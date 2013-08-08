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Samsung Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi Deutsche Telekom tarafından doğrulandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi Deutsche Telekom tarafından doğrulandı

Samsung'un geçen yılın amiral gemi modeli için planladığı sürüm güncellemesi halen bir kesinliğe kavuşmuş değil. Tam Android 4.2.2 güncelleme ROM'ları internete sızmış ve her an yayınlanması beklenirken, planların iptal olduğu haberi geldi. Sonrasında ise bazı kaynaklar doğrudan Android 4.3 güncellemesini işaret etmeye başladı.

Bununla birlikte Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi için daha fazla işaret ortaya çıkmaya başladı. Abonelerin Deutsche Telekom'a yönelttiği Android 4.3 güncellemesi sorularına artık yetkili çalışanların ağzından GT-I9300 modeli için evet cevabı veriliyor. Bu da operatörlerin Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesine hazırlandığını gösteriyor.

Şimdilik ne Samsung'dan ne de operatörlerden kesin bir tarih bilgisi gelmiş değil. Ancak sonbahar bitmeden dağıtılmış olacağına dair beklentiler yüksek. 

http://www.phonesreview.co.uk/2013/08/08/samsung-galaxy-s3-android-4-3-update-confirmed-for-some/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolf silver 6 yıl en beğenilen furkann20
furkann20
Yeni yıla dağıtılmaya başlanırsa öpün de başınıza koyun....
%99,99 son güncelleme olacak....
Demedi demeyin s-translator, s-health gibi donanımdan bağımsız uygulamaları da vermeyecekler (vereceğiz diye açıklama yapmalarına rağmen).....

Galaxy s2 ye bıle 2-3 verdi. Buna mı 1 yıl verecek ? Biraz pozitif düşünün. Adamlar veriyor ıste. Başka hangi telefon için android 4.3 söylentileri çıktı.(bu yıl ki amiral gemileri hariç)
furkann20Yeni yıla dağıtılmaya başlanırsa öpün de başınıza koyun....%99,99 son güncelleme olacak....Demedi demeyin s-translator, s-h...
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rorschach_ 6 yıl
Ben sızıntı 4.2.2 yi de kullandım. Pek bir artısı yoktu. 4.1.2 deyim ve telefon gayet akıcı sorunsuz. Bu kadar güncelleme manyağı olmak saçma. Belli bir problem olur yazilimda tamam ama problem yokken bu kadar olay çıkarmak gereksiz. Düşük ram kullanımı ve bir kaç küçük yenilik yeter dusuncesindeyim.
Ben sızıntı 4.2.2 yi de kullandım. Pek bir artısı yoktu. 4.1.2 deyim ve telefon gayet akıcı sorunsuz. Bu kadar güncelleme manyağı olmak saçma. Belli bir pro...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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geno123 6 yıl
Ram den hiç sıkıntım yok fakat 500 600 lerde gezmesi insanı psikolojik etkiliyor suanlik tek eksisi bu
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Master_Evil 6 yıl
şükür sonunda
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CyberDriver 6 yıl
Saka gibi s3 ume mf6 Turkiye romunu yukleyemiyorum...Imei ucuyor aksi takdirde. imei backupumu duzgun bir sekilde mf6 romuna nasil yazarim bilen biri varsa cok yardimi dokunur...
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carter 6 yıl
S3'e 4.3 geliyor. Note 2 hala 4.1, Samsung'un kafa kıyak.
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kdrcnrbyrm 6 yıl
Türkiye güncellemesini de geciktirmesinler de bir an önce gelsin.
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rorschach_ 6 yıl
Ben sızıntı 4.2.2 yi de kullandım. Pek bir artısı yoktu. 4.1.2 deyim ve telefon gayet akıcı sorunsuz. Bu kadar güncelleme manyağı olmak saçma. Belli bir problem olur yazilimda tamam ama problem yokken bu kadar olay çıkarmak gereksiz. Düşük ram kullanımı ve bir kaç küçük yenilik yeter dusuncesindeyim.
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tnt-2 6 yıl
4.1.2 kararlı surumler yeni cıkmaya baslamısken 4.3 e eylulde dagıtılacak demek bilmiyorum biraz hayal gibi.
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Pritt31 6 yıl
1 hafta sonra bir haber ;

'GALAXY S3 ve NOTE II MODELLERI IÇIN 4.3 GUNCELLEMESI ERTELENMİŞTİR, ERTELENMENIN NEDENI TAÇVİZ ARAYÜZÜ SORUNLARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR. DİREKT 5.0 GÜNCELLEMESİNI ALACAKTIR.'
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furkann20 6 yıl
Yeni yıla dağıtılmaya başlanırsa öpün de başınıza koyun....
%99,99 son güncelleme olacak....
Demedi demeyin s-translator, s-health gibi donanımdan bağımsız uygulamaları da vermeyecekler (vereceğiz diye açıklama yapmalarına rağmen).....
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wolf silver 6 yıl furkann20
furkann20
Yeni yıla dağıtılmaya başlanırsa öpün de başınıza koyun....
%99,99 son güncelleme olacak....
Demedi demeyin s-translator, s-health gibi donanımdan bağımsız uygulamaları da vermeyecekler (vereceğiz diye açıklama yapmalarına rağmen).....

Galaxy s2 ye bıle 2-3 verdi. Buna mı 1 yıl verecek ? Biraz pozitif düşünün. Adamlar veriyor ıste. Başka hangi telefon için android 4.3 söylentileri çıktı.(bu yıl ki amiral gemileri hariç)
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Sebnem Ferah 6 yıl furkann20
furkann20
Yeni yıla dağıtılmaya başlanırsa öpün de başınıza koyun....
%99,99 son güncelleme olacak....
Demedi demeyin s-translator, s-health gibi donanımdan bağımsız uygulamaları da vermeyecekler (vereceğiz diye açıklama yapmalarına rağmen).....

Zaten koyarlarsa yukledigim gibi silicem sadece kamera isime yarar olucak
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engurlu 6 yıl
Aynı güncelleme Note 2 içinde doğrulandı..4 Eylül de dağıtılmaya başlanacak..
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infom@n 6 yıl engurlu
engurlu

Aynı güncelleme Note 2 içinde doğrulandı..4 Eylül de dağıtılmaya başlanacak..

Link?
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infom@n 6 yıl
Samsung gözümden düştü. Bu güncelleme Ocak Şubat aylarında bize gelir ve büyük ihtimal son güncelleme olur.
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kolesistokinin 6 yıl infom@n
infom@n
Samsung gözümden düştü. Bu güncelleme Ocak Şubat aylarında bize gelir ve büyük ihtimal son güncelleme olur.

bence daha yolu var gibi
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AlicanDernek 6 yıl infom@n
Aynen hocam amiral gemiye böyle yapan :) @infom@n
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serhdemir 6 yıl infom@n
infom@n

Samsung gözümden düştü. Bu güncelleme Ocak Şubat aylarında bize gelir ve büyük ihtimal son güncelleme olur.

Güncelleme konusunda özellikle android tarafında malesef firmalar yeni telefonlarını satmak için donanımı yeterli olduğu halde güncellemeleri savsaklıyorlar, ama herşeye rağmen samsung diğer markalara (andoid) göre , güncelleme açısından daha iyi.
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