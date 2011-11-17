Samsung, Galaxy Tab 10.1 modelini Almanya için yeniden makyajlıyor

Apple ile geçtiğimiz Nisan ayından bu yana patent ihlali nedeniyle hukuk mücadelesi vermek zorunda kalan Samsung, pek çok ülkede bu mücadelesini sürdürüyor. Genelde Galaxy Tab serisi üzerine odaklanan davaların Almanya ayağında, Düsseldorf mahkemesinin kararıyla Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7, 7.0 Plus modellerinin satışı dava bitene kadar yasaklanmış durumda. Ancak Samsung bu yasağı delecek gibi görünüyor.





Alman bir çevrimiçi perakende mağazasında ortaya çıkan ilana göre Galaxy Tab 10.1N olarak model raflarda yerini aldı. Modelin genel özellikleri değişmemiş görünüyor. Sadece metal çerçeve üzerine siyah kenarlık göze çarpıyor. Firma "Galaxy Tab geri döndü" şeklinde bir de slogan eklemiş.

Samsung sözcüsü Jason Kim, kenarlık tasarımının ve hoparlör yerinin değişikliğe uğradığını resmi olarak doğruladı.

Eğer patent ihlali konusu bu şekilde aşıldıysa ve Apple'dan yeni bir dava gelmezse Android kullanıcıları için güzel bir haber olabilir. Bunun yanında diğer davalardan da Samsung bu şekilde kurtulabilir.





Galaxy Tab 10.1 modeli 10.1 inç 1280 x 800 çözünürlükte dokunmatik ekran, 1GB RAM, 1GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 2 işlemci gibi özellikler sunarken 8.6mm incelik ile segmentinin bir dönem en incesi olmayı başarmıştı.