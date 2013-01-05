Samsung Galaxy S II için Jelly Bean güncellemesiyle ilgili detaylar resmen yayınlandı





Android işletim sisteminin Jelly Bean sürümüne 2012 yılı sonuna kadar güncelleneceği açıklanan, ancak henüz vaat edilen üretici yazılımına kavuşamayan Galaxy S II'nin bu güncelleme sonrası hangi yeni özelliklerle donatılacağına dair Samsung tarafından bir bildiri yayınlandı. Üreticinin resmi Güney Kore sitesinin destek bölümünde, ülkede satışa çıkan operatörlere özel üç Galaxy S2 versiyonunun Android 4.1 yükseltmesiyle ne gibi değişikliklere maruz kalacağı aktarıldı ve güncellemenin dağıtımıyla alakalı talimatlar verildi.

Daha önce Gingerbread'den Ice Cream Sandwich sürümüne güncellenen Samsung'un iki yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemi akıllı telefonunun Jelly Bean versiyonuna güncellenebilmesi için 12GB'lık kullanılabilir depolama hafızasının 1GB'lık bölümü sistem hafızasına kaydırılacak. Yeniden bölümlendirme işlemi sebebiyle yazılımın yaklaşık bir saatlik bir kurulum süresinin ardından kullanıma hazır hale geleceği tahmin ediliyor. Güncelleme sonrası, Project Butter iyileştirmeleri sayesinde çok daha akıcı ve hızlı bir kullanıcı arayüz deneyimi sunacak olan Galaxy S II, gerek çekirdek gerekse de kullanıcı tarafından yüklenen uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek, Google+, +Talk, Play Book, Play Movie ve Yardım uygulamalarını önyüklü olarak beraberinde getirecek, Easy ve Block modlarında kullanılabilecek.

Video çekimi sırasında duraklatma desteği gibi kamerayla ilgili bazı yeni fonksiyonlar, Smart Stay, Pop-up Play özellikleri ile daha birçok iyileştirme ve yeniliği bünyesinde barındıracak olan Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu, firmanın yardımcı programı Kies aracılığıyla veyahut FOTA yolu ile telefona yüklenebilecek. Yayınlanan rehberden hareketle güncellemenin Güney Kore'deki dağıtımına Ocak ayı içerisinde başlanacağı ve bu ülkedeki bölgesel cihazları GT-I9100 model numaralı uluslararası versiyonun takip edeceği tahmin ediliyor.

http://www.samsung.com/sec/jb/01_shw-m250S_kies.html