Galaxy S24 Ultra'nın özel renkleri ortaya çıktı

Yalnızca Samsung online mağazada satılacak
Yeni paylaşılan görsellerde Galaxy S24 Ultra modelini yeşil, turuncu ve mavi tonda görüyoruz. Samsung, bu yıl pastel renklere yönelmiş gibi görünüyor. S24 Ultra’nın yeşil ve mavi rengi siyah çerçeveye, turuncu versiyonu gümüş çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Samsung’un bu telefonlarda titanyum kasa kullanacağı zaten biliniyor.
Galaxy S24 Ultra, S24 Plus ve S24 ile birlikte 17 Ocak’ta tanıtılacak. S24 Ultra’nın 1199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.