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Kendi Android telefonunu yaptı: Karşınızda toplama Samsung Galaxy S9+

Popüler bir YouTuber, Çin'deki cep telefonu parçacılarından tedarik ettiği bileşenlerle toplama Galaxy S9+ yaptı. Amiral gemisi telefonun yapım aşamasını gösteren video haberimizde.
3 sa.
3,4b
91
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Strange Parts isimli YouTube kanalından Scotty, birkaç yıl önce Çin'den aldığı parçalarla kendine bir iPhone yapmıştı. Şimdi ise bir Android telefon topladı.
Ayrıca Bkz. "5G özellikli amiral gemisi Nokia 9.1 Pureview geliyor"
Yayınlanan videoda, Scotty'nin kendi Android akıllı telefonunu oluşturmak için Çin'deki cep telefonu parçacılarından tüm bileşenleri tedarik ettiğini ve aynı zamanda montajını yaptığını görüyoruz.

Galaxy S10'un parçalarını bulamadı

Scotty esasında bir Galaxy S10 yapmak istemişti ancak gerekli parçaları bulamayınca videodan da görebileceğiniz gibi bir Samsung Galaxy S9+ yapmaya karar verdi.
Akıllı telefonu yapmak oldukça uzun bir zaman ve uğraş gerektirse de tüm parçaların bir araya getirilerek çalışan bir cihaza dönüştürülebilmesi şüphesiz ki büyük bir başarı.
Toplama Samsung Galaxy S9+'ın yapım aşamalarını aşağıdaki video aracılığı ile izleyebilirsiniz. Parçaların tam olarak detaylandırılmadığını ve telefonun kaça mal olduğu hakkında net bir bilgi verilmediğini belirtelim.

https://www.youtube.com/watch?v=MjwtTSoIYYs Yorum Yaz
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Darklord Sauron 2 sa. en beğenilen IceRulez
+1500tl kayıt ücreti de ekle
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Phantom II 56 sn.
Bu adamın kanalına bir bakın derim,toplama yaptigi iphone'a kablosuz şarj falan ekliyor
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Bay Robot 14 dk.
Sıfır almaktan çok daha pahalıya mal olmuştur o yüzden belirtmez.
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DH Misafiri 27 dk.
Rakı yaptık bira yaptık sıra cep telefonuna geldi
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walkererdem 28 dk.
bunun haber yapılması ne kadar saçma anlamıyorum sanki telefonu üretmiş gibi lanse ediyorlar, hazır parçaları 3 yaşındaki oğlumda birleştirebilir.
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DH Misafiri 36 dk.
100 lira maliyet 1500 lira pasaport vergisi. Bir ülke düşünün geçim kaynağı insan olsun!
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scorpion20 45 dk.
toplama bilgisayar gibi
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kenbalx 1 sa.
Yapılabilir ama normal telefon gibi kullanabilmek için imei kayıt ettirmek yada klon imei atmak gerekir. Çok para tutan anakart ve ekran.
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PeYLeR. 1 sa.
Aliexpresten telefon yerine parçalarını sipariş versek ekran anakart kasa pil vs burda akabinde burda montaj yapsak nasıl olur. parça olduğundan gümrüğede takılmaz kanaatindeyim.
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Boragungoren 1 sa.
Haberlik bir önemi yok ki bu olayın haber değeri olan adamın başka videosu var iphoneu 128gb yükseltti belleğini sökerek.
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V4LKyR 2 sa.
Yarın öbür gün de başka bir telefon yapar, gündeme gelir yine.
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