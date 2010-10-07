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Samsung'dan QWERTY klavyeli ve Android'li telefon: i5510 Galaxy 551

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
63,9b
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13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan QWERTY klavyeli ve Android'li telefon: i5510 Galaxy 551
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Yaklaşık bir ay önce IFA 2010 etkinliğinde boy gösteren Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli ve QWERTY klavyeli Samsung i5510 Galaxy 551 nihayet resmiyet kazandı.

389 Euro'luk fiyat etiketiyle kasım ayından itibaren teknoloji mağazalarının vitrinlerini süsleyeceği düşünülen akıllı telefon;

- 667 MHz frekansında çalışan işlemci
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- 3.2 inç boyutunda 240x400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT kapasitif ekran
- HSDPA (7.2 Mbps) desteği
- 3 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera
- 3.5 mm kulaklık girişi
- FM radyo
- 160 MB dahili bellek
- microSD kart girişi
- Bluetooth, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g
- 1200 mAh batarya
- DivX oynatabilme

gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırmakta. Bakalım Galaxy S ile 5 milyonluk satış barajını aşan Samsung, yeni modeliyle de beklediği başarıyı elde edebilecek mi?

Samsung'dan QWERTY klavyeli ve Android'li telefon: i5510 Galaxy 551
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DH Misafiri 7 yıl
bu adam da amsungla anlaşmış baktığım bütün yorumlarda aynı yazıyı kopyalamış yapıştırmış tarihler farklı ama hep 21 gün nasıl oluyorsa
demiroktay_1
""""""""""
Bu telefonu 21 gündür kulllanıyorum gayet hızlı bir telefon. benim hızıma bile yetişebiliyor :). 3g yi açtığım zaman internet çok hızlı. ekran hassaslığı mükemmel çoklu dokunmatik olduğundan çok keyifli bir ekranı var. resetif ekranlar gibi birşeyi seçmemiz için darbe uygulamama gerek yok dokunmam yeterli.(yanlız sadece parmakla dokunabiliyorsunuz eldivenle çalışmıyor). geçişler bir telefona göre mükemmel seviyede, o resimlerin ve menüler arasındaki geçişi görmelisiniz akıyor gidiyor. dokunmatik Qverty klavyesi size kendi klavyesini unutturacak kadar iyi. Çözünürlüğüne gelince o normal düzeyde, yani baktıığınızda ekran gayet güzel görünüyor. kamerası da ışığa bağlı iç mekanda bile olsa yeterli ışığı bulduğunuzda ve ışığı arkanıza alıp birazda titretmeden çektiğinizde iyi resimler çekiyor. yani biraz özen göstermeniz gerekecek fotğrafçı gibi çekmeye çalışacaksınız. zaten ben telefonda mükemmel çözünürlük aramıyorum diyorsanız bu telefon tam size göre derim. donmalara gelince şu ana kadar birkaç kez sadce mesaj yazarken karşılaştım o da tamamen benim parmak hızımdan kaynaklanıyor olabilir çünkü daha bir tuşa bastığmda onu ekranda gösterirken diğer tuşa basmaya çalışıyorum o yüzden olabilir. Görev yöneticisi sayesinde programı kapatmaya gerek duymadan bir tuşla masaüstüne gelip görev yoneticisinden kolayca kapatabiliyorum. 7 tane masaüstü yani bekleme konumu var ve bunlar arasındaki geçiş sadece bir parmak hareketiyle ekranı kaydırmak. tabi ekranın üst kısmında kısyolları da var. istediğiniz masaüstüne istediğiniz uygulama kısayol yada kişi ekleyebilirsiniz. youtube, facebook ve mynet gibi pekçok sitedeki videoyu gayet iyi izleyebiliyorum. RAM yönetimi sayesinde ram daki geçici kayıtları silerek ram ın şişmesini önleyebiliyorsunuz. otamatik güncelleştirmeleri kapatarak, gps ve wifi yi kapalı tutarak, kullanmadığım zamanlarda 3g yi kapatarak,ekranın parlaklığını min. düzeye getirerek ve ram yönetimini kullanarak telefonumu TAM 4 GÜN KULLANDIM . genelde 3 gün gidiyor ki bu telefonlar için gayet ideal. internette gezinirseniz telefonu çok kurcalarsanız 2 gün gidiyor. buda gayet iyi. Aslında anlatacak çok şey var dilerseniz bana ulaşın sorularınızı yanıtlayayım e mail adresim demiroktay_1@hotmail.com böyle bir imkan verip bi ze bu imkanı tanıyan site yönetimine çok teşekkür ederim. tekrar görüşmek üzere.
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klckemal 8 yıl
arkadaslar bende bu telefondan aldım memnunum ama mesaj sesi olarak kendi setigim mp3 lerden yapamıyorum sadece zil sesi mp3 oluyo.gelen mesaj sesini degistirmek istedigimde kısa samsungun icerisindeki melodileri secebiliyorum bilgisi olan varmı?
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Teknikcan 8 yıl
güzel..valla bana androidli bütün telefolar güzel..
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hrnayn 8 yıl
fiyatı 500tllere düşse alınır aslında
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DH Misafiri 8 yıl
telefon gerçekten çok güzel.android oluşu,klavyesi ve 1200 mAH gücündeki batarya harika.ayrıca video oynatma özellikleri de tatmin edici.gerçekten alınabilir bir telefon...
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Ingwe 9 yıl
amazon.de de 250 euro burdada 700 civarından çıkar diye umut ediyorum, telefon güzel bu arada :)
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UgLeR 9 yıl
Neden 320x480 yapmazsiniz ki çözünürlüğü :|
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wentworthscofield 9 yıl
cihaz 389€luk satış fiyatıyla Türkiye'ye geliyor:
telpa.com/...
1149 lira kampanya fiyatıyla satılır artık
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bolgunoz 8 yıl

UgLeR

Neden 320x480 yapmazsiniz ki çözünürlüğü :|


Ya bu mükemmeliyetçi zihniyetin amacı nedir ki yani onu çözemedim ? Arkadaşlar madem değerlendirme yapıyorsunuz bulunduğu klasmana ve aynı fiyat aralığındaki diğer modellere göre değerlendirin.Böyle kafa bulandırmaca oyunu oynamayın lütfen!!!
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Amras 9 yıl
Klavye olayı güzel olmuş ama özelliklrde sıkıntı var bence. İşlemcisi düşük, İç hafızası düşük, çözünürlük düşük, kamera fotoğraf makinası olarak kullanılmasada düşük. Bir yerlerden kısmışlar ama abartmasalar iyi olurmuştu benim görüşüm.
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Batuist 9 yıl
pek vitrin süsleyecek bir telefona benzemiyor..
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ffaarruukk 9 yıl

Batuist

pek vitrin süsleyecek bir telefona benzemiyor..

katılıyorum. Oyuncak telefonlar gibi olmuş
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