Gürültü önleme özellikli AirPods 3, yıl sonuna kadar gelebilir

AirPods 3 ile ilgili yayınlanan yeni bir rapor kablosuz kulaklığın gürültü önleme teknolojisi ve birkaç önemli özellikle geleceğini ortaya koydu. DigiTimes’a göre, Apple yıl sonuna kadar gürültü önleme özellikli 3. nesil AirPods'u piyasaya sürecek.

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Yeni nesil kablosuz kulaklığın sahip olacağı özellikler önemli olsa da ortaya atılan çıkış tarihinin pek bir anlam ifade etmediğini belirtmek gerek. Zira, AirPods 2'nin çıkışı bir yıl gecikmiş ve daha geçen ay satışa sunulmuştu. Dolayısıyla bir sonraki modelin 2019 sonuna kadar kadar gelmesi zor görünüyor.

Farklı bir tasarım ile gelebilir

Bloomber editörü Mark Gurman da bu görüşte ve AirPods 3'ün 2020 yılında piyasaya sürüleceğine inanıyor. Yeni nesil AirPods'un gürültü önleme teknolojisine uyum sağlaması için farklı bir tasarıma sahip olabileceği de gelen haberler arasında.

Ancak gürültü önleme teknolojisi kulaklığın güç tüketimini ciddi oranda artıracağı için Apple'ın buna nasıl bir çözüm bulacağını hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki günlerde şirketin yeni nesil kablosuz kulaklığı ile ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.digitimes.com/news/a20190424PD208.html