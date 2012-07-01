Samsung Galaxy S3 ve HTC One X modellerine Jelly Bean port edildi

Android işletim sisteminin yeni sürümü Jelly Bean, ay ortasından itibaren referans modellerine beklenirken Xda geliştiricileri ilk sürümleri yayınlamaya başladı bile.





Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3 ve HTC'nin amiral gemisi One X için I/O 2012 konferansında tanıtılan Jelly Bean yüklü Galaxy Nexus'ların ROM'ları port edilmiş ve CM9 çekirdeği modifiye edilmiş.





Galaxy S3 için yüzde 20 stabilite sağlanırken, HTC One X için bu oran yüzde 70'lere çıkıyor. Xda üyeleri kısa süre sonra Alpha sürümlerini yayınlayacaklarını belirtiyor.





Samsung Galaxy S3 için Jelly Bean ROM'unda ADB, dokunmatik ekran, donanım hızlandırması, bildirim LED'i, fiziksel tuşlar, akselerometre, SMS, şarj şu an çalışır durumda.





Kablosuz bağlantılar ve NFC, ses, kamera, depolama ve şu an için tespit edilemeyen bazı özellikler çalışmıyor.





HTC One X modelinde ise temel sistem özellikleri bazen çökse de çalışıyor. WiFi, Radyo, ekran döndürme, ses ve Kamera şu an çalışmıyor.





Jelly Bean'i herkesten önce kullanmak isteyen okyucularımız aşağıdaki linkten gelişmeleri takip edebilir:





Galaxy S3 konusu:





http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1737449





HTC One X konusu:





http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1737736







