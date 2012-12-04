Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi için Android 4.1.1 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı

Samsung, Jelly Bean güncelleme takvimindeki bir cihazını daha güncellemeye başladı. Galaxy Tab 2 serisinin 10.1 inçlik yalnızca Wi-Fi destekli versiyonu GT-P5110 için bugün İngiltere'de resmen dağıtılmaya başlayan Android 4.1.1 üretici yazılımı güncellemesi, ülkedeki tablet bilgisayar sahiplerine OTA uyarısı olarak ya da Kies yardımcı programı üzerinden ulaştırılıyor.





P5110XXCLK7 yapı numaralı güncelleme, şuan için yalnızca İngiltere'yi kapsıyor ve Wi-Fi destekli tabletlere ulaşıyor. P5100 model numaralı GSM + Wi-Fi ve Amerika'ya özel GSM özellikli P5113 için hazırlanan Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna sahip üretici yazılımlarının bu yıl içerisinde yayınlanacağı, önümüzdeki günlerde dağıtımın daha fazla ülkeye yayılacağı tahmin ediliyor. Ancak P5110 sahipleri, hemen şimdi buradan indirebilecekleri resmi Firmware'i Odin programı aracılığıyla kendileri tabletlerine kurarak en güncel yazılımı deneme şansı yakalayabilirler.

Yeni yazılımı kullanma fırsatı bulan cihaz sahipleri, kullanıcı arayüzü ve uygulamaların çok daha hızlı çalıştığı rapor ediyor. Prject Butter iyileştirmeleri sayesinde belirgin şekilde performans ve enerji tasarrufunda artış yaşayan Jelly Bean'li donanımlar, ayrıca kişisel yardımcı hizmeti Google Now'a da erişebiliyorlar.

http://www.sammobile.com/2012/12/04/samsung-galaxy-tab-2-10-1-wifi-recieves-android-4-1-1-jelly-bean-update/