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Samsung Galaxy Watch Active 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung önümüzdeki ay Galaxy Note 10 ile birlikte yeni bir akıllı saat tanıtacak. Galaxy Watch Active 2 adlı cihazın görüntüleri internete düştü.
42 dk.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy Watch Active 2 adlı yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlandığını biliyoruz. Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından yayınlanan görüntüler nasıl bir cihazın yolda olduğunu gözler önüne serdi.
Ayrıca Bkz. "Kendi Android telefonunu yaptı: Karşınızda toplama Samsung Galaxy S9+"
Galaxy Watch Active 2'nin dokunmatik çerçeveye sahip olacağı söyleniyor. Aslına bakılırsa şirketin bu kararı son derece mantıklı. Fiziksel çerçevenin ortadan kaldırılması saate daha şık bir görünüm kazandıracak.

Önümüzdeki ay tanıtılacak

Ayrıca bu tür hareketli parçaların olmaması suya dayanıklılık konusunda da avantaj sağlayabilir. Galaxy Watch Active 2'nin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki ay Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılacağı söyleniyor.

https://www.droid-life.com/2019/07/26/heres-the-galaxy-watch-active-2-thanks-to-the-fcc/ Yorum Yaz
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