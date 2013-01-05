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Samsung Galaxy S II için Jelly Bean güncellemesiyle ilgili detaylar resmen yayınlandı

6 yıl
1,8b
1
69
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin Jelly Bean sürümüne 2012 yılı sonuna kadar güncelleneceği açıklanan, ancak henüz vaat edilen üretici yazılımına kavuşamayan Galaxy S II'nin bu güncelleme sonrası hangi yeni özelliklerle donatılacağına dair Samsung tarafından bir bildiri yayınlandı. Üreticinin resmi Güney Kore sitesinin destek bölümünde, ülkede satışa çıkan operatörlere özel üç Galaxy S2 versiyonunun Android 4.1 yükseltmesiyle ne gibi değişikliklere maruz kalacağı aktarıldı ve güncellemenin dağıtımıyla alakalı talimatlar verildi.
Daha önce Gingerbread'den Ice Cream Sandwich sürümüne güncellenen Samsung'un iki yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemi akıllı telefonunun Jelly Bean versiyonuna güncellenebilmesi için 12GB'lık kullanılabilir depolama hafızasının 1GB'lık bölümü sistem hafızasına kaydırılacak. Yeniden bölümlendirme işlemi sebebiyle yazılımın yaklaşık bir saatlik bir kurulum süresinin ardından kullanıma hazır hale geleceği tahmin ediliyor. Güncelleme sonrası, Project Butter iyileştirmeleri sayesinde çok daha akıcı ve hızlı bir kullanıcı arayüz deneyimi sunacak olan Galaxy S II, gerek çekirdek gerekse de kullanıcı tarafından yüklenen uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek, Google+, +Talk, Play Book, Play Movie ve Yardım uygulamalarını önyüklü olarak beraberinde getirecek, Easy ve Block modlarında kullanılabilecek.
Video çekimi sırasında duraklatma desteği gibi kamerayla ilgili bazı yeni fonksiyonlar, Smart Stay, Pop-up Play özellikleri ile daha birçok iyileştirme ve yeniliği bünyesinde barındıracak olan Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu, firmanın yardımcı programı Kies aracılığıyla veyahut FOTA yolu ile telefona yüklenebilecek. Yayınlanan rehberden hareketle güncellemenin Güney Kore'deki dağıtımına Ocak ayı içerisinde başlanacağı ve bu ülkedeki bölgesel cihazları GT-I9100 model numaralı uluslararası versiyonun takip edeceği tahmin ediliyor.

http://www.samsung.com/sec/jb/01_shw-m250S_kies.html Yorum Yaz
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canb95 6 yıl en beğenilen RAN7843
RAN7843
destek en az 3 yil olmali bana gore Boyle tek bir Firma var oda apel
ben htc seviyorum ama 3 yil destek veren Firma yokkk

Oyle bi cihaz ariyosaniz nexus alin
RAN7843destek en az 3 yil olmali bana gore Boyle tek bir Firma var oda apelben htc seviyorum ama 3 yil destek veren Firma yokkk
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1 Yanıt Yanıtla +5
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sMug 6 yıl
Turkey - TUR 25 Apr 03:44:13 Available vatana millete hayırlı uğurlu olsun
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DH Misafiri 6 yıl
son güncelleme den sonra müzik çalarda müziklerim görünmüyor Nasıl ekleyecem..
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burhanbal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

son güncelleme den sonra müzik çalarda müziklerim görünmüyor Nasıl ekleyecem..

son güncelleme derken hocam, güncelleme geldimi ki? benim S2 hala 4.0.3,
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stalker(1979) 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bir yıl beklemeyin alın size s5 :) Tasarım değişmiyor nasılsa:)
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DH Misafiri 6 yıl
[Kunye=]
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engink 6 yıl
bu işler kolaymı arkadaşlar,yazılım geliştirme neredeyse donanımdan pahalıya geliyor.
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sMug 6 yıl
Hala bir haber olmadığına göre yakında erteleme haberi gelir :(
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MUTAF 6 yıl
bende takipteyim.
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serafon 6 yıl
yazılım, güncelleme vb konularda samsung başarısız, android gibi sık güncellenen bir işletim sisteminde tüm cihazların uzun süre güncellik desteği alması gerekir. Yeni ürün çıkar çıkmaz öbürlerini görmezden gelmesi müşteriye saygısızlık ve açgözlülük. Yakında mecbur kalacak rekabetten dolayı da bakalım ne kadar pazar kaybedecek o zamana kadar!
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rotartsanimdA 6 yıl
Gelsin artık şu Jelly Bean de görelim ne olacağını. S2 mi satıp S3 alacaktım sırf güncellemeyi bekliyorum.. Yanlız kies çok çok ağır çalışan bir program olduğundan güncelleme çok uzun süreceğinden bağlantının kopması riski olacakki buda cihazı çökertir sanırım. Odin ile kurulum olabilmesi gerekli. PDA cılara odin uygulamasına uyum için çok iş düşecek..
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Zenci Forvet 6 yıl
Galaxy Nexus alın Jelly Bean beklemeyin.
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bkyz 6 yıl
Bakalim s 2 ye gelsinde onlara sira var ama bu gidisle en son s2 ye gelcek s adven.. Bile gelmis s 2 ye ne zaman gelir kim bilir

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bkyz 6 yıl
Garanti bitmesini bekliuorum cunku alirken grantiyede para oduyorsun ve ne zaman lazim olacak garanti isleri belli olmuyor gecenlerde basima geldi bi urunumu 2 seneye yakin kullandim gatantisinin bitmesine cok az.kalmisti garantiye gonderdim yapamadilar para iadesi aldim. Onun icin garantisini bekletiyorum.
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ksk_kaan 6 yıl
Ace 2 yede bekliyoruz.
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orientem 6 yıl
Cyanogenmod varken gerisi hikaye s3 de var da noluyo cm10 kullanıyorum yine cyanogen çıksın yeter bana
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