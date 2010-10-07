Samsung'dan QWERTY klavyeli ve Android'li telefon: i5510 Galaxy 551

Yaklaşık bir ay önce IFA 2010 etkinliğinde boy gösteren Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli ve QWERTY klavyeli Samsung i5510 Galaxy 551 nihayet resmiyet kazandı.

389 Euro'luk fiyat etiketiyle kasım ayından itibaren teknoloji mağazalarının vitrinlerini süsleyeceği düşünülen akıllı telefon;



- 667 MHz frekansında çalışan işlemci

- TouchWIZ 3.0 arayüzü

- 3.2 inç boyutunda 240x400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT kapasitif ekran

- HSDPA (7.2 Mbps) desteği

- 3 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera

- 3.5 mm kulaklık girişi

- FM radyo

- 160 MB dahili bellek

- microSD kart girişi

- Bluetooth, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g

- 1200 mAh batarya

- DivX oynatabilme



gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırmakta. Bakalım Galaxy S ile 5 milyonluk satış barajını aşan Samsung, yeni modeliyle de beklediği başarıyı elde edebilecek mi?