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Samsung Galaxy Tab A serisine ait ilk bilgiler geldi

4 yıl
3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab A serisine ait ilk bilgiler geldi

Samsung'un akıllı telefon pazarında tek harfli Galaxy serilerine ağırlık vermesinin ardından tablet pazarında da benzer bir strateji izleyeceği konuşuluyordu. Firmanın bir süre önce isimlerini tescillediği Galaxy Tab A, Galaxy Tab E ve Galaxy Tab J serileri bu yıl muhtemelen ilk kez pazara merhaba diyecek. Serilerden Galaxy Tab A ile ilgili ilk bilgiler de ortaya çıktı.

Galaxy Tab A orta seviyeye yönelik bir seri olacak ve Note serisi haricinde S Pen teknolojisini barındıran ilk model olma özelliğine de sahip olacak. Seride 8 inçlik model Galaxy Tab A, 9.7 inçlik model de Galaxy Tab A Plus olarak adlandırılacak. Galaxy Tab A Plus kısa süre önce Hintli kargo veritabanı Zauba'da da ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan gerçeklik payı oldukça yüksek. 

Her iki modelde de 1024x768 piksel çözünürlük, 4:3 görüntü oranı, 4 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 7.4mm kalınlık şeklinde özellikler ortak. Boyut haricinde Galaxy Tab A modelinde RAM 1.5GB seviyesinde ve batarya 4000mAh gücünde iken Galaxy Tab A Plus modelinde bu değerler 2GB RAM ve 6000mAh gücünde batarya olarak değişiyor.

Aslında orta seviyeye yönelik sıradan bir tablet serisi görüntüsünde olan Galaxy Tab A'da en büyük farklılık S Pen teknolojisi olarak görülüyor. Zira S Pen teknolojisinin Note serisinden dışarı çıkmayacağı sanılıyordu. Her segmentte stratejik özellikler sunmayı hedefleyen Samsung'un Super AMOLED ekran ve metal kasadan sonra S Pen teknolojisinin de bu stratejik özelliklerden birisi olacağı tahmin ediliyor. Modellerin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.  

http://www.sammobile.com/2015/02/06/exclusive-galaxy-tab-a-and-galaxy-tab-a-plus-specifications/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
S-pen dışında gereksiz
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celaldk 4 yıl
" Galaxy Tab A, Galaxy Tab E ve Galaxy Tab J serileri bu yıl muhtemelen ilk kez pazara merhaba diyecek. " Bu ne böyle bu kadar model daha mı eklicekler ?
Bence yakın gelecekte çinceye geçmeleri gerekecek . 40.000 karakter var çincede rahat rahat isimlendirirler
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yokbeolumbe 4 yıl
Normal tab serisine s-pen eklemişler o çözünürlükle orta segment vay arkadaş
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assasin34 4 yıl
samsung'a sempati beslemeye calisiyorum,urunlerini kullanmak istiyorum ama olmuyor.bir firma bu kadarmi guvensizlik hissi verir.bu nasil bir urun yelpazesidir.neden dogru duzgun adam gibi yazilimi olan bir urun uzerinde yogunlasilmazda alfabenin her harfi icin bir cihaz cikarilir.sanirim tek aciklamasi su.madem ben samsung'um cok uretiyorum o zaman cok satmaliyim diyor.gercekten 1,5 sene oncesine kadar samsung cok satiyordu ama artik satamiyor.xiaomi'si bilmem ne menem cinlisi cekirge surusu sardilar piyasayi ve guzel cihazlar cikariyolar hemide daha ucuz:-).motorola'nin basindaki adam samsung liderligi kaybedecek demis.ee zaten bunu soylemek icin alleme cihan olmaya gerek yok sanirim.cin'de xiaomi'ye gecildiler,hindistan'da micromax'e.s6'yi bekliyorum sanirim samsung'daki herkes bunu bekliyor.s6 oldu oldu olmadi inis 2015'de daha sert olur.
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varol7 4 yıl
tablet ne almak gerek ?
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Gece772 4 yıl
Tablet pc almak gerek
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Elsa 4 yıl
Piksel piksel anadolu
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bestofMd 4 yıl
Tablet olmasına rağmen o ne incelik
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