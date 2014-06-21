Samsung, Google I/O konferansında Android Wear işletim sistemli akıllı saatini tanıtabilir

Google'ın her yıl düzenlediği geliştiricilere yönelik I/O konferansına kısa bir süre kala Cnet kaynağından gelen bilgilere göre Samsung I/O konferansında Android Wear işletim sistemini taşıyan ilk akıllı saatini duyurabilir