunan versiyonu, Snapdragon 800 işlemcisinden güç alacak. Uluslarası versiyonu Exynos 5 Octa işlemcisini kullanacak olan Note III'ün, Galaxy S4'teki Exynos 5 Octa mı yoksa duyurusu yeni yapılan Mali tabanlı yeni ve daha güçlü grafik birimine sahip yeni versiyonunu mu kullanacağı henüz netlik kazanmış değil. 3GB RAM ile donatıldığı ve bu açıdan sınıfında ilk olacağı ifade edilen telefon, aynı zamanda 13MP çözünürlüğünde kamera ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Galaxy Note III'ün merak konusu detaylarından biri de kullanılacak pilin büyüklüğü. Henüz somut bir bilgi olmasa 3500mAh ya da daha büyük kapasiteli bir pil ile gelmesi de olasılıklar dahilinde. Boyut olarak aynı Galaxy S III - Galaxy S4 geçişindeki gibi, Galaxy Note III de Note II ile benzer boyut ölçülerinde olabilir.

Şimdi gözler IFA, bakalım Note III'de farklı sürpriz olacak mı göreceğiz ?