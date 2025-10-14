Galaxy Watch 7 serisi için One UI 8 Watch güncellemesi yayınlandı

Galaxy Watch 7 için Wear OS 6 tabanlı kararlı One UI 8 Watch güncellemesi, L310XXU1BYI4 yazılım sürümüyle geliyor ve Eylül 2025 güvenlik düzeltme ekini içeriyor. Beta test kullanıcıları için indirme boyutu yaklaşık 160 MB. Diğer kullanıcılar içinse güncellemenin indirme boyutu muhtemelen yaklaşık 2 GB olacak.
One UI 8 Watch güncellemesi neler getiriyor?
Yeni One UI Watch sürümü, dört yeni sağlık ve fitness özelliği getiriyor; Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberi, Koşu Koçu ve Vasküler Yük. Güncelleme ayrıca, devam eden tüm aktiviteleri gösteren Now Bar, çoklu araç takımı (widget) sayfaları, daha fazla yerde kullanılacak çift sıkıştırma hareketi, yeni şarj animasyonu, iyileştirilmiş bildirimler görünümü, kişiselleştirilmiş uygulama ekranı ve daha iyi saat kadranı önerileri getiriyor.