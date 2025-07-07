Amazon Prime Day indirimleri bu gece başlıyor: DH üyelerine özel fırsatlar!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel yılın en büyük indirim dönemi olan Prime Day bu gece başlıyor. Merakla beklenen Prime Day indirimleri 8 Temmuz 00.00’da başlayacak ve 14 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. Kampanya süresi boyunca Prime üyeleri çok sayıda üründe büyük fırsatlardan yararlanacak.

Kampanya sayfası: Amazon Prime Day İndirimleri

Prime Day indirimlerinde elektronikten telefona, televizyondan bilgisayara, giyimden gıdaya, yapı marketten ev aletlerine, kitaptan bebek ürünlerine kadar tüm kategorilerde indirimler yapılacak. Prime Day indirimlerinden satın aldığınız bir ürünün fiyatı daha da düşerse aradaki fark hesabınıza iade edilecek.

Tam Boyutta Gör

İndirimler Prime üyelerine özel olacak. Ayda 49,90 TL'ye Prime aboneliği başlatabilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Kampanya sayfası: Amazon Prime Day İndirimleri

Amazon Prime Gaming Temmuz 2025 oyunları: Tam 13 oyun ücretsiz 5 gün önce eklendi

DH üyelerine özel fırsatlar!

Prime Day indirimlerinde DonanımHaber takipçilerini çılgın fırsatlar bekliyor. Çılgın fiyatlı ürünleri DonanimHaber.com'da, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzda, DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp ve Telegram indirim kanallarımızda sizlerle paylaşacağız. Üstelik Amazon ve DonanımHaber iş birliği ile kampanya süresi boyunca DH üyelerine özel indirim kodları dağıtacağız.

DH üyelerine 100 TL indirim kodu hediye

Bu gece Prime Day indirimlerinin başlamasıyla birlikte DH üyelerine 400 TL üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim kodu dağıtacağız. İndirim kodunu kapmak için bu gece saat 00.00'da yayınlayacağımız içeriğe yorum atmanız yeterli olacak.

Ayrıca DH uygulamasını indiren kullanıcılar telefonlarına gelecek bildirimler ile Prime Day'in çılgın fiyatlı ürünlerini, son ayların en düşük fiyatlı ürünlerini ve diğer öne çıkan indirimli ürünlerini anında yakalama fırsatı elde edecek. Ayrıca Prime Day'in çılgın fiyat indirimli ürünlerinin videolu incelemeleri de indirimin ilk günlerinde DonanımHaber YouTube kanalımızda yayınlayacağız.

📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm

📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar

📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://whatsapp.com/channel/0029Va8Yr1KDDmFXAqZVvX2V

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Amazon Prime Day 2025 indirimleri bu gece başlıyor

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