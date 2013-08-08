Samsung Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi Deutsche Telekom tarafından doğrulandı





Samsung'un geçen yılın amiral gemi modeli için planladığı sürüm güncellemesi halen bir kesinliğe kavuşmuş değil. Tam Android 4.2.2 güncelleme ROM'ları internete sızmış ve her an yayınlanması beklenirken, planların iptal olduğu haberi geldi. Sonrasında ise bazı kaynaklar doğrudan Android 4.3 güncellemesini işaret etmeye başladı.





Bununla birlikte Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi için daha fazla işaret ortaya çıkmaya başladı. Abonelerin Deutsche Telekom'a yönelttiği Android 4.3 güncellemesi sorularına artık yetkili çalışanların ağzından GT-I9300 modeli için evet cevabı veriliyor. Bu da operatörlerin Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesine hazırlandığını gösteriyor.





Şimdilik ne Samsung'dan ne de operatörlerden kesin bir tarih bilgisi gelmiş değil. Ancak sonbahar bitmeden dağıtılmış olacağına dair beklentiler yüksek.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/08/08/samsung-galaxy-s3-android-4-3-update-confirmed-for-some/