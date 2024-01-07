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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra'nın özel renkleri ortaya çıktı

    Samsung'un Galaxy S24 serisini tanıtacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliğine sayılı günler kaldı. S24 Ultra'nın özellikleri ve tasarımından sonra özel renk seçenekleri de ortaya çıktı.
    samsung galaxy s24 ultra özel renkleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24, 17 Ocak’ta resmî olarak tanıtılacak. Şu ana kadar yeni Galaxy S serisi hakkında pek çok bilgi edindik. Resmî görsellerden teknik özelliklere, bileşenlerden fiyatlandırmaya kadar her şey sızdırıldı. Son olarak, serinin en üst modeli olacak Galaxy S24 Ultra’nın özel renk seçenekleri ortaya çıktı. Bu renklerin yalnızca Samsung online mağazasında bulunabileceği söyleniyor.

    Yalnızca Samsung online mağazada satılacak

    Yeni paylaşılan görsellerde Galaxy S24 Ultra modelini yeşil, turuncu ve mavi tonda görüyoruz. Samsung, bu yıl pastel renklere yönelmiş gibi görünüyor. S24 Ultra’nın yeşil ve mavi rengi siyah çerçeveye, turuncu versiyonu gümüş çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Samsung’un bu telefonlarda titanyum kasa kullanacağı zaten biliniyor.

    Galaxy S24 Ultra, S24 Plus ve S24 ile birlikte 17 Ocak’ta tanıtılacak. S24 Ultra’nın 1199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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