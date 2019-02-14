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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10 hangi özelliklere sahip olacak?

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e özelliklerini merak edenler için tüm sızıntıları bir araya getirdik. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galaxy S10 özellikleri:
3 ay
9,4b
1
31
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy S10 hangi özelliklere sahip olacak?
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Samsung yeni amiral gemisi telefonlarını 20 Şubat tarihinde tanıtacak. San Francisco’da gerçekleştirilecek lansmana yalnızca 6 gün kaldı. DonanımHaber olarak Galaxy S10 lansmanını yerinden takip edeceğiz. Tanıtılan ürünlerin videolarını olay yerinden sizlere aktaracağız.

Ortaya çıkan sızıntılar sayesinde telefonun hemen hemen tüm teknik özellikleri belli oldu. Galaxy S10 serisi üç farklı modelden oluşacak. Sızıntı bilgilerden yola çıkarak Galaxy S10 serisinin özelliklerini derledik.
iPhone ailesinde olduğu gibi Samsung'da da 3 farklı model ile karşılaşıyoruz. Telefonların isimleri Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e olacak. Galaxy S10e, uygun fiyatıyla iPhone XR’ye rakip olacak.

Bugüne kadar tasarımsal anlamda büyük beğeni toplayan Galaxy S ailesi, bu sene çıtayı daha da yükseğe taşıyor. Samsung, klasik çentik tasarımlarına göre ekranın daha küçük bölümünü kapsayan ‘nokta’ çentik tasarımı ile şık bir tasarıma imza atıyor. Bu tasarıma ‘Infinity O Display’ adını veriyor.

Üst ve alt çerçeveler inceltildi ve bu sayede ekran/kasa oranı bakımından agresif bir tasarım elde edildi. Galaxy S10 ailesinin arka bölümüne baktığımızda parmak izi sensörünün kaldırılması ve üçüncü arka kameranın eklenmesi dışında tasarımsal anlamda Galaxy Note 9’a göre değişiklik göremiyoruz. Galaxy S10 ailesi, şık tasarımının yanında donanımsal olarak da çarpıcı özelliklere sahip olacak.

Galaxy S10+ özellikleri nasıl olacak?

Samsung Galaxy S10+, serinin en dolu modeli olacak. Galaxy S10+ sahip olduğu 6.3 inç boyutunda dev ekranı, çift ön kamerası, 4100 mAh bataryası, 12 GB RAM ve 1 TB dahili hafıza özellikleri ile serinin diğer telefonlarına karşı üstünlük kurmayı başarıyor.

Galaxy S10+ kamera özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanacak. Telefonda üç adet arka kamera ve iki adet ön kamera bulunuyor. Sektörün 4K video kayıt yeteneğine sahip ilk ön kamerasını Galaxy S10 ailesinde görüyoruz.

Telefonun birinci ön kamerası 10 MP çözünürlüğe ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. İkinci ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığında sensör ile geliyor. Çift ön kamera sayesinde portre modunda fotoğraf ve video çekimi yapılabiliyor. Ayrıca ikinci ön kamera, yüz tanıma teknolojisinin daha hızlı çalışmasına yardım ediyor. Dual Pixel teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde odaklama yapıyor. OIS teknolojisi sayesinde sallanmaların ve titremelerin önüne geçiliyor. Galaxy S10+, Vlog çekimi yapanların göz bebeği olacak.

Arka kameraların teknik özellikleri şöyle:

  • Ana kamera: 12 MP, f/1.5-f2.4 değişken diyafram, 77 derece geniş açı, Dual Pixel, OIS
  • Telefoto kamera: 12 MP, f/2.4 diyafram, 45 Derece, 2X optik zoom, OIS
  • Geniş açılı kamera: 16 MP, f/2.2, 123 derece

Arka kameranın yapay zeka yeteneği geliştirildi. Yapay zeka, 30 farklı sahneyi tespit edip daha hoş fotoğraf çekmenize yardımcı oluyor. Doğru kompozisyon için kullanıcıya tavsiyelerde bulunuyor. Süper ağır çekim modunda geliştirmeler yapılmış. Galaxy S9’dakinden 2 kat daha uzun süreli süper ağır çekim video kaydı yapmak mümkün.

Telefon, gücünü Exynos 9820 yonga setinden alıyor. 8nm mimari ile üretilen Exynos 9820’nin performans testlerine baktığımızda Snapdragon 855’i tek çekirdek performansı ile geçmeyi başardığını, çoklu çekirdek performansında ise aynı değerleri aldığını görüyoruz. iPhone Xs’in Apple A12 Bionic ile kıyasladığımızda tek çekirdek performansı bakımından benzer seviyede olsalar da çoklu çekirdek performansında Apple A12 Bionic yonga seti açık ara daha iyi sonuç veriyor.

