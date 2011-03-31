Samsung Galaxy TAB Wi-Fi, 480$'dan İngiltere'de piyasaya sürüldü

Samsung'un ilk Android tableti ünvanını taşıyan ve dünya çapında üç ay içinde 2 milyonluk satış barajını aşan Galaxy Tab'in Wi-Fi versiyonu Amazon aracılığıyla İngiltere'de satışa sunuldu.
299 Pound (~480$) civarında fiyatlandırılan P1010 Galaxy Tab Wi-Fi, P1000 Galaxy Tab ile hücresel ağlarla kullanılabilme dışında aynı nitelikleri paylaştığı ifade edilen, 1 GHz hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex A8 işlemcisinin güç verdiği tablet, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor; işletim sistemine Samsung'un TouchWiz arayüzü eşlik ediyor.
7.0 inç boyutunda ve 600 x 1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana sahip tabletin göze çarpan diğer detayları arasında 16 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth 3.0, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve Adobe Flash 10.1 desteği yer alıyor.
http://www.amazon.co.uk/Samsung-Galaxy-7-inch-Bluetooth-Android/dp/B004TL9UR0/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
materiel.net/...
Türkiye koşullarında dediklerinize tamamen katılıyorum üstad, ama avrupa ve amerikada wifi çok yaygın. Her türlü sosyal mağaza ve eglence yerlerinde halka sunuluyor bu hizmet diye biliyorum. (yanlışım varsa düzeltin lütfen) Ha ben de almam bu aleti orası ayrı
tablet'in ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilenler alır sen kafanı yorma..
hala ipad 2 diyorlar sanki ipad 2 ile bu aynı sınıftalar .. biri elma diğeri armut..