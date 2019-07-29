Tesla'nın elektrikli kamyoneti için geri sayım başladı

Elon Musk'a göre Tesla'nın elektrikli kamyoneti iki ila üç ay içinde tanıtılacak. Deneyimli yönetici neredeyse bir yıldır bu konuyu gündeme taşıyarak tansiyonu yükseltiyor. Sonunda fütüristik aracın ne zaman sahneye çıkacağı konusunda elimizde bir tarih var.

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Musk geçen Kasım ayında kamyonetin cyberpunk ve Blade Runner tarzı olacağını ve çok fazla titanyum içereceğini söylemişti. Buna ek olarak son derece iddialı bir tasarıma sahip olacağından bahsetti. Tesla kamyonet 6 koltuklu oturma düzeni ve ortalama 650 ila 800 kilometre arası menzil sunacak.

Başlangıç fiyatı da belli oldu

Çift motordan güç alacak aracın 4 tekerlekten çekiş (AWD) sistemi ve dinamik süspansiyon ile geleceği söyleniyor. Ayrıca 150 tona kadar çekme kapasitesi sunacağını belirtelim. Electrek'in son raporuna göre Ford F-150'den daha iyi olacağı iddia edilen kamyonetin başlangıç fiyatı 50 bin dolardan düşük olacak.

https://twitter.com/elonmusk/status/1155184195586519040