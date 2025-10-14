Giriş
    Galaxy Watch 7 serisi için One UI 8 Watch güncellemesi yayınlandı

    Samsung, Wear OS 6 tabanlı kararlı One UI 8 Watch güncellemesini Galaxy Watch 7 serisine dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak One UI 8 Watch betaya kaydolmuş Watch 7 kullanıcılarına sunulacak.

    samsung galaxy watch 7 için one ui 8 watch güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Watch 7 için kararlı One UI 8 Watch güncellemesini yayınlamaya başladı. Beklendiği gibi, güncelleme, Güney Kore'deki beta test kullanıcılarıyla başlıyor. Önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı sürümün yayınlanması bekleniyor.

    Galaxy Watch 7 için Wear OS 6 tabanlı kararlı One UI 8 Watch güncellemesi, L310XXU1BYI4 yazılım sürümüyle geliyor ve Eylül 2025 güvenlik düzeltme ekini içeriyor. Beta test kullanıcıları için indirme boyutu yaklaşık 160 MB. Diğer kullanıcılar içinse güncellemenin indirme boyutu muhtemelen yaklaşık 2 GB olacak.

    One UI 8 Watch güncellemesi neler getiriyor?

    One UI 8 Watch yenilikler Tam Boyutta Gör
    Beta kullanıcıları için bu güncelleme yalnızca saatin performansını, güç verimliliğini ve genel sistem kararlılığını iyileştirerek daha akıcı ve daha hızlı tepki veren kullanıcı deneyimi sağlıyor. Ancak, One UI 8 Watch'a yeni geçiş yapacaklar, büyük kullanıcı arayüzü değişiklikleri, işlevsellik yükseltmeleri ve birçok yeni özellik fark edecek.

    Yeni One UI Watch sürümü, dört yeni sağlık ve fitness özelliği getiriyor; Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberi, Koşu Koçu ve Vasküler Yük. Güncelleme ayrıca, devam eden tüm aktiviteleri gösteren Now Bar, çoklu araç takımı (widget) sayfaları, daha fazla yerde kullanılacak çift sıkıştırma hareketi, yeni şarj animasyonu, iyileştirilmiş bildirimler görünümü, kişiselleştirilmiş uygulama ekranı ve daha iyi saat kadranı önerileri getiriyor.

