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Samsung Gear VR artık WebVR desteğine sahip

Samsung Gear VR ile bundan böyle internetteki sanal gerçeklik destekli siteleri ziyaret edebileceğiz. Böylece ürünleri daha ayrıntılı görme şansına sahip olacağız diyebiliriz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Samsung Gear VR artık WebVR desteğine sahip
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Samsung'un sanal gerçeklik cihazı Gear VR hali hazırda web tarayıcıya sahip. Bundan sonra artık sanal gerçeklik deneyimini web tarayıcımız üzerinden de yaşayabileceğiz. Samsung şu an WebVR teknolojisi için deneysel destek sunmaya başladığını açıkladı.
Bu desteğin gelmesiyle internet üzerinde sanal gerçeklik desteği sunan ürünleri 360 derecelik açıyla görme şansımız olacak. Böylece ürünleri daha ayrıntılı bir şekilde inceleme şansımız doğmuş oluyor.Yine de bu teknolojinin henüz deneme aşamasında olduğunu belirtelim.
WebVR henüz tamamlanmış bir uygulama olduğu için arada sırada çökme sorunlarıyla karşılaşabilirmişiz. Bunun yanında ürünlere bakarken Samsung VR'ı bizim aktif etmemiz gerekiyor. Yani ürünün sanal gerçeklik desteğine sahip olması cihazı doğrudan aktif hale getirmiyor.

http://www.engadget.com/2016/04/03/samsung-gear-vr-gets-webvr-support/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Web ile baya seyler olur bununla
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tobepeople 3 yıl
25 dolara çin yapımı var çin sitelerinde vr glasses yaz çıkar al izle bence on numara oyunda oynatıyor gidip samsung almaya gerek yok
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Şahi_13 3 yıl
Sanal gerçeklik gözlüğünü note 5 ile kullanıyorum. 360 derece fotoğraflarla Vr tecrübesi arasında dağ gibi fark var. Denemeden yorum yapmak doğru değil.
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desialarmi 3 yıl
güzzel film izleme ve oyun oynama oluyor. zevkli değişik bir deneyim.
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MegaWolt38 3 yıl
360 derece görebilmek için bu ürünü mü alalım yani ne saçma bir şey. İnternet sitelerinde de 360 derece fotoğraf yüklerlerse görülebilir, sanal gerçeklik gözlüğüne gerek yok.
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