Samsung Galaxy Tab S 10.5 Wi-Fi modeli Lollipop'a terfi ediyor

Samsung'un geçen yıl piyasaya sürdüğü ince kasası ve Super AMOLED panelleri ile dikkat çeken Galaxy Tab S tablet serisi, bu haftadan itibaren Android 5.0 güncellemesi almaya başladı.

Galaxy Tab S 10.5 Wi-Fi (SM-T800) modeli için olan güncelleme Fransa'da başlamış durumda. 17 Mart itibariyle son şekli verilmiş olan güncellemede hem Samsung hem de Google tarafında yenilikler mevcut.

Google tarafında Material Design sade tasarım dili, sistem genelinde performans artışı, daha dengeli enerji tüketimi, yüzen bildirim pencereleri, interaktif kilit ekranı widget'ları gibi yenilikler mevcut. Samsung tarafında ise elden geçirilen TouchWIZ arayüzü ve çekirdek uygulama tasarımları yer alıyor.

Güncelleme hem KIES hem de kablosuz bağlantı üzerinden kurulabiliyor. Ancak güncelleme şu an için deneme sürecinde olduğu için gelecek aydan önce yaygın dağıtıma geçmesi beklenmiyor.









http://www.sammobile.com/2015/03/23/galaxy-tab-s-10-5-gets-android-5-0-2-in-france/