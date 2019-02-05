Viber 10 yeni arayüzü ile yayınlandı

Viber uygulamasının 10. sürümü Android ve iOS platformlarında yayınlandı. Yayınlanan güncelleme yeni kullanıcı arayüzü, büyük değişiklikler ve performans iyileştirmeleri getiriyor.

Yeni arayüz tanıdık

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Viber 10, uygulamalar arasında en son trend olarak bilinenbir kullanıcı arayüzüne sahip.hakim olduğu arabirimde artık özelve topluluklardan gelen tüm sohbetlerinizi içerenbir sohbet listesi var. WhatsApp ve Telegram uygulamalarında olduğu gibi artıkgeçmenize gerek kalmıyor.Yeni güncellemede tüm aramalarınızı listeleyen yeni birekranı da mevcut. Viber bakiyesi burada ekranın üst kısmında görüntüleniyor. Bununla beraber artık numaranızısohbet etme imkanınız da mevcut. Uygulamaya yakında 5 kişiye kadar sesli grup görüşmeleriözelliğin de geleceğini belirtelim.