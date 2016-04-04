Samsung Gear VR artık WebVR desteğine sahip

Samsung'un sanal gerçeklik cihazı Gear VR hali hazırda web tarayıcıya sahip. Bundan sonra artık sanal gerçeklik deneyimini web tarayıcımız üzerinden de yaşayabileceğiz. Samsung şu an WebVR teknolojisi için deneysel destek sunmaya başladığını açıkladı.

Bu desteğin gelmesiyle internet üzerinde sanal gerçeklik desteği sunan ürünleri 360 derecelik açıyla görme şansımız olacak. Böylece ürünleri daha ayrıntılı bir şekilde inceleme şansımız doğmuş oluyor.Yine de bu teknolojinin henüz deneme aşamasında olduğunu belirtelim.

WebVR henüz tamamlanmış bir uygulama olduğu için arada sırada çökme sorunlarıyla karşılaşabilirmişiz. Bunun yanında ürünlere bakarken Samsung VR'ı bizim aktif etmemiz gerekiyor. Yani ürünün sanal gerçeklik desteğine sahip olması cihazı doğrudan aktif hale getirmiyor.

http://www.engadget.com/2016/04/03/samsung-gear-vr-gets-webvr-support/?ncid=txtlnkusaolp00000595