Viber 10 yeni arayüzü ile yayınlandı

Teknoloji Editörü
Viber uygulamasının 10. sürümü Android ve iOS platformlarında yayınlandı. Yayınlanan güncelleme yeni kullanıcı arayüzü, büyük değişiklikler ve performans iyileştirmeleri getiriyor.
Yeni arayüz tanıdıkViber 10, uygulamalar arasında en son trend olarak bilinen alışıldık bir kullanıcı arayüzüne sahip. Mor renk tonlarının hakim olduğu arabirimde artık özel grup sohbetleri ve topluluklardan gelen tüm sohbetlerinizi içeren birleşik bir sohbet listesi var. WhatsApp ve Telegram uygulamalarında olduğu gibi artık farklı ekranlara geçmenize gerek kalmıyor.
Yeni güncellemede tüm aramalarınızı listeleyen yeni bir Aramalar ekranı da mevcut. Viber bakiyesi burada ekranın üst kısmında görüntüleniyor. Bununla beraber artık numaranızı gizleyerek sohbet etme imkanınız da mevcut. Uygulamaya yakında 5 kişiye kadar sesli grup görüşmeleri yapabileceğiniz özelliğin de geleceğini belirtelim.
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Whatsapp'da görüntülü görüşme var evet
ancak Duo ile Messenger kalitesine yaklaşamıyor ne hikmetse. Her iki uygulamada da gayet başarılı sonuçlar elde ettiğimden dolayı tuhaf geliyor bu durum.