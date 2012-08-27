Samsung, Galaxy Player 5.8 modelini resmi olarak duyurdu

Haber Editörü
İlan görselleri bir süre önce internete sızan Samsung'un yeni taşınabilir medya oynatıcısı, Galaxy Player 5.8 adıyla resmi olarak tanıtıldı.
Amiral gemisi Galaxy S3 modelinden esintiler taşıyan oynatıcı, 5.8 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 1GB RAM, 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, WiFi, Bluetooth 4.0, 16GB/32GB depolama kapasitesi, TouchWiz arayüzü, Android 4.0 işletim sistemi, 2500mAh batarya, GPS, microSD girişi, 3MP arka/VGA ön kamera, 10.8mm kalınlık; modelde yer alan özellikler.
Stereo hoparlör, yüksek kalite TV yayınına imkan veren mDNIe teknolojisi, Sound Alive ses teknolojisi, Learning Hub eğitim portalı dikkat çeken artılardan.
Modelin satış tarihi net değil ancak IFA 2012 fuarında kesinlik kazanması bekleniyor.
http://www.samsungtomorrow.com/3137 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Keşke haberi okusadında bunun bir telefon değilde medya oynatıcı olduğunu görseydin ve böyle saçma bir yorum yapmasaydın