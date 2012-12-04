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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi için Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, Jelly Bean güncelleme takvimindeki bir cihazını daha güncellemeye başladı. Galaxy Tab 2 serisinin 10.1 inçlik yalnızca Wi-Fi destekli versiyonu GT-P5110 için bugün İngiltere'de resmen dağıtılmaya başlayan Android 4.1.1 üretici yazılımı güncellemesi, ülkedeki tablet bilgisayar sahiplerine OTA uyarısı olarak ya da Kies yardımcı programı üzerinden ulaştırılıyor.

P5110XXCLK7 yapı numaralı güncelleme, şuan için yalnızca İngiltere'yi kapsıyor ve Wi-Fi destekli tabletlere ulaşıyor. P5100 model numaralı GSM + Wi-Fi ve Amerika'ya özel GSM özellikli P5113 için hazırlanan Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna sahip üretici yazılımlarının bu yıl içerisinde yayınlanacağı, önümüzdeki günlerde dağıtımın daha fazla ülkeye yayılacağı tahmin ediliyor. Ancak P5110 sahipleri, hemen şimdi buradan indirebilecekleri resmi Firmware'i Odin programı aracılığıyla kendileri tabletlerine kurarak en güncel yazılımı deneme şansı yakalayabilirler.
Yeni yazılımı kullanma fırsatı bulan cihaz sahipleri, kullanıcı arayüzü ve uygulamaların çok daha hızlı çalıştığı rapor ediyor. Prject Butter iyileştirmeleri sayesinde belirgin şekilde performans ve enerji tasarrufunda artış yaşayan Jelly Bean'li donanımlar, ayrıca kişisel yardımcı hizmeti Google Now'a da erişebiliyorlar. 

http://www.sammobile.com/2012/12/04/samsung-galaxy-tab-2-10-1-wifi-recieves-android-4-1-1-jelly-bean-update/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
frtfrtfrtfrt 6 yıl
Turkiye disinda diger ulkelere guncelleme geldi malesef bizim ulkemize yok bildigim kadariyla. Bu saatten sonra akilarina gelip tab2 ye guncelleme yayinlanacagini da dusunmuyorum.
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geniusm38 6 yıl
avustralya sürümünü yüklesek resmi olarak 4.2.2 yi acaba deneyen varmı odinle yüklesem ne olur perfonmasa etkisi olurmu yoksa hiç uğraşmıyım mı ?
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peacesen 6 yıl
SAMSUNG TAB2 10.1 NEDEN GÜNCELLEME VERİLMİYOR
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DH Misafiri 6 yıl
Beyler s2 ye resmi guncelleme geldi ama galaxy tab2 10.1e jelly bean geldimi
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DH Misafiri 6 yıl
Hocam verdigniz linki indirdim tabletten tablet acmiyor linki napmam gerekir fikir verirmisin..
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kuruwa 6 yıl
nerde kardeşim bu güncelleme subat oldu 2 ay gectı dalgamı gecıyor samsung .....garantı gitmese patlatıcam odinden valla
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kuruwa 6 yıl
bende 4 gozle beklıyorum ttnett en aldım yokluıyorum yok pıyasada gunceleme ne zaman gelecek anlamadım gitti mıllet aldı kullanıyor dısarda bıze uvey ewlat muamelesı
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cahit.as 6 yıl
ben tabletimi ttnet kampanyası ile aldım şimdi odin ile güncelleme yaparsam türkiye için güncelleme çıktıgında değiştirebilirmiyim yada bir sonraki güncellemeyi ota uyarısıyla alabilirmiyim??bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim..
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marancı 6 yıl
Menülerde akıcılık hissedilir derecede. Antutu benchmark ta 5800 almışken 6100 aldı güncelleştirme sonrası. Ram miktarı 680 küsür mb tan 759mb a çıktı. Daha akıcı daha seri oldu. Bende bugün aldım bu tableti uygun bir fiyata. Pdf dosyalarını okuma birinci amacımdı. Note 10.1 de idi aklım ama yarı fiyatına aldım bunu neredeyse. Hatunda yeni Note 10.1 alınca dedim neyse bir tane yeter.
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cntzlm 6 yıl
galaxy s 2 kullanıcısı olarak sövüyorum artık her update haberi okuduğumda...
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Kasatka 6 yıl
Bilal hocam Galaxy tab 2 7.0 wifi modelinede geldi mi jelly bean ?
Geldi ise ayni burda ki gibi link verebilir misin?
Tesekkur ederim simdiden.
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