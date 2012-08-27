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Samsung, Galaxy Player 5.8 modelini resmi olarak duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,8b
1
46
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlan görselleri bir süre önce internete sızan Samsung'un yeni taşınabilir medya oynatıcısı, Galaxy Player 5.8 adıyla resmi olarak tanıtıldı. 

Amiral gemisi Galaxy S3 modelinden esintiler taşıyan oynatıcı, 5.8 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 1GB RAM, 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, WiFi, Bluetooth 4.0, 16GB/32GB depolama kapasitesi, TouchWiz arayüzü, Android 4.0 işletim sistemi, 2500mAh batarya, GPS, microSD girişi, 3MP arka/VGA ön kamera, 10.8mm kalınlık; modelde yer alan özellikler.

Stereo hoparlör, yüksek kalite TV yayınına imkan veren mDNIe teknolojisi, Sound Alive ses teknolojisi, Learning Hub eğitim portalı dikkat çeken artılardan.

Modelin satış tarihi net değil ancak IFA 2012 fuarında kesinlik kazanması bekleniyor.

Samsung, Galaxy Player 5.8 modelini resmi olarak duyurdu
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http://www.samsungtomorrow.com/3137 Yorum Yaz
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gamershell 7 yıl en beğenilen multiTYRT
multiTYRT

yine samsung yine ekran büyütünce iyi bişey olacak sanıp yapılan telefon
hadi fandroidler verin eksilerimi


Keşke haberi okusadında bunun bir telefon değilde medya oynatıcı olduğunu görseydin ve böyle saçma bir yorum yapmasaydın
multiTYRTyine samsung yine ekran büyütünce iyi bişey olacak sanıp yapılan telefonhadi fandroidler verin eksilerimi...
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Amedra 7 yıl
güzelmiş ha. Burada fiyatı asıl önemli.
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ulerte 7 yıl
Türkiye ye de gelmesi gündemde olan digital
radyo
ve televizyon türkiyedekine uyumlu olarak bunda var mı acaba radyoda önemli de dmb t türkiye ye gelicek olan sistem de mi pek bişey bilmiyorum ama türkiye ye dmb-s+ gelicek diye duymuştum bilen biri cevaplayabilir mi
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DH Misafiri 7 yıl
480x800 çözünürlükte en az 4.3 inç ekranlı şu işlemci ve ram'e sahip stereo hoparlör olan bir telefon yapsalar 800 liraya satsalar çıktığı gün alırım.
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mc_technosoft 7 yıl
Bu ürünün Türkiyeye geleceğinden şüpheliyim.. Bu kadar bilinçsiz tüketici varken bu ürünü telefon diye alıp sonra aldığını yere şikayet insan dolu...
Samsung dünya devi olmaya başladı gönül ister tek büyük olmasın rekabet olsun
Saygılar..
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AlphaScramble 7 yıl
Fiyati 500 tl olursa alirim
Eger 500 tl nin ustunde olursa giderim nexus 7 alirim daha iyi
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janparey 7 yıl
multiTYRT
yine samsung yine ekran büyütünce iyi bişey olacak sanıp yapılan tablet çakması bir cihaz
hadi fandroidler verin eksilerimi

Android ve samsung'a hırs yapmış,kinini kusmuş gitmiş
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DH Misafiri 7 yıl
Haber resminde nedense dikkatimi ilk çeken kızın tatlılığı oldu :)
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DH Misafiri 7 yıl
5.8" tercih eden onu alır. 7" ile arasında çok birşey yok diye arkadaş eline bir alsın baksın 1.2" toplamda neye denk geliyor.
Ekran çözünürlüğünü biraz iyi yapsaydı güzel olurmuş.
Ürünleri benzer diyen arkadaşa , kurumsal çalışıyorlar, birbirine benzemesi en doğru seçenek.
Kimse bunu tercih etmez demeden önce note içinde iğrenç kelimesi kullanıldı ve 10milyondan fazla kişi iğrenç note u kullanıyor.
Erkan büyüklüğü nbakımından bence 5.5" üst sınır güzel bir dizayn ile 5.8 zorlanabilir. ama sonrası artık tam tablet oluyor. Eminim ki bunu samsung da düşünüyor ve yapıyor.
Şu elmacılarada biriki çift lafım var, artık midemi bulandırıyorlar. Apple ın her ürününü kullanıyorum ve samsung da tüm ürünlerini kullanıyorum. o yüzden yorumuma kimse onu biliyormusun buna paran yetermi demesin.
Android pazarın %70 ini elinde bulunduruyor, ve bundan en büyük pay samsung un apple boşuna saldırmıyor samsunga. %30 payın tamamı iOS olsa ne. Hepsinin artıları eksileri var.
Android kullananalar delikanlı gibi sorunlarını söylerler. ama iOS'ciler, boş kutu alsa aldım boş çıktı demiyor arkadaş bu nasıl bir zeka düzeyi anlamış değilim. Güzel olan bir ürünü dahada güzel yapmıyorsunuz, iyice insanların midesini bulandırıyorsunuz. Sadece cebinden iphone çıkartmak için 2bın tl veren zerka ile gelip gelip daha haberi okumadan yorum yazarlar.
iphone 5 i göreceğiz. çözünürlüğü büyütecek,i ekranı 4" yapacak, kasada rütuş yapacak sanki bunu marstan getirmiş gibi pazarlayacak, siz de bu özellikler yeni bulunmuş gibi saldıracaksınız.
Halinize acımaktan başka birşey yapamıyrum maalesef :)
..konuş konuş bitmez.
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OverClocK1ng 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

5.8" tercih eden onu alır. 7" ile arasında çok birşey yok diye arkadaş eline bir alsın baksın 1.2" toplamda neye denk geliyor.

Ekran çözünürlüğünü biraz iyi yapsaydı güzel olurmuş.
Ürünleri benzer diyen arkadaşa , kurumsal çalışıyorlar, birbirine benzemesi en doğru seçenek.

Kimse bunu tercih etmez demeden önce note içinde iğrenç kelimesi kullanıldı ve 10milyondan fazla kişi iğrenç note u kullanıyor.

Erkan büyüklüğü nbakımından bence 5.5" üst sınır güzel bir dizayn ile 5.8 zorlanabilir. ama sonrası artık tam tablet oluyor. Eminim ki bunu samsung da düşünüyor ve yapıyor.

Şu elmacılarada biriki çift lafım var, artık midemi bulandırıyorlar. Apple ın her ürününü kullanıyorum ve samsung da tüm ürünlerini kullanıyorum. o yüzden yorumuma kimse onu biliyormusun buna paran yetermi demesin.

Android pazarın %70 ini elinde bulunduruyor, ve bundan en büyük pay samsung un apple boşuna saldırmıyor samsunga. %30 payın tamamı iOS olsa ne. Hepsinin artıları eksileri var.
Android kullananalar delikanlı gibi sorunlarını söylerler. ama iOS'ciler, boş kutu alsa aldım boş çıktı demiyor arkadaş bu nasıl bir zeka düzeyi anlamış değilim. Güzel olan bir ürünü dahada güzel yapmıyorsunuz, iyice insanların midesini bulandırıyorsunuz. Sadece cebinden iphone çıkartmak için 2bın tl veren zerka ile gelip gelip daha haberi okumadan yorum yazarlar.

iphone 5 i göreceğiz. çözünürlüğü büyütecek,i ekranı 4" yapacak, kasada rütuş yapacak sanki bunu marstan getirmiş gibi pazarlayacak, siz de bu özellikler yeni bulunmuş gibi saldıracaksınız.

Halinize acımaktan başka birşey yapamıyrum maalesef :)
..konuş konuş bitmez.

Şu forumda hayatımda ilk defa Apple ürünü kullanıp ta, AppleFanboyluk veya Samsung ürünü de kullanıp Fandroidçilik yapmadan

"ADAM GİBİ"

mesaj atan ve Fanlığa değil Mantığa ve gerçeklere dayalı konuşan ve yorum yazan birisini görüyorum.
Şaşkınlık içerisindeyim...
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OverClocK1ng 7 yıl
Çok iyi olmuş. Özellikle stereo hoparlör ve hoparlörlerin yeri de çok iyi olmuş.
İşte tam müzik ve İnternet cihazı. Pili de yüksek. Süper valla.
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scorpionsc 7 yıl
Arkadas bu ekran buyuklugu kullanici talebi degil. Millete buzdolabi gibi telefon tasittiriyolar masalah. Abd conconlarinin muzik seti tasimasi gibi bizim elemanlarda bunlari tasir artik.
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Dexter61 7 yıl
Tablet yapsalarmış daha iyiymiş bu arada kimse tercih etmez bunu bence hiç akıl yok bu Samsung da
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