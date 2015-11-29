Samsung Gear VR ile ilgili önemli uyarılar

Samsung'un sanal gerçekliğe yönelik olara geliştirdiği Gear VR gözlüğü, bir önceki versiyonuyla ülkemizde, son versiyonuyla da dünyanın büyük pazarlarında satışa sunulmuştu. Galaxy akıllı telefonunuzu yerleştirerek sanal gerçeklik deneyimi yaşadığınız gözlük için bazı önemli uyarılar mevcut.





İlk uyarı yaşanması düşük ihtimal olan bir konuya işaret ediyor ancak yine de dikkat etmekte fayda var. Gözlüğün içerisindeki lensler odaklama yapabildiği için aynı büyüteç gibi güneş ışınlarını toplayarak yakıcı hale getirebiliyor. Eğer telefon içerisinde iken göze takılan boşluk yukarı gelecek şekilde güneş altında unutursanız telefonu da unutun zira bir süre sonra ortada ekran diye bir şey kalmayabilir.





Diğer bir uyarı yalın kullanım ile ilgili. Gözlüğe telefonunuzu yerleştirmeden takar ve kazara güneşe bakmaya çalışırsanız geçici veya daha da kötüsü kalıcı görme kaybı yaşayabilirsiniz. Uzmanlar özellikle bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Son uyarı ise çocuklar ile ilgili.





13 yaşından küçük çocukların Gear VR gözlüğünü uzun bir süre kullanmaması gerekiyor zira sanal gerçeklikte görsel gelişimi sınırlayabilecek bir yapı mevcut. Bu aslında sadece Gear VR değil diğer tüm sanal gerçeklik gözlükleri için geçerli bir konu.





Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü aksesuar sınıfında en iyi gözlüklerden birisi olarak gösteriliyor. Dokunmatik panel, ses ve yakınlaştırma butonları, buğu önleyici fan, ortam ışığı sensörü gibi artılar pek çok rakip gözlük aksesuarında bulunmuyor. Samsung Gear VR ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2015/11/26/attention-the-gear-vr-could-burn-a-hole-into-your-smartphone-display/