Samsung Galaxy Tab 8.9 ile 10.1'in Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka fiyatları belli oldu

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Samsung'un en yeni Android tabletlerinden Galaxy Tab 8.9 ile Galaxy Tab 10.1'in İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka fiyatları en sonunda belli oldu.
Tüketici ihtiyaçlarına göre 3G ve Wi-Fi olmak üzere iki farklı versiyona sahip tabletler 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan (ARM-Cortex A9) ve 1 GB RAM'den güç alıyorlar; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.1 sürümünü kullanıyorlar. İşletim sistemine Samsung'un TouchWiz arayüzü eşlik ediyor. 16 / 32 / 64 GB dahili flash bellek seçeneğiyle gelen tabletlerde 1200 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve 3.2 megapiksel çözünürlüğünde - led flaşlı kameraya yer verilmiş. Tabletlerin kameraları 720p video kaydedebiliyor. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS donanımlarıyla ve Adobe Flash 10.2 desteği ile donatılan tabletlerden Galaxy Tab 8.9'un ekran boyutunun 8.9-inç, Galaxy Tab 10.1'in ise 10.1-inç olduğunu hatırlatmakta fayda var. Son olarak Galaxy Tab 8.9'un bataryası 6000 mAh, Galaxy Tab 10.1'in ise 7000 mAh.
İşte fiyat listesi;
İsveç:
Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi: 479 Euro
Galaxy Tab 10.1 3G: 577 Euro
Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi: 468 Euro
Galaxy Tab 8.9 3G: 544 Euro
Finlandiya:
Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi: 549 Euro
Galaxy Tab 10.1 3G: 699 Euro
Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi: 499 Euro
Galaxy Tab 8.9 3G: 649 Euro
Norveç:
Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi: 508 Euro
Galaxy Tab 10.1 3G: 635 Euro
Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi: 482 Euro
Galaxy Tab 8.9 3G: 597 Euro
Danimarka:
Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi: 496 Euro
Galaxy Tab 10.1 3G: 616 Euro
Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi: 469 Euro
Galaxy Tab 8.9 3G: 589 Eıro
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o fiyata nerden bulabildin o aleti?
Normalde
Wifi Modeli 499$ Amazonda Turk parası 800 TL ediyor
Bence cok ucuk rakamlar bunlar.
Teşekkürler uyarı için, 416 Euro değil 616 Euro olacaktı.
Anladığım kadarıyla verilenler başlangıç fiyatları. Belirttiğim dört ülkede Galaxy Tab 10.1'in ağustos başı, Galaxy Tab 8.9'un ise eylül başı gibi satışa sunulacağı söyleniyor. Tek istisna İsveç... İsveç'de 29 Haziran'dan itibaren Telia tarafından Galaxy Tab 10.1 satışı başlayacak, ağustosa doğru Galaxy Tab 10.1 İsveç'deki diğer satış kanallarından satın alınabilecek. Türkiye'yi ise bilemiyorum.
Alaka?
bence gelebilir galasi tabda çok pahalı beklenirken 1000 tl civarına satılıyor şu anda belki 1400 de olabilir ilk girişi ama bir şekilde ucuzlamak zorunda bilgisayarcılar cezbediyor ancak böyle ürünler normal kullanıcıları tabletler yerine hala netbooklar veya 1000 tl civarı notebooklar ile ilgileniyorlar o yüzden ucuz bekliyorum bu ilgiyi tabletlere çekmek için düşüreceklerdir fiyatları birde 4 gözle bilkoa rakip bekliyorum gelene geçiriyo :D
bu alet türkiyeye 1200den gelsin ben intihar ederim. 600 dolarlık iphone 2000 tl ye satılıo 600euroluk alet kaca satılır :D
bence tablet çünkü zaten bir cihaz taşıyacağım telefonlukdan çıkmış bir telefondansa bir tableti taşırım hem geniş hem hafif hemde kullanımı rahat