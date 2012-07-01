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Samsung Galaxy S3 ve HTC One X modellerine Jelly Bean port edildi

6 yıl
9,1b
1
41
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin yeni sürümü Jelly Bean, ay ortasından itibaren referans modellerine beklenirken Xda geliştiricileri ilk sürümleri yayınlamaya başladı bile.

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3 ve HTC'nin amiral gemisi One X için I/O 2012 konferansında tanıtılan Jelly Bean yüklü Galaxy Nexus'ların ROM'ları port edilmiş ve CM9 çekirdeği modifiye edilmiş.

Galaxy S3 için yüzde 20 stabilite sağlanırken, HTC One X için bu oran yüzde 70'lere çıkıyor. Xda üyeleri kısa süre sonra Alpha sürümlerini yayınlayacaklarını belirtiyor.

Samsung Galaxy S3 için Jelly Bean ROM'unda ADB, dokunmatik ekran, donanım hızlandırması, bildirim LED'i, fiziksel tuşlar, akselerometre, SMS, şarj şu an çalışır durumda. 

Kablosuz bağlantılar ve NFC, ses, kamera, depolama ve şu an için tespit edilemeyen bazı özellikler çalışmıyor.

HTC One X modelinde ise temel sistem özellikleri bazen çökse de çalışıyor. WiFi, Radyo, ekran döndürme, ses ve Kamera şu an çalışmıyor. 

Jelly Bean'i herkesten önce kullanmak isteyen okyucularımız aşağıdaki linkten gelişmeleri takip edebilir:

Galaxy S3 konusu:

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1737449

HTC One X konusu:

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1737736
Samsung Galaxy S3 ve HTC One X modellerine Jelly Bean port edildi
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Efe 6 yıl en beğenilen caglet
caglet
o tuşların dokunmatiğe geçmesi kötü olmuş .. orjinal s3te buton var zaten .. göz bozacak .p

Jelly Bean ı port eden adam yazilimsal tuşlarin acilip kapanabilmesini sağlayan bir modu da akıl eder merak etme sen
cagleto tuşların dokunmatiğe geçmesi kötü olmuş .. orjinal s3te buton var zaten .. göz bozacak .pJelly Bean ı port eden adam ...
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caglet 6 yıl
o tuşların dokunmatiğe geçmesi kötü olmuş .. orjinal s3te buton var zaten .. göz bozacak .p
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
Jelly Bean diil bu arkadaşlar ...
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redoano 6 yıl
smart1978
dogusengun
smart1978Nerdeyse herşeyi çalışmıyor... İnanmayan yüklesin...Ne kadar stabil olduğu da şüpheli...Anlayacağınız günlük kullanıma hazır değil...Boşuna haber yapılmış....
Zaten stabil çalışmadığı haberde söyleniyo o yuzden isteyen yüklesin diyor. Boşuna haber yapılmamış Bu sitede yazılımcılarda var onlar için yapılmış bir haber
Stabil olsa ne yazardi.. Kamera vs.. calismiyor... Soyle olsa makul bir gelisme derdim tum.bilesenler calisiyor ama stabilite vasat pil tuketimi fazla filan denilse idi anlardim. Ama calismayan aygitlar bilesenler icin stabil denilmez ki. ...

Stabilite o bileşenler çalıştırıldığı zaman kazanılmış olur zaten. Stabiliteden anladığınız nedir acaba anlamadım? Telefonun kamerası sesi şebekesi çalışmasa da menüde rahatça gezebilsen o telefon senin için stabil midir yani? Garip :)
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smart1978 6 yıl redoano
redoano
smart1978
Orijinalden alıntı: dogusengun
smart1978 Nerdeyse herşeyi çalışmıyor... İnanmayan yüklesin...Ne kadar stabil olduğu da şüpheli...Anlayacağınız günlük kullanıma hazır değil...Boşuna haber yapılmış....
Zaten stabil çalışmadığı haberde söyleniyo o yuzden isteyen yüklesin diyor. Boşuna haber yapılmamış Bu sitede yazılımcılarda var onlar için yapılmış bir haber
Stabil olsa ne yazardi.. Kamera vs.. calismiyor... Soyle olsa makul bir gelisme derdim tum.bilesenler calisiyor ama stabilite vasat pil tuketimi fazla filan denilse idi anlardim. Ama calismayan aygitlar bilesenler icin stabil denilmez ki. ...

Stabilite o bileşenler çalıştırıldığı zaman kazanılmış olur zaten. Stabiliteden anladığınız nedir acaba anlamadım? Telefonun kamerası sesi şebekesi çalışmasa da menüde rahatça gezebilsen o telefon senin için stabil midir yani? Garip :)

Daha stabil yuzde su kadari stabil artisi filan diyenlere sormalisin...

Dedigim gibi tum bilesenler calissin sonra stabilitiye bakilir..
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redoano 6 yıl
smart1978
Port adı üstünde birşeyler çalışmıyor... Port kültürü yok edilmeli.. Hiçbir faydası olmayan şeydir...

Ha bi de şu var zamanın HTC HD2 Leo'su WinMo 6.5 ile geldiği halde full stabil android windows Phone 7 ile çalışıyordu, uzun süre android kullandım da.. Ubuntu Meego gibi tam stabil olmayanlar da cabası. Şu an HTC Sensation cihazımda HTC One S'in romunu tam stabil şekilde kullanıyorum vesaire vesaire.. Hangi dünyada yaşıyorsun sen? XDA büyük telefon üreticilerinin bile (Samsung Htc Sony vesaire) girip fink attığı, bir şeyler öğrendiği bir site. Sen çıkmış adamların emeklerine faydasız diyorsun. Saçma, zırva.
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smart1978 6 yıl redoano
redoano
smart1978
Port adı üstünde birşeyler çalışmıyor... Port kültürü yok edilmeli.. Hiçbir faydası olmayan şeydir...

Ha bi de şu var zamanın HTC HD2 Leo'su WinMo 6.5 ile geldiği halde full stabil android windows Phone 7 ile çalışıyordu, uzun süre android kullandım da.. Ubuntu Meego gibi tam stabil olmayanlar da cabası. Şu an HTC Sensation cihazımda HTC One S'in romunu tam stabil şekilde kullanıyorum vesaire vesaire.. Hangi dünyada yaşıyorsun sen? XDA büyük telefon üreticilerinin bile (Samsung Htc Sony vesaire) girip fink attığı, bir şeyler öğrendiği bir site. Sen çıkmış adamların emeklerine faydasız diyorsun. Saçma, zırva.

Htc hd2 guncelleme resmi olarak bitmesine buyu tepkiler gelmisti. Sonra Htc firmasi hD2 in kaynak kodlari yayinlanmisti ve tesaduf mudur bilinmez htc hd2 donanimsal olarak nerdeyse aynisi olan Android lisi cikarmisti. Ilk baslarda micro sd kart uzerinden portlara devam edildi aylar sonra flash lamaya gecildi...

Surekli hd2 bhasedilmesi bundandir. Zaten htc hd2 den baska istikrarli ve herseyi calisan da yok..
Xda developers forumuna git bak.

Bilmiyorsun iste...
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redoano 6 yıl
smart1978
Port adı üstünde birşeyler çalışmıyor... Port kültürü yok edilmeli.. Hiçbir faydası olmayan şeydir...

Yuh, öl!
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erehyan 6 yıl
Hayırlısı olsun ne diyelim biraz daha bekleyelim bakalım.
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dogusengun 6 yıl
smart1978
Nerdeyse herşeyi çalışmıyor... İnanmayan yüklesin...Ne kadar stabil olduğu da şüpheli...Anlayacağınız günlük kullanıma hazır değil...Boşuna haber yapılmış....

Zaten stabil çalışmadığı haberde söyleniyo o yuzden isteyen yüklesin diyor. Boşuna haber yapılmamış Bu sitede yazılımcılarda var onlar için yapılmış bir haber
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smart1978 6 yıl dogusengun
dogusengun
smart1978
Nerdeyse herşeyi çalışmıyor... İnanmayan yüklesin...Ne kadar stabil olduğu da şüpheli...Anlayacağınız günlük kullanıma hazır değil...Boşuna haber yapılmış....

Zaten stabil çalışmadığı haberde söyleniyo o yuzden isteyen yüklesin diyor. Boşuna haber yapılmamış Bu sitede yazılımcılarda var onlar için yapılmış bir haber

Stabil olsa ne yazardi.. Kamera vs.. calismiyor...
Soyle olsa makul bir gelisme derdim tum.bilesenler calisiyor ama stabilite vasat pil tuketimi fazla filan denilse idi anlardim. Ama calismayan aygitlar bilesenler icin stabil denilmez ki. ...
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Hellcast 6 yıl
Efe
cagleto tuşların dokunmatiğe geçmesi kötü olmuş .. orjinal s3te buton var zaten .. göz bozacak .p
Jelly Bean ı port eden adam yazilimsal tuşlarin acilip kapanabilmesini sağlayan bir modu da akıl eder merak etme sen

Nexus JB taban yazılımı kullanıldığından öyle, S3 e basit bir uyarlama yapılmış ,Herhalde bu hatayı fark eden bir cin sen değilsin :)
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Makaroncu 6 yıl
Bukalemun
Sanırım android in bu sürünü nexus un cihazlarına RESMİ olarak yükleniyor , bu işlemler hem garanti - hemde cihazı brick yapacak kadar tehlikeli. S3 alıp ( ki 1900TL ) bnu yapacak 5 - 10 insan için HEYECAN olmuş. 750-800 TL den nexus sahipleri için BAYRAM gibi oldu ...... S3 ü portlatmaya gerek yok !! , zaten S3 İÇİN GÜÇLÜ - DONANIMI EN İYİ VE FABRİKA ÇIKIŞ 4.0 DESTEKLİ denmiyor mu? SAMSUNG google nin etkinliğini bekleyip 4.1 JB ile tanıtırdı eğer acelesi olsaydı. millete kakaladığı 450 - 750 tl arası cihazlara biraz ağırlık versin jb 4.1 için acelemiz yok :))

ne diyo bu? neyin kafasını yaşıyo?
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1080p 6 yıl
Basindan beri Android 4 karanlik siyah temasindan nefret ettim simdide aynisi.

Ya.hic degilse bildirim barin arkaplanini miui gibi yapin.Batarya zaten yetmiyor hic degilse gun isiginda cihazin ekranini gorelim.

Siyah temalara BAN.
Ayrica Galaxy S3 un 4 çekirdek li işlemcisi var. Galaxy s2 bile broweser da 720p video acacak islemcisi varken cyanogen Mod yapsa ne olacak.
Mobil veri biraz daha duzenli.bildirim ekrani olacak.diye custom rom yuklemenin hele hele 2000 tl lik cihaza bence yazik.
Sunu da hayal etmeyin artik. Windows gibi multitasking telefonda Ooooolmaz.

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bigelowlqebc 6 yıl
sistemlerin yeni olması değil stabil olması önemli bakınız xp ve vista örneği .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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