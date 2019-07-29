Samsung Galaxy Watch Active 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

Samsung'un Galaxy Watch Active 2 adlı yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlandığını biliyoruz. Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından yayınlanan görüntüler nasıl bir cihazın yolda olduğunu gözler önüne serdi.

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Galaxy Watch Active 2'nin dokunmatik çerçeveye sahip olacağı söyleniyor. Aslına bakılırsa şirketin bu kararı son derece mantıklı. Fiziksel çerçevenin ortadan kaldırılması saate daha şık bir görünüm kazandıracak.

Önümüzdeki ay tanıtılacak

Ayrıca bu tür hareketli parçaların olmaması suya dayanıklılık konusunda da avantaj sağlayabilir. Galaxy Watch Active 2'nin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki ay Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılacağı söyleniyor.

https://www.droid-life.com/2019/07/26/heres-the-galaxy-watch-active-2-thanks-to-the-fcc/