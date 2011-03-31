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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy TAB Wi-Fi, 480$'dan İngiltere'de piyasaya sürüldü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,6b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy TAB Wi-Fi, 480$'dan İngiltere'de piyasaya sürüldü
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Samsung'un ilk Android tableti ünvanını taşıyan ve dünya çapında üç ay içinde 2 milyonluk satış barajını aşan Galaxy Tab'in Wi-Fi versiyonu Amazon aracılığıyla İngiltere'de satışa sunuldu.

299 Pound (~480$) civarında fiyatlandırılan P1010 Galaxy Tab Wi-Fi, P1000 Galaxy Tab ile hücresel ağlarla kullanılabilme dışında aynı nitelikleri paylaştığı ifade edilen, 1 GHz hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex A8 işlemcisinin güç verdiği tablet, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor; işletim sistemine Samsung'un TouchWiz arayüzü eşlik ediyor.

7.0 inç boyutunda ve 600 x 1024 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekrana sahip tabletin göze çarpan diğer detayları arasında 16 GB dahili flash bellek, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth 3.0, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve Adobe Flash 10.1 desteği yer alıyor.

Samsung Galaxy TAB Wi-Fi, 480$'dan İngiltere'de piyasaya sürüldü
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http://www.amazon.co.uk/Samsung-Galaxy-7-inch-Bluetooth-Android/dp/B004TL9UR0/ Yorum Yaz
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prince_de_lyon 8 yıl
ayrica avrupada bunun cok satilacagina eminim cunku fransada her noktada evindeki abone oldugun sirketin wifi sine ucretsiz baglanabiliyosun her adim basindada bulmak mumkun fiyatida ucuz oldugu icin tercih edilir siz kafanizi takmayin
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prince_de_lyon 8 yıl
yuh be fransada 12 nisanda 398 euro dan materiel.net sitesinden satisa cikarilacagini gecende yazmistim bu ne kazil ingilterede .
materiel.net/...
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Rainbow6 8 yıl
Nasil bu kadar cok satiyo bu alet anlamis degilim ben bi cok yerde denedim bu cihazi resetlemeden dogru duzgun kullanamadim
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fuckulteli 8 yıl
wi-fi özelliği olan cihazı kullanmak için ücretsiz ağ bulmak lazım, yolculuk esnasında gittiğin cafede vs. bulabilecek misin ücretsiz ağ.. Taşınabilir bir alette 3g olmazsa olmaz olmalı bence. Tamam 3g paketleri ücretli olabilir ama bu cihazı alıyorsan internet paketide gerekir zaten. wi-fi ve wifi+3g modelleri varken sadece wi-fi'li model almak pek mantıklı gelmiyor bana. her yerde ücretsiz wi-fi ağı varda benim mi haberim yok. Evde odadalr arası kendi ağını kullanırsın ama araçta vs.
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manyakurt 8 yıl

fuckulteli

wi-fi özelliği olan cihazı kullanmak için ücretsiz ağ bulmak lazım, yolculuk esnasında gittiğin cafede vs. bulabilecek misin ücretsiz ağ.. Taşınabilir bir alette 3g olmazsa olmaz olmalı bence. Tamam 3g paketleri ücretli olabilir ama bu cihazı alıyorsan internet paketide gerekir zaten. wi-fi ve wifi+3g modelleri varken sadece wi-fi'li model almak pek mantıklı gelmiyor bana. her yerde ücretsiz wi-fi ağı varda benim mi haberim yok. Evde odadalr arası kendi ağını kullanırsın ama araçta vs.


Türkiye koşullarında dediklerinize tamamen katılıyorum üstad, ama avrupa ve amerikada wifi çok yaygın. Her türlü sosyal mağaza ve eglence yerlerinde halka sunuluyor bu hizmet diye biliyorum.
(yanlışım varsa düzeltin lütfen) Ha ben de almam bu aleti orası ayrı
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kaansen32 8 yıl
kim alır bunu ya :) ipad 2 ve galaxy tab 8.9 ile 10.1 varken
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maestro_34 8 yıl

zyka

kim alır bunu ya :) ipad 2 ve galaxy tab 8.9 ile 10.1 varken


tablet'in ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilenler alır sen kafanı yorma..

hala ipad 2 diyorlar sanki ipad 2 ile bu aynı sınıftalar
.. biri elma diğeri armut..
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