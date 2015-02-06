Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S6 ile ilgili kılıf görselleri gelmeye devam ediyor

4 yıl
10,6b
1
27
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S6 ile ilgili kılıf görselleri gelmeye devam ediyor

Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S6 ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Tasarım şemaları ve kasa iskeletinin yanı sıra kılıf görselleri de bolca sızdırılmaya başlandı. Özellikle son sızıntıların en gerçekçi boyutları gösterdiği iddia ediliyor. 

Güney Kore'den gelen yeni bir kılıf sızıntısı ise hem Galaxy S6 hem de Galaxy Edge modellerini biraraya getirmiş. Arka kamera yerleşimi artık her sızıntıda standart olarak geliyor ve nihai sürümde de muhtemelen aynı kalacak. 

Görsellerde dikkat çeken ise Galaxy Edge modeli. Her iki kenarında kavis bulunan bir ekrana sahip Galaxy Edge görsellerde de net bir şekilde seçilebiliyor. Eğer sızıntılar gerçekse beklendiği gibi Galaxy Edge modeli iki kenardan kavisli ekranı ile bir ilk olacak. 

Samsung'un bir süre önce gündeme gelen 630 bin adet Galaxy Note Edge modeli satması firmayı daha da cesaretlendirdi ve bu kez en çok satan seri olma ünvanına sahip Galaxy S içerisine kavisli ekranlı yeni bir üye daha ekleyerek tüketicinin nabzını tekrar yoklamayı hedefliyor.

Kaynaklar Galaxy S6 ve Galaxy Edge modellerinin benzer donanım taşıyacağını tahmin ediyor. 5.1 veya 5.2 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük, 8 çekirdekli Exynos 7 Octa yongaseti, 3GB RAM, daha güçlü batarya 20MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, Samsung Pay mobil ödeme sistemi bu özellikler arasında olacak.  

http://www.androidcentral.com/leaked-image-claims-show-galaxy-s6-and-dual-edge-galaxy-s6-edge Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Oha tipe bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nihatvural 4 yıl
Galaxy S6 Cüzdan Kılıf önerim

deriten.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mursen 4 yıl
Samsung işte bildiğin çöp s5 kullanıyorum haram olsun verdiğim paraya şebeke sorunu var telefon cekmiyor ve android lolipop la telefon hantallaşti samsung müşteri hizmetleri cahiller ordusu zaten sokaktaki samsung kullanan insanlar kadar bilgisi yok bildikleri tek şey telefonu servise gönderin demek millet gerizekalı zaten servisi bilmiyor çöp çöp çöp resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zx6r 4 yıl
Sanki kamera yapacaklarmışta sonradan telefona çevirmişler gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Anasayfa 4 yıl
Telefonlar telefon olmayı yakında bırakacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheWhiteGandalf 4 yıl
Kamera iğrenç duruyor. Çıkıntı değil tümsek olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
project zeroya bak
sıfır değişim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestofMd 4 yıl
O çözünürlüğe gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unique5555 4 yıl
S6da degisen cevceveler cihazi resmen farkli bisey yapmis. Bi cerceve nelere kadir. Samsungdan nefret ederim ama S6nin tasarimina bayildim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Farklı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-BraveHeart- 4 yıl
Kamera bağımsızlığını ilan etmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10559 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, samsung ve
2 etiket daha galaxy s6 edge galaxy s6
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MSI GE62 2QF Apache Pro Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme 4 yıl Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda 4 yıl 2si1 "Eşsiz(!)" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim