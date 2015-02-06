Samsung Galaxy S6 ile ilgili kılıf görselleri gelmeye devam ediyor





Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S6 ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Tasarım şemaları ve kasa iskeletinin yanı sıra kılıf görselleri de bolca sızdırılmaya başlandı. Özellikle son sızıntıların en gerçekçi boyutları gösterdiği iddia ediliyor.





Güney Kore'den gelen yeni bir kılıf sızıntısı ise hem Galaxy S6 hem de Galaxy Edge modellerini biraraya getirmiş. Arka kamera yerleşimi artık her sızıntıda standart olarak geliyor ve nihai sürümde de muhtemelen aynı kalacak.





Görsellerde dikkat çeken ise Galaxy Edge modeli. Her iki kenarında kavis bulunan bir ekrana sahip Galaxy Edge görsellerde de net bir şekilde seçilebiliyor. Eğer sızıntılar gerçekse beklendiği gibi Galaxy Edge modeli iki kenardan kavisli ekranı ile bir ilk olacak.





Samsung'un bir süre önce gündeme gelen 630 bin adet Galaxy Note Edge modeli satması firmayı daha da cesaretlendirdi ve bu kez en çok satan seri olma ünvanına sahip Galaxy S içerisine kavisli ekranlı yeni bir üye daha ekleyerek tüketicinin nabzını tekrar yoklamayı hedefliyor.





Kaynaklar Galaxy S6 ve Galaxy Edge modellerinin benzer donanım taşıyacağını tahmin ediyor. 5.1 veya 5.2 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük, 8 çekirdekli Exynos 7 Octa yongaseti, 3GB RAM, daha güçlü batarya 20MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, Samsung Pay mobil ödeme sistemi bu özellikler arasında olacak.

http://www.androidcentral.com/leaked-image-claims-show-galaxy-s6-and-dual-edge-galaxy-s6-edge