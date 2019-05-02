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Samsung Galaxy S10 5G telefonun yanarak kullanılmaz hale geldiği iddia edildi

Samsung'un başı yeni telefonlarıyla belada. Galaxy Fold'daki ekran sorunları halen gündemdeyken,bu sefer de Galaxy S10 5G ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre telefon durup dururken yandı.
2 hf.
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Cep Telefonları
Gökhan G.
Editör
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Samsung Galaxy S10 5G telefonun yanarak kullanılmaz hale geldiği iddia edildi
Salı günü, Kore Cumhuriyetinde 5 Nisan tarihinde satışa sunulan Samsung Galaxy S10 5G modeli ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Telefonu satın alan ve soyadıyla anılmak istenen Lee adlı bir müşteri telefonun hiçbir sebep yokken yandığını belirtti.

Lee’ye göre olay gerçekleştiği sırada telefon masanın üzerinde duruyordu ve cihazdan bir anda yanık kokusu gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra telefondan dumanlar çıktığını gören Lee, telefonu eline aldığında telefonun çok sıcak olduğunu fark ettiğini ve bu yüzden cihazı yere atmak zorunda kaldığını belirtmiş. Lee telefona hiçbir şeklide müdahalede bulunmadığını ifade ederken, telefonun tamir edilemeyecek biçimde yandığını vurgulamış.

Samsung, iddiaları yalanladı

Müşterinin görsellerini de paylaştığı cihaz ile ilgili olarak Samsung ise suçlamaları kesin bir dille yalanlarken, müşterinin 1,200 dolarlık para iadesi talebini de reddetmiş. Koreli teknoloji devine göre yaşanan olay, dıştan gelen bir darbe sonucu oluşan ve telefon kaynaklı olmayan bir sorun.

Samsung’un Galaxy Fold ekranlarında yaşanan problemlerin hemen ardından gündeme gelen ve münferit bir olay olup olmadığı henüz bilinmeyen sorun ile ilgili şirketin başka bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Hatırlanacağı üzere şirketin büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Galaxy Note 7 telefonu da pil sorunları yüzünden piyasadan çekilmişti. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.


https://www.msn.com/en-my/news/techandscience/samsung-denies-new-galaxy-phone-burnt-from-malfunctioning/ar-AAALqFy#page=2 Yorum Yaz
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qoqoCAN 2 hf.
Apple'ın yeni telefonu yanıp patlayacak iddia ediyorum.
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leocorte 2 hf.
Bu olaylardan 3-5 tane çıkarsa pek itibar etmiyorum. Sözde dayanıklılık testi yapıyorlar.
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dr20mouse 2 hf.
Olay şirkette olmuşsa güvenlik kamerası görüntüsü vardır.
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Jimlovell 2 hf.
rakiplerinin komplosu..milyonlarca sattılar sadece onda mı olmuş :D
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smart1978 2 hf. Jimlovell
Bence kendi elemanlarindan biri yapmistir. Hizli sarj a gecilmemesi lisans bedeli Qulacomm a odenmemesi icin de olabilir :) . Quick Charge 4.0+ denkligi de yoktur. S10 Ailesine yazilim guncellemesi ile gelen hizli sarj icin ayrica satin alinmasi gereken daha da hizli sarj adaptoru sanirim Qualcomm Quick Charge 4.0+ denki degil ...
Yani Samsung kendisi bilerek ALGI olusturuyor da olabilir :) .
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