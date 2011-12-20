Samsung, Galaxy S II ve Galaxy Note modellerini Android 4.0 sürümüne 2012 ilk çeyrekte güncelleyecek

Google’ın hem tablet hem de akıllı telefon işletim sistemi sürümlerini tek sürüm altında topladığı Ice Cream Sandwich versiyonunu resmi olarak yayınladığından beri firmalar uygun modellerine güncellemeyi dağıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Samsung da en popüler modellerinden ikisinin ICS sürümünü alacağı tarihi açıkladı.





Referans model Galaxy Nexus hali hazırda ICs üzerinde çalışıyor. 10 milyon satış barajını geçen Galaxy SII ve tablet - akıllı telefon karışımı Galaxy Note modelleri diğerlerinden daha önce 2012 ilk çeyrek itibariyle güncellemeyi almış olacak.





Daha sonra ise Galaxy S II LTE, Galaxy R, Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab 7.7 ve Galaxy Tab 7.0 Plus modelleri sırasıyla güncellemeyi almaya başlayacak.





Samsung, her pazarın durumu ve dağıtıcıların gereksinimlerine bağlı olarak modellerinin güncelleme anonslarını ayrı ayrı yapacak.