Galaxy S10+’ın en pahalı versiyonunda 12 GB RAM ve 1 TB dahili hafıza bulunuyor. Galaxy S10+’ın RAM ve depolama seçenekleri şöyle:

  • 6 GB RAM – 128 GB depolama
  • 8 GB RAM – 512 GB depolama
  • 12 GB RAM – 1 TB depolama

6.3 inç büyüklükteki ekran, 19:9 en boy oranına sahip. QHD+ çözünürlükteki Dynamic AMOLED ekranda HDR 10+ teknolojisine de yer veriliyor. Ekranın maksimum parlaklığı ise 800 nit olarak ölçülüyor. Çizilmelere ve kırılmalara karşı Gorilla Glass 6 seviyesinde koruma sağlanıyor. Suya ve toza karşı mukavemeti ile IP 68 sertifikasını elde etmiş. Telefonun stereo hoparlörü ve kutudan çıkan kulaklığında AKG markasının imzasını görüyoruz. Samsung, diğer firmaların aksine 3.5mm kulaklık girişini kaldırmayacak. 3.5mm kulaklık girişine ek olarak Dolby Atmos teknolojisine de yer verilmesiyle birlikte Galaxy S10+, müzik tutkunları için ilk tercihlerden birisi olacak.

Samsung Galaxy S10 hangi özelliklere sahip olacak?
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*iPhone XS Max ve Galaxy S10+

Galaxy S10+, ekrandan parmak izi okuma teknolojisi ile biyometrik güvenlik sağlıyor. Henüz net bir bilgi olmasa da bu parmak izi okuyucunun okuma alanının daha fazla olduğu ve üç boyutlu taramaya yaptığı iddia ediliyor.

Son olarak batarya ve şarj özelliklerinden bahsedelim. Galaxy S10+’ta 4100 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. 27W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tıpkı Huawei P20 Pro’da olduğu gibi 15W kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özelliklerine sahip. Galaxy S10+, sahip olduğu özellikler ile kullanıcıların beğenesini kazanan bir telefon olacak. Bu kadar özelliğin bir araya gelmesiyle birlikte fiyatı epey pahalı olacak.

Galaxy S10 özellikleri nasıl olacak?

Serinin ortanca modeli Galaxy S10’da tek ön kamera var. Bu nedenle ön kameranın ekran üzerinde kapladığı alan çok daha küçük.

Galaxy S10, 6.1 inç boyutunda bir ekran ile geliyor. Tıpkı abisi gibi Gorilla Glass 6, Dynamic AMOLED, HDR10+, 800 nit parlaklık özelliklerini kullanıcısına sunuyor.

Galaxy S10+’dan farklıklarına baktığımızda tek ön kameraya sahip olması, daha küçük bataryası, daha kısıtlı RAM ve depolama alanı seçeneği sunması dışında farklılık göremiyoruz.

Telefonun ön yüzeyinde 10 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığında ön kameraya yer veriliyor. 4K video kayıt yeteneği sunuyor ancak OIS hakkında bir bilgi bulunmuyor.

3400 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alıyor. 6 GB RAM – 126 GB depolama alanı ve 8 GB RAM – 512 GB depolama alanı olarka iki farklı seçenek sunuyor. Bu özelliklerin dışındaki tüm özellikleri Galaxy S10+ ile aynı olacak. Bu nedenle Galaxy S10 hakkında daha detaylı bilgi için Galaxy S10+'ın özellikleri okuyabilirsiniz.

Galaxy S10e özellikleri nasıl olacak?

Samsung Galaxy S10e serinin en uygun fiyatlı modeli olacak ve doğrudan iPhone XR’ye rakip olacak.

Galaxy S10e tıpkı Galaxy S10’da olduğu gibi nokta şeklinde çentiğe sahip. Fakat bu modelin alt ve üst çerçeveleri daha kalın tutulmuş. Yine de diğer markaların telefonlarına göre kabul edilebilir çerçevelere sahip.

Galaxy S10e’nin 5.8 inç boyutundaki Dynamic AMOLED ekranı 438 ppi değerine sahipken bu değer Galaxy S10 için 550 ppi. Buna ek olarak Gorilla Glass 6 yerine Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi kullanılıyor. Ekranın diğer tüm teknolojileri Galaxy S10 ve Galaxy S10+ ile aynı.

Galaxy S10e’de ekrandan parmak izi okuma teknolojisi bulunmuyor. Sağ kenardaki güç butonu üzerine parmak izi okuyucu sensör yerleştirilmiş.

Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinde üç adet arka kamera bulunurken Galaxy S10e’de iki adet arka kameranın bulunduğunu görüyoruz. Galaxy S10’daki ana kamera ve geniş açılı kameraya yer verilirken, telefoto kamera kökten kaldırılmış. Ön kamerada herhangi bir değişiklik yok. Galaxy S10 ile aynı ön kamera kullanılıyor.

Samsung, bataryada da tasarrufa gitmiş ve 3100 mAh büyüklüğünde batarya tercih etmiş. 6 GB ve 8 GB RAM seçeneği ile birlikte 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçeneği sunan telefonun diğer özellikleri Galaxy S10 ile birebir aynı.

Galaxy S10 fiyatları hakkında tahminler 

Galaxy S10 serisinin fiyatları hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Tahminlere göre Galaxy S10e 799 dolar, Galaxy S10 949 dolar, Galaxy S10+ ise 1050 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 12 GB RAM 1 TB hafızalı seramik gövdeli Galaxy S10+ varyasyonu ise 1499 dolara satışa sunulacak.


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sendemail 3 ay en beğenilen mokinto
Kardeş ,
Note serisi telefonlar başka bir şey zaten ,
Note un yanına hiç bir marka model yaklaşamaz kanımca , bırak telefonu cebinde işyeri ,bilgisayar,kamera ,kısaca herşey taşıyorsun muazzam alet ...
Note'u cep telefonları ile kıyaslamamalı bence...
iyi forumlar.
Kardeş ,Note serisi telefonlar başka bir şey zaten ,Note un yanına hiç bir marka model yaklaşamaz kanımca , bırak telefonu cebinde işyeri ,bilgisayar...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Das Boot 3 ay sendemail
Note 9 un kalemi disinda s9 plus tan ne farki var? Ha bide 500mah daha fazla pili var. Baska?
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selimar 3 ay sendemail
Bilgisayar mı ? Abartmadın mı Sezai ?
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DH Misafiri 3 ay
ingiltere tuşlu telefona dönüyor yani eski tip telefona buna ne dersiniz..bizim gibi fukaralarda 10 bin tl lik telefon alma derdinde..
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tahayasin1 3 ay DH Misafiri
İngilizlerin tamamını kast etmek yanlış olur ama genel yapıları itibarıyla yapabilselerdi çok afedersniiz önden sıçıp arkadan işerlerdi dünyaya farklı görünmek yada daha akıllı görünmek için.
Bizle ilgili Israf'a gelince haklısınız, paramız yoksa da borçla aklımızı kurcalayan her ne ise alırız
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Askaparta 3 ay
Özellikleri, güzellikleri arasında boğuluyoruz ama parası da boğuyor.
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sistemli adam 3 ay
Sadece batarya olarak eleştirilebilir.
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DH Misafiri 3 ay
s kullanıcısı olarak note serisine verilen paraya acıyorum.
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tahayasin1 3 ay DH Misafiri
S serisni her sene "değiştirme ihtiyacı" duyabilirsiniz ama mote'ta inanın paranız bol değilse 2, 3 hatta 4 sene kullanabilirsiniz, hele note 8 den sonraki ram dhili hafıza ve barndırdıkları donanımla sıkımtısız 3 sene rahat kullanılabilirler.
Misal Note 10 direk olarak 12gb Ram ve 512gb veya 1TB dahili hafıza ile gelir bunun neresini değiştirmek ister ki kişi? 2-3 sene sonra direk yazılım almasa da Modifiye edilmiş C.Rom ile o günün en güncel Android sistemini rahatlıkla kaldırır.
Kastım 6-8gb ram ve 128-256gb dahili hafızalı günün s serisi amiral gemileri😉
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DH Misafiri 3 ay
Xenon flash değilmi o arka kameraların yanındaki yuvarlak sarımsı şey.
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12 Angry Men 3 ay
Abartma be, alt tarafı kalemi var sadece.
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mokinto 3 ay
S pen? Benim için elzem. Onun dışında S serisi muadili çok iyi Android telefonlar mevcut
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shkoksal 3 ay
800 nit parlaklık seviyesine düştüm. Muazzam.
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intel7mix 3 ay shkoksal
Zaten hızlı yanıyor ekran şimdi dahada hızlı yanar.
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TeufeL-07 3 ay
Xenon flash değilmi o arka kameraların yanındaki yuvarlak sarımsı şey.
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nebulabado 3 ay
Anlaşıldı Samsung'da kenara, LG'nin yanına geçiyor.
Pazar daralıyor satış adetleri düşüyor, şimdi ucuza üretip marka algısı ve reklama yükleneren son vurgunu yapma zamanı.
Hayırlı işler...
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