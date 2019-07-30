Samsung Galaxy Tab S6'nın pil kapasitesi belli oldu

Samsung Galaxy Tab S6'nın önümüzdeki hafta Galaxy Note 10 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala tabletle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz.

"Tesla'nın elektrikli kamyoneti için geri sayım başladı"

Galaxy Tab ailesine katılacak yeni Android tablet, SM-T865 model numarasına sahip olacak. Son olarak IMDA sertifikası alan cihazın bazı teknik özellikleri de belli oldu.

7 Ağustos'ta tanıtılacak

Daha önce tabletin 10.5 inçlik bir ekranla geleceğini öğrenmiştik. Şimdi ise 7.040 mAh kapasiteli bir pil içereceği açığa çıktı. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak cihaz 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneğiyle gelecek.

iPad Pro'ya sıkı bir rakip olması beklenen Samsung Galaxy Tab S6 hakkındaki diğer detaylar, Güney Koreli şirketin 7 Ağustos tarihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde açıklanacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-tab-s6/