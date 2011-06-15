Samsung Galaxy Tab 8.9 ile 10.1'in Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka fiyatları belli oldu

Samsung'un en yeni Android tabletlerinden Galaxy Tab 8.9 ile Galaxy Tab 10.1'in İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka fiyatları en sonunda belli oldu.

Tüketici ihtiyaçlarına göre 3G ve Wi-Fi olmak üzere iki farklı versiyona sahip tabletler 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan (ARM-Cortex A9) ve 1 GB RAM'den güç alıyorlar; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.1 sürümünü kullanıyorlar. İşletim sistemine Samsung'un TouchWiz arayüzü eşlik ediyor. 16 / 32 / 64 GB dahili flash bellek seçeneğiyle gelen tabletlerde 1200 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 3.2 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kameraya yer verilmiş. Tabletlerin kameraları 720p video kaydedebiliyor. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS donanımlarıyla ve Adobe Flash 10.2 desteği ile donatılan tabletlerden Galaxy Tab 8.9'un ekran boyutunun 8.9-inç, Galaxy Tab 10.1'in ise 10.1-inç olduğunu hatırlatmakta fayda var. Son olarak Galaxy Tab 8.9'un bataryası 6000 mAh, Galaxy Tab 10.1'in ise 7000 mAh.

İşte fiyat listesi;



İsveç: