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Samsung Galaxy Sport dönen çerçeveye sahip olmayacak

Samsung'un önümüzdeki ay Galaxy S10 ve katlanabilir telefonu ile birlikte yeni bir akıllı saat de tanıtması bekleniyor. Galaxy Sport olarak gelmesi beklenen saat önemli bir özellikten yoksun olacak.
3 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un akıllı saatlerinin en dikkat çeken özelliklerinin başında şüphesiz ki "dönen çerçeve" geliyor. Ancak görünüşe bakılırsa Güney Koreli şirket, kullanıcıların saatlerindeki birçok özelliği çerçeveyi döndürerek kontrol edilebilmesine olanak sağlayan bu özelliği kaldırıyor.
Ayrıca Bkz. "Viber 10 yeni arayüzü ile yayınlandı"
91mobiles internet sitesi Samsung'un yeni akıllı saatini gözler önüne seren bir görsel yayınlandı. Paylaşılan görüntüde dönen çerçeveden yoksun ancak daha zarif bir saatin yer aldığını görüyoruz. Buna rağmen birçok kişinin dönen çerçeve özelliğinin eksikliğini hissedeceğini söyleyebiliriz.

20 Şubat'taki etkinlikte tanıtılabilir

Görseldeki akıllı saatin Galaxy Sport olduğu iddia ediliyor. Ancak son dönemde gündeme gelen Galaxy Watch Active'den tamamen farklı bir model olup olmadığı belli değil. Ayrıca dönen çerçevenin sadece bu modelden mi kaldırıldığı veya kararın gelecekte piyasaya sürülecek tüm Samsung akıllı saatler için de mi geçerli olacağı bilinmiyor.
Güney Koreli şirket 20 Şubat tarihinde yeni ürünlerini sergileyeceği bir etkinlik düzenleyecek. Söz konusu lansman kapsamında Samsung'un Galaxy S10 serisi ve katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor. Aynı etkinlikte çok yüksek bir ihtimalle yeni akıllı saat de duyurulacak.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-sport-smartwatch-render-exclusive-circular-dial-premium-design/ Yorum Yaz
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_turbo_ 3 ay
Bence güzel olmus umarim ayni dizaynda Classic bir model cikarirlar. Bezel aslinda cami korumak adina iyi is görüyordu ancak cercevesiz saatler daha hos durmakta, bunun büyük ekranli klasik modeli cikarirlarsa alirim.
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Marrusia 3 ay
Wearable'i zaten komple bozdular icon x'de eşleştiremiyorum.Bu saatte çöp olmuş zariflik açısından dönen bezeli kaldırmak
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lterlemez 3 ay
Önce bozdukları Gear Wearable'ı düzeltsinler. Geçen hafta sonu güncelleme yaptılar, çalışmayan Gear Plugin yüzünden saat sıfırlandı.
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