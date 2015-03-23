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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Tab S 10.5 Wi-Fi modeli Lollipop'a terfi ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Tab S 10.5 Wi-Fi modeli Lollipop'a terfi ediyor

Samsung'un geçen yıl piyasaya sürdüğü ince kasası ve Super AMOLED panelleri ile dikkat çeken Galaxy Tab S tablet serisi, bu haftadan itibaren Android 5.0 güncellemesi almaya başladı.
 Galaxy Tab S 10.5 Wi-Fi (SM-T800) modeli için olan güncelleme Fransa'da başlamış durumda. 17 Mart itibariyle son şekli verilmiş olan güncellemede hem Samsung hem de Google tarafında yenilikler mevcut.
Google tarafında Material Design sade tasarım dili, sistem genelinde performans artışı, daha dengeli enerji tüketimi, yüzen bildirim pencereleri, interaktif kilit ekranı widget'ları gibi yenilikler mevcut. Samsung tarafında ise elden geçirilen TouchWIZ arayüzü ve çekirdek uygulama tasarımları yer alıyor.
Güncelleme hem KIES hem de kablosuz bağlantı üzerinden kurulabiliyor. Ancak güncelleme şu an için deneme sürecinde olduğu için gelecek aydan önce yaygın dağıtıma geçmesi beklenmiyor.



http://www.sammobile.com/2015/03/23/galaxy-tab-s-10-5-gets-android-5-0-2-in-france/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 4 yıl
Samsung popüler olmayan hayal kırıklığı yaratan Tab S serisinin 10.5" bu modelini cazip hale getirmek için yazılımsal güncellemeyi epey öne almış.
Note4 bile Android 5.0.2 verilmemiş iken ( Polonya Exynos Note4 5.0.1 var ) Samsung un bu yaptığı GENEL olarak hoş değil.
Tab Pro serisi zaten unutulmuş.
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RioDeJaneiro 4 yıl smart1978
smart1978
Samsung popüler olmayan hayal kırıklığı yaratan Tab S serisinin 10.5" bu modelini cazip hale getirmek için yazılımsal güncellemeyi epey öne almış.
Note4 bile Android 5.0.2 verilmemiş iken ( Polonya Exynos Note4 5.0.1 var ) Samsung un bu yaptığı GENEL olarak hoş değil.
Tab Pro serisi zaten unutulmuş.

yavaşlatma olmasın? çünkü önümüzdeki aylarda tab s2 nin çıkacak olmasına rağmen ilk nesil tab s i iyi yapacaklarına inanamıyorum
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alito 4 yıl
İşte beklediğim haber
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