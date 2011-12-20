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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy S II ve Galaxy Note modellerini Android 4.0 sürümüne 2012 ilk çeyrekte güncelleyecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,7b
1
43
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın hem tablet hem de akıllı telefon işletim sistemi sürümlerini tek sürüm altında topladığı Ice Cream Sandwich versiyonunu resmi olarak yayınladığından beri firmalar uygun modellerine güncellemeyi dağıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Samsung da en popüler modellerinden ikisinin ICS sürümünü alacağı tarihi açıkladı.

Referans model Galaxy Nexus hali hazırda ICs üzerinde çalışıyor. 10 milyon satış barajını geçen Galaxy SII ve tablet - akıllı telefon karışımı Galaxy Note modelleri diğerlerinden daha önce 2012 ilk çeyrek itibariyle güncellemeyi almış olacak.

Daha sonra ise Galaxy S II LTE, Galaxy R, Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab 7.7 ve Galaxy Tab 7.0 Plus modelleri sırasıyla güncellemeyi almaya başlayacak.

Samsung, her pazarın durumu ve dağıtıcıların gereksinimlerine bağlı olarak modellerinin güncelleme anonslarını ayrı ayrı yapacak. 

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ByAliTR 7 yıl en beğenilen
Düz mantık,
Gelse ne olur, gelmese ne olur ya! Zaten telefonumun bilmem kaç sürümüyle istediğim her şeyi yapabiliyorum, gayet stabil:P
Şu an s2 kullanıyorum, bir sorun olmayacak benim için. Peki galaxy s kullananlar ne yapacak? eğer güncelleştirme gelmezse milyonlarca insan yok sayılmış olacak. ram yetmezmiş, şu olmazmış gibi bahaneleri yemez millet. O zaman ram'e göre yapacaksın kardeşim güncelleştirmeyi. Bunu apple çok güzel yapıyor, keza nokia da öyle. 4 senelik telefon olan 5800'e güncelleştirme çıkardılar.
Düz mantık,Gelse ne olur, gelmese ne olur ya! Zaten telefonumun bilmem kaç sürümüyle istediğim her şeyi yapabiliyorum, gayet stabil:PŞu an s2 kullanıyo...
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LKLC 7 yıl
sgs nin donanımı nexus s ile aynı. nexus s de gayet stabil çalışan ics romu galaxy s de de stabil çalışacaktır. samsung birşeyler düşünse iyi olur, çünkü eski telefonlarına verdiği destek müşterilerinin güvenini artırır ve daha çok müşteri çeker.
sgs nin donanımı nexus s ile aynı. nexus s de gayet stabil çalışan ics romu galaxy s de de stabil çalışacaktır. samsung birşeyler düşünse iyi olur, çünkü eski t...
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mmnder16 7 yıl
Bence stabil olarak çalışan hali hazırda sürümü varken buna yükseltmek gereksiz gibi, çünkü s2 her nekadar bilgisayar gibi bir telefonda kendisi bilgisayar değil, ancak performans kaybı yaşanacaksa gerekli değil, aksine performansa katlı sağlayacaksa yüklenmeli..
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smart1978 7 yıl
Samsung touchwiz i kaldırırsa veya kendisine has ayarları ve eklentileri çıkartılmadan Android 4 SGS rahatlılkla gelebilir. .Bilindiği üzere Nexus S bile 512 MB RAM ve RESMİ OLARAK Android 4 güncellemesi yayınlandı... Bu gerçeği bilerek Samsung 2 yılı dolmamamış modellerine Andorid 4 çıkartmazsa ayıp eder...

Touchwiz denen şey taş çatlasa 50 MB RAM bile harcamaz...
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fotifoti 7 yıl
siri beni anlamiyi :D valla andro-ios kavgasına girmeyeceğim ama 3gs konusunda yanılıyorsunuz.
ayrıca 4s de siri var da neyime yarıyor. siri anlamıyor abi ehehe. siri ios5 özelliği değil, 4s ile gelen bir özellik.ip4'de de siri yok .3gs de ios5'in tüm fonksiyonları kullanılıyor. sadece hot spot vermiyor. onu da jb ile verebiliyorsun. ios5 ile 3gs daha hızlı hale geldi. 4s de 3g bağlantı kapatılmıyor 3gs de kapatılıyor buna ne buyurursun :)
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rainblackk 7 yıl
Galaxy 2 yıllık galaxy s almasınmış falan filan. Dostum sen takma kafana boşver yani ne söylediğinin farkında değilsin yada zeka konusunda ciddi problemlerim var. Sadece ben böyle düşünmüyorum emin ol senin gibi özürlüler dışın herkes benim gibi düşünüyor.
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teksalih 7 yıl
2 yaşıa giricek galaxy s2 İCS almazsa bazıları SAmsung almaycakmış :D Samsung oturup ağlar şimdi adamlar dünya devi oldular s2 Note çıkardılar...
İos sanki siri yi felan veriyor 3gs e sadece model yükseiyor iyleşme geliyor tam İos5 yeteneklerini sunamıyor 3gs,
neyse it ürü kervan yürür bu işler böyledir;)
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Corleone. 7 yıl
Sgs2 kullanicisiyim sgs e gelmezse bir daha samsung telefon almam.İphone 3gs 3 senedir guncel ayni sgs icinde bekliyoruz yoksa gecicem ios a
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FRUEHAUF 7 yıl
ICS daha performanslı olacağı için GALAXY S çalıştırır.Çalışmaz diyen arkadaşlar neye göre söylüyor.ICS 2.3 ten daha stabil oluyorda telefon bunu nasıl çalıştıramıyor.
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Rouvax 7 yıl
ilk çeyrek de kime göre ilk çeyrek ?
Biliyorsunuz ki Amerika için ilk Çeyrek demek Ekim Kasım Aralık, Bize göre finansal sene ise ocak şubat mart. açıklık gelmeli buna. Şuanda bulunduğumuz tarihe göre doğru cevabı tahmin etmek güç değil ama haberleriniz de bence buna dikkat edin.
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TheFormul 7 yıl
Ya benim anlamadığım şey bu olaylar neden bu kadar uzun sürüyor hadi telefona uygunlaştırmak için çalışmalar yaparsın bilmem naparsın tamam satış politikasınıda anlarım ama hala mantıksız geliyor bana direk çıkar işte ne olacak sanki galaxy S'e de gelmezse ayıp eder samsung bence geç de olsa gelir
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Makaroncu 7 yıl
Gaxy s gelmesi gerekiyor
Ama gelmesede çok sorun değil çünkü 2.3.6 güncellemesiyle telefon harika bi hal aldı
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escapethelife 7 yıl Makaroncu
Kadirhan96

Gaxy s gelmesi gerekiyor

Ama gelmesede çok sorun değil çünkü 2.3.6 güncellemesiyle telefon harika bi hal aldı

Resmi sürümmü hocam 2.3.6 benim kies 2.3.3 ün son sürüm olduğunu söylüyor.
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rainblackk 7 yıl
Galaxy S alamıyor ram yetersiz 512 mb, optimus black alıyor ram 512 mb, galaxy s ve optimus black neredeyse aynı donanım özelliklerine sahip hatta galaxy s GPU yönünden daha güçlü bir cihaz daha neyin kavgası yapılıyor geçmezse ben ve eminim bilyonlarca kişinin daha gözünden düşer samsung
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KalemKolik 7 yıl
Galaxy s için güncelleme gelmezse ayıptır samsung
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