Samsung Galaxy S'nin yeni varisi ne zaman tanıtılacak?

(Samsung Galaxy S)



Güney Kore'de 5 saatte 10.000, 6. günde 100.000, 10. günde 200.000, 19. günde 300.000 ve 33. günün sonunda 500.000 adet satılan Android işletim sistemli Galaxy S kuşkusuz başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından düzenlenen 2010 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda firmaya, Galaxy S'nin yeni varisinin ne zaman tanıtılacağı sorusu yöneltildi. Yetkiliden gelen cevap ise ''önümüzdeki yıl'' oldu. Sorunun fazlasıyla erken yöneltildiği kesin. Zira her geçen gün farklı bir ülkede boy gösteren modelin, 2010 sonuna kadar 90 ülkedeki teknoloji meraklılarıyla buluşturulması planlanıyor.

http://www.samsunghub.com/2010/07/30/samsung-galaxy-s-successor-due-next-year/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+samsunghub+%28Samsung+Hub%29