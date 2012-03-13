Samsung Galaxy S II için Android 4.0 ICS güncellemesi yayınlanmaya başladı

Teknoloji meraklılarıyla ilk kez buluştuğu günden bu yana dünya çapında 22 milyondan fazla satışı gerçekleştirilen ve GSM Birliği tarafından ''En iyi akıllı telefon'' ödülüne layık görülen Samsung Galaxy S II için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi Facebook ve Twitter kanallarıyla müjdelendi. Daha önce Samsung, güncellemenin 10 Mart'tan itibaren yayınlanacağını açıklamıştı ancak yaşanan bazı aksiliklerden ötürü açıklama ortadan kaldırılmıştı.



Yüz tanıyarak kilit açma (Face Unlock), Android Beam, internet tarayıcı performansı ve kullanıcı arayüzü gelişmeleri, veri kullanımının sınırlandırılması gibi yeniliklere sahip olan güncelleme başta Polonya, İsveç, Macaristan ve Güney Kore olmak üzere kullanıma sunulmuş durumda. Güncellemenin kullanıma sunulma saatinin, gününün ülkeden ülkeye, operatörden operatöre değişebileceği belirtiliyor. İzleyen haftalarda ise Galaxy Note, Galaxy S II LTE, Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1'in bu güncellemeye kavuşması bekleniyor.

https://twitter.com/#!/SamsungMobile/status/179372301840687104