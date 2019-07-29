Kendi Android telefonunu yaptı: Karşınızda toplama Samsung Galaxy S9+

Strange Parts isimli YouTube kanalından Scotty, birkaç yıl önce Çin'den aldığı parçalarla kendine bir iPhone yapmıştı. Şimdi ise bir Android telefon topladı.

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Yayınlanan videoda, Scotty'nin kendi Android akıllı telefonunu oluşturmak için Çin'deki cep telefonu parçacılarından tüm bileşenleri tedarik ettiğini ve aynı zamanda montajını yaptığını görüyoruz.

Galaxy S10'un parçalarını bulamadı

Scotty esasında bir Galaxy S10 yapmak istemişti ancak gerekli parçaları bulamayınca videodan da görebileceğiniz gibi bir Samsung Galaxy S9+ yapmaya karar verdi.

Akıllı telefonu yapmak oldukça uzun bir zaman ve uğraş gerektirse de tüm parçaların bir araya getirilerek çalışan bir cihaza dönüştürülebilmesi şüphesiz ki büyük bir başarı.

Toplama Samsung Galaxy S9+'ın yapım aşamalarını aşağıdaki video aracılığı ile izleyebilirsiniz. Parçaların tam olarak detaylandırılmadığını ve telefonun kaça mal olduğu hakkında net bir bilgi verilmediğini belirtelim.

https://www.youtube.com/watch?v=MjwtTSoIYYs