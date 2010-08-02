Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S'nin yeni varisi ne zaman tanıtılacak?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,4b
1
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
(Samsung Galaxy S)

Güney Kore'de 5 saatte 10.000, 6. günde 100.000, 10. günde 200.000, 19. günde 300.000 ve 33. günün sonunda 500.000 adet satılan Android işletim sistemli Galaxy S kuşkusuz başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından düzenlenen 2010 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda firmaya, Galaxy S'nin yeni varisinin ne zaman tanıtılacağı sorusu yöneltildi. Yetkiliden gelen cevap ise ''önümüzdeki yıl'' oldu. Sorunun fazlasıyla erken yöneltildiği kesin. Zira her geçen gün farklı bir ülkede boy gösteren modelin, 2010 sonuna kadar 90 ülkedeki teknoloji meraklılarıyla buluşturulması planlanıyor.


http://www.samsunghub.com/2010/07/30/samsung-galaxy-s-successor-due-next-year/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+samsunghub+%28Samsung+Hub%29 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Aopen Nagas G6 oyuncu kasası video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim