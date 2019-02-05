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Viber 10 yeni arayüzü ile yayınlandı

Mobil platformun popüler iletişim uygulamalarından biri olan Viber, yeni arayüz ve iyileştirmeleri içeren yeni güncellemesini yayınladı. İşte uygulamaya gelen yenilikler.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Viber uygulamasının 10. sürümü Android ve iOS platformlarında yayınlandı. Yayınlanan güncelleme yeni kullanıcı arayüzü, büyük değişiklikler ve performans iyileştirmeleri getiriyor.

Yeni arayüz tanıdık

Viber 10, uygulamalar arasında en son trend olarak bilinen alışıldık bir kullanıcı arayüzüne sahip. Mor renk tonlarının hakim olduğu arabirimde artık özel grup sohbetleri ve topluluklardan gelen tüm sohbetlerinizi içeren birleşik bir sohbet listesi var. WhatsApp ve Telegram uygulamalarında olduğu gibi artık farklı ekranlara geçmenize gerek kalmıyor.

Yeni güncellemede tüm aramalarınızı listeleyen yeni bir Aramalar ekranı da mevcut. Viber bakiyesi burada ekranın üst kısmında görüntüleniyor. Bununla beraber artık numaranızı gizleyerek sohbet etme imkanınız da mevcut. Uygulamaya yakında 5 kişiye kadar sesli grup görüşmeleri yapabileceğiniz özelliğin de geleceğini belirtelim.

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Red_devil33 3 ay en beğenilen
Zamanında watsabta görüntülü gorüşme yoktu viberde vardı watsaba görüntülü konusma gelince viber bitti.
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eylcn 2 ay
İyi akşamlar, 2 gün önce operatör değişikliği yaparak hattımı Türk telekomdan turkcell e taşıdım. Taşıma işlemine kadar viber üzerinden sesli arama yapabiliyorken taşıma işleminden sonra sesli arama yapamıyorum. Fakat wi-fi e bağlı iken arama yapıyor. Sadece turkcell hücresel veriye bağlı iken arama engelleniyor. Dolayısıyla programla ilgili sorun olduğunu düşünmüyorum. Her ihtimale karşı programı kaldırıp yeniden kurdum fakat ne yaptıysam olmadı. Turkcell viber arama özelliğini kendi bip programının yaygınlaşması için engelliyor olabilir mi? Bu arada whatsup da seali arama yapabiliyorum. Bu durım başına gelen kimse varsa bir çözümü var mı?
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byJuck 3 ay
Türkiye'de kullanan var mı ya ?
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Red_devil33 3 ay en beğenilen
Zamanında watsabta görüntülü gorüşme yoktu viberde vardı watsaba görüntülü konusma gelince viber bitti.
2 Yanıt Yanıtla +6
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High Sierra 3 ay Red_devil33
Red_devil33
Zamanında watsabta görüntülü gorüşme yoktu viberde vardı watsaba görüntülü konusma gelince viber bitti.

Whatsapp'da görüntülü görüşme var evet
ancak Duo ile Messenger kalitesine yaklaşamıyor ne hikmetse. Her iki uygulamada da gayet başarılı sonuçlar elde ettiğimden dolayı tuhaf geliyor bu durum.
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arekamint 2 ay Red_devil33
aynen öyle görüntü geldi viber bitti. Türkiye'de sık kullanıldığını da düşünmüyorum.
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Wjéasz 3 ay
Viberi mecburi kullanıyordum arayüzü berbattı güzel gözüküyor umarım hemen gelir kontrol ettim daha gelmemiş
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