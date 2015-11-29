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Samsung Gear VR ile ilgili önemli uyarılar

Sanal gerçeklik konsepti geçmişte olmadığı kadar yoğun görsel tecrübe sunmaya başladı ve ilgi giderek yükseliyor. Bununla birlikte hayatımızdaki bu yeni teknolojinin dikkat isteyen yanları var.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Gear VR ile ilgili önemli uyarılar

Samsung'un sanal gerçekliğe yönelik olara geliştirdiği Gear VR gözlüğü, bir önceki versiyonuyla ülkemizde, son versiyonuyla da dünyanın büyük pazarlarında satışa sunulmuştu. Galaxy akıllı telefonunuzu yerleştirerek sanal gerçeklik deneyimi yaşadığınız gözlük için bazı önemli uyarılar mevcut. 

İlk uyarı yaşanması düşük ihtimal olan bir konuya işaret ediyor ancak yine de dikkat etmekte fayda var. Gözlüğün içerisindeki lensler odaklama yapabildiği için aynı büyüteç gibi güneş ışınlarını toplayarak yakıcı hale getirebiliyor. Eğer telefon içerisinde iken göze takılan boşluk yukarı gelecek şekilde güneş altında unutursanız telefonu da unutun zira bir süre sonra ortada ekran diye bir şey kalmayabilir. 

Diğer bir uyarı yalın kullanım ile ilgili. Gözlüğe telefonunuzu yerleştirmeden takar ve kazara güneşe bakmaya çalışırsanız geçici veya daha da kötüsü kalıcı görme kaybı yaşayabilirsiniz. Uzmanlar özellikle bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Son uyarı ise çocuklar ile ilgili. 

13 yaşından küçük çocukların Gear VR gözlüğünü uzun bir süre kullanmaması gerekiyor zira sanal gerçeklikte görsel gelişimi sınırlayabilecek bir yapı mevcut. Bu aslında sadece Gear VR değil diğer tüm sanal gerçeklik gözlükleri için geçerli bir konu. 

Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü aksesuar sınıfında en iyi gözlüklerden birisi olarak gösteriliyor. Dokunmatik panel, ses ve yakınlaştırma butonları, buğu önleyici fan, ortam ışığı sensörü gibi artılar pek çok rakip gözlük aksesuarında bulunmuyor. Samsung Gear VR ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.sammobile.com/2015/11/26/attention-the-gear-vr-could-burn-a-hole-into-your-smartphone-display/ Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl en beğenilen
Yagmurlarda da silecek isteruk :D
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emre1393 3 yıl
Sokakta işiniz ne bununla, otur içerde oyna
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maximus8282 3 yıl
Yapılan uyarılar gerçekten çok ciddi. Bunu belli bir yaşın üstünde kullandırmalılar.

Zaten cep telefonu ile kafanızda 2-3 saat gezmek hiç akıllıca bir hareket değil. O yüzden bu tip sanal gerçeklik gözlüklerinin (biraz sorun oluştursa da) kablolu olması daha iyi olur. Daha az radyasyon yayarlar.
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alemburda34 3 yıl en beğenilen
Yagmurlarda da silecek isteruk :D
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Patren 3 yıl
ne tehlikeli cihazmış bari kafadan çıkartınca yada içeri güneş ışığı girince lensler kapansın
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