Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S II için Android 4.0 ICS güncellemesi yayınlanmaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
29,6b
1
245
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S II için Android 4.0 ICS güncellemesi yayınlanmaya başladı
Tam Boyutta Gör
Teknoloji meraklılarıyla ilk kez buluştuğu günden bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla satışı gerçekleştirilen ve GSM Birliği tarafından ''En iyi akıllı telefon'' ödülüne layık görülen  Samsung Galaxy S II için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi Facebook ve Twitter kanallarıyla müjdelendi. Daha önce Samsung, güncellemenin 10 Mart'tan itibaren yayınlanacağını açıklamıştı ancak yaşanan bazı aksiliklerden ötürü açıklama ortadan kaldırılmıştı.
Yüz tanıyarak kilit açma (Face Unlock), Android Beam, internet tarayıcı performansı ve kullanıcı arayüzü gelişmeleri, veri kullanımının sınırlandırılması gibi yeniliklere sahip olan güncelleme başta Polonya, İsveç, Macaristan ve Güney Kore olmak üzere kullanıma sunulmuş durumda. Güncellemenin kullanıma sunulma saatinin, gününün ülkeden ülkeye, operatörden operatöre değişebileceği belirtiliyor. İzleyen haftalarda ise Galaxy Note, Galaxy S II LTE, Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1'in bu güncellemeye kavuşması bekleniyor.
Samsung Galaxy S II için Android 4.0 ICS güncellemesi yayınlanmaya başladı
Tam Boyutta Gör

https://twitter.com/#!/SamsungMobile/status/179372301840687104 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
eroglu60-@hotmail.com 7 yıl
s2 tlf numu dün 4.0.3 güncelledim şimdi flash playerli videolar çalışmıyor yardım bilen varmı....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 7 yıl eroglu60-@hotmail.com
eroglu60-@hotmail.com

s2 tlf numu dün 4.0.3 güncelledim şimdi flash playerli videolar çalışmıyor yardım bilen varmı....

flaş player yüklü mü?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheSanitarium 7 yıl
Arkadaşlar cehaletimi bağışlayın, SGS II OTA güncellemesi almıyor mu? Yani güncelleme için mutlaka PC'ye Kies mi kurmak gerekiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GurkanLee 7 yıl
ingiltere xeu olarakmi geciyor?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asulev 7 yıl
Arkadaşlar hayırlı pazarlar, demin ana konuya attığım mesajı sizle de paylaşayım

Sorunum RESMİ GÜNCELLEME ile ilgili ben telefonumu Almanyadan aldım pasaporta işlettim ve 2.3.3 sürümümü KİES üzerinden 2.3.4 yapmıştım. Ama tarih olmuş 1 Nisan fakat halen aynı versiyondayım KİES son sürümdür diyor sizce normal mi?

Hatta sürümüm: PDA:KI4/PHONE:KI1/CSC:KH1 (DBT) ----2.3.4----

Odine bulaşmadan; resmi olarak kies olur, samsung uygulama merkezi olur ne yapmam gerekir?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyor 7 yıl GurkanLee
GurkanLee

ingiltere xeu olarakmi geciyor?

evet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
circumciser 7 yıl
Az önce s2 ana konuya attiğim mesaji tekrar atayim



Ics ingilterede O2 ile geldi acaba yayinlamak icin sponspor mu ariyor Samsung Türkiye eger oyle bir durum varsa atalim 3-5 donanim haber adina cikartsinlar ics yi artik :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Biraz önce servisi aradım ne zaman geleceği belli değil dediler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
REDKAYA 7 yıl
biri diyor geldi.. biri de gelmedi diyor karar verin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kavanoz 7 yıl
2.3.6 KIES'e geleli uzun zaman oldu. Fakat upgrade etmeyin. Telefon yavasladi, ozellikle Contacts'a girerken 2-3 saniye bekliyor. Ayrica telefon kullanmadiginiz bir anda, durup dururken kafasina gore kapanip aciliyor. Bazen gunde bir kac kere oluyor. Bu bir cok kisinin basina gelmis bilinen bir problem. KIES'de 4.0.3 cikana kadar bekleyin derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cüneyt Aykaç 7 yıl
1 saat önce gelen Türkiye ile ilgli bir günceleme gördüm. sammobile.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 7 yıl Cüneyt Aykaç
Cüneyt Aykaç

1 saat önce gelen Türkiye ile ilgli bir günceleme gördüm.
sammobile.com/...

Yok android 4.0.3 ve galaxy s2 yazması gerek I9100 diye
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
İngiltere'de yaşıyorum ama telefonumu Türkiye'deyken almıştım; hala güncelleme bekleyenlerdenim. Dün burdaki bir arkadaşın telefonuna 4.0.3 güncellemesi geldi. Çok uzun süre inceyelemedim ama herhangi bir yavaşlamaya da tanık olmadım.
Bende şu an 2.3.6 var ve iki de bir kendi kendine baştan açılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katibim 7 yıl
kardeşimin s2 telefonunu 4.0.3'e güncelledim. menüde,ekranda,görsellikte hiçbir değişiklik yok çağrı cevaplama değişmiş başkada bir değişiklik göremedim,ne gibi değişiklikler olacaktı bu güncelleme ile ben bir fark göremedim 2.3.5 ile arasında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßurock 7 yıl
Az önce odin ile güncelledim ben de telefonu. Ama flash player da sorun var. Güncelle dedim hata verdi güncellemedi. Silip tekrar kurayım dedim bu sefer de indirilemiyor hatası verdi. Yabancı sitelerde de aynı sorunla karşılaşanlar olmuş. Sizde de aynı sorun var mı? İnternetten video izlemede problem yok ama flash player ayarlarına girdiğim zaman sayfa boş gibi görünüyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßurock 7 yıl ßurock
ßurak34tr
Az önce odin ile güncelledim ben de telefonu. Ama flash player da sorun var. Güncelle dedim hata verdi güncellemedi. Silip tekrar kurayım dedim bu sefer de indirilemiyor hatası verdi. Yabancı sitelerde de aynı sorunla karşılaşanlar olmuş. Sizde de aynı sorun var mı? İnternetten video izlemede problem yok ama flash player ayarlarına girdiğim zaman sayfa boş gibi görünüyor.

Ayrıca güncellemeden sonra root gitti heralde. Tekrar nasıl rootlarım telefonu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mb9607 7 yıl
arkadaşar dün polonya romunu yükledim.gayet stabil çalişıyor.odin ile yükledim.yüklemeyi bilmiyenler youtub dan rom nasıl yapılır diye yazarsa bu işi hallederler.ben cihazı odinle 4.0 güncelledim.güncellemeden sonra samsung yazılım güncellemesi bulundu diyor.eski 2.3.5 sürümüne mì tekrar getirmeye çalışıyor.guncellemeyi kurmalımıyım.bilgisi olan varmı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29649 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Qualcomm ile yeni nesil Snapdragon işlemciler ve mobil dünyanın geleceğini konuştuk 7 yıl MWC: Nokia, 41MP kameralı telefonu 808 Pureview'ü anlatıyor 7 yıl MWC: Samsung standındayız! Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 2 ailesi, Galaxy Ace 2 ve fazlası video ön inceleme 7 yıl Kutu Açma: PSVITA Starter Kit kutu içeriği video inceleme 7 yıl Mozilla'nın mobil işletim sistemi Boot to Gecko'dan ilk izlenimler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim