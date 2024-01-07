Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24, 17 Ocak’ta resmî olarak tanıtılacak. Şu ana kadar yeni Galaxy S serisi hakkında pek çok bilgi edindik. Resmî görsellerden teknik özelliklere, bileşenlerden fiyatlandırmaya kadar her şey sızdırıldı. Son olarak, serinin en üst modeli olacak Galaxy S24 Ultra’nın özel renk seçenekleri ortaya çıktı. Bu renklerin yalnızca Samsung online mağazasında bulunabileceği söyleniyor.

Galaxy S24 Ultra ve Plus'ın son test sonuçları ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Yalnızca Samsung online mağazada satılacak

Yeni paylaşılan görsellerde Galaxy S24 Ultra modelini yeşil, turuncu ve mavi tonda görüyoruz. Samsung, bu yıl pastel renklere yönelmiş gibi görünüyor. S24 Ultra’nın yeşil ve mavi rengi siyah çerçeveye, turuncu versiyonu gümüş çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Samsung’un bu telefonlarda titanyum kasa kullanacağı zaten biliniyor.

Galaxy S24 Ultra, S24 Plus ve S24 ile birlikte 17 Ocak’ta tanıtılacak. S24 Ultra’nın 1199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

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Galaxy S24 Ultra'nın özel renkleri ortaya çıktı