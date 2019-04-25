Samsung Galaxy View 2’nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık iki gün önce, resmi kaynaklar tarafından paylaşıldığı değerlendirilen Galaxy View 2’ye ait render görüntüleri internete düşmüştü. Cihaza ait bazı özelliklerin de belirtildiği paylaşımın ardından ABD’li GSM operatörü AT&T nihayet ürüne ait bir video paylaştı.

Paylaşılan video sonrasında daha net bilgilere ulaşılan cihazın dış görünüm olarak selefinden en büyük farkları ekran boyutunda ve arka kapağında yatıyor. Eski modelde 18.4” boyutunda bir panelin kullanıldığı cihazın yeni modelinde bu sefer 17.3” boyutunda ve 1080p çözünürlük sunan bir ekran tercih edilmiş. Daha ergonomik olduğu ifade edilen menteşeli arka kapak ise katlandığında 30 derecelik bir açıyla kullanılabilir hale getirilmiş. Böylece tablette yazı yazmanın çok daha kolay olacağı ifade ediliyor.

Orta sınıf donanım

Donanım ayağında ise işlemci olarak 1.6 GHz saat hızında çalışan, orta seviye ve sekiz çekirdekli Exynos 7884 CPU kullanıldığı söylenirken, bellek miktarı ise 3GB ile sınırlı tutulmuş. Cihazın 64GB dâhili depolama ile geleceği ve microSD kart desteği ile bu alanın 400GB seviyelerine çıkarılabileceği belirtiliyor. Küçük çaplı bir televizyon olarak da kullanılan cihaz, ses deneyimi konusunda ise Dolby Atmos desteği sunan dörtlü bir hoparlör paketi içeriyor. Cihazın ön kamerası ise 5MP çözünürlüğe sahip.

Android uygulamalarının yatay ve dikey görüş açısıyla kullanılmasına izin veren tabletin USB tip C bağlantısından beslenen 12,000 mAh batarya ile geleceği belirtilmiş. Son olarak, AT&T’nin NumberSync özelliğini destekleyen tablet ile telefon görüşmeleri de yapılabileceği ve cihazın kontratlı fiyatının 730 dolar olacağı ifade edilmiş.

https://www.sammobile.com/2019/04/25/samsung-galaxy-view-2-price-release-date-att/