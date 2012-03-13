Samsung Galaxy S II için Android 4.0 ICS güncellemesi yayınlanmaya başladı

Haber Editörü
Teknoloji meraklılarıyla ilk kez buluştuğu günden bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla satışı gerçekleştirilen ve GSM Birliği tarafından ''En iyi akıllı telefon'' ödülüne layık görülen Samsung Galaxy S II için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi Facebook ve Twitter kanallarıyla müjdelendi. Daha önce Samsung, güncellemenin 10 Mart'tan itibaren yayınlanacağını açıklamıştı ancak yaşanan bazı aksiliklerden ötürü açıklama ortadan kaldırılmıştı.
Yüz tanıyarak kilit açma (Face Unlock), Android Beam, internet tarayıcı performansı ve kullanıcı arayüzü gelişmeleri, veri kullanımının sınırlandırılması gibi yeniliklere sahip olan güncelleme başta Polonya, İsveç, Macaristan ve Güney Kore olmak üzere kullanıma sunulmuş durumda. Güncellemenin kullanıma sunulma saatinin, gününün ülkeden ülkeye, operatörden operatöre değişebileceği belirtiliyor. İzleyen haftalarda ise Galaxy Note, Galaxy S II LTE, Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1'in bu güncellemeye kavuşması bekleniyor.
https://twitter.com/#!/SamsungMobile/status/179372301840687104 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
flaş player yüklü mü?
Sorunum RESMİ GÜNCELLEME ile ilgili ben telefonumu Almanyadan aldım pasaporta işlettim ve 2.3.3 sürümümü KİES üzerinden 2.3.4 yapmıştım. Ama tarih olmuş 1 Nisan fakat halen aynı versiyondayım KİES son sürümdür diyor sizce normal mi?
Hatta sürümüm: PDA:KI4/PHONE:KI1/CSC:KH1 (DBT) ----2.3.4----
Odine bulaşmadan; resmi olarak kies olur, samsung uygulama merkezi olur ne yapmam gerekir?
evet
Ics ingilterede O2 ile geldi acaba yayinlamak icin sponspor mu ariyor Samsung Türkiye eger oyle bir durum varsa atalim 3-5 donanim haber adina cikartsinlar ics yi artik :-)
Yok android 4.0.3 ve galaxy s2 yazması gerek I9100 diye
Bende şu an 2.3.6 var ve iki de bir kendi kendine baştan açılıyor.
Ayrıca güncellemeden sonra root gitti heralde. Tekrar nasıl rootlarım telefonu?