Samsung Galaxy Tab A serisine ait ilk bilgiler geldi

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Samsung'un akıllı telefon pazarında tek harfli Galaxy serilerine ağırlık vermesinin ardından tablet pazarında da benzer bir strateji izleyeceği konuşuluyordu. Firmanın bir süre önce isimlerini tescillediği Galaxy Tab A, Galaxy Tab E ve Galaxy Tab J serileri bu yıl muhtemelen ilk kez pazara merhaba diyecek. Serilerden Galaxy Tab A ile ilgili ilk bilgiler de ortaya çıktı.
Galaxy Tab A orta seviyeye yönelik bir seri olacak ve Note serisi haricinde S Pen teknolojisini barındıran ilk model olma özelliğine de sahip olacak. Seride 8 inçlik model Galaxy Tab A, 9.7 inçlik model de Galaxy Tab A Plus olarak adlandırılacak. Galaxy Tab A Plus kısa süre önce Hintli kargo veritabanı Zauba'da da ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan gerçeklik payı oldukça yüksek.
Her iki modelde de 1024x768 piksel çözünürlük, 4:3 görüntü oranı, 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 7.4mm kalınlık şeklinde özellikler ortak. Boyut haricinde Galaxy Tab A modelinde RAM 1.5GB seviyesinde ve batarya 4000mAh gücünde iken Galaxy Tab A Plus modelinde bu değerler 2GB RAM ve 6000mAh gücünde batarya olarak değişiyor.
Aslında orta seviyeye yönelik sıradan bir tablet serisi görüntüsünde olan Galaxy Tab A'da en büyük farklılık S Pen teknolojisi olarak görülüyor. Zira S Pen teknolojisinin Note serisinden dışarı çıkmayacağı sanılıyordu. Her segmentte stratejik özellikler sunmayı hedefleyen Samsung'un Super AMOLED ekran ve metal kasadan sonra S Pen teknolojisinin de bu stratejik özelliklerden birisi olacağı tahmin ediliyor. Modellerin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.
http://www.sammobile.com/2015/02/06/exclusive-galaxy-tab-a-and-galaxy-tab-a-plus-specifications/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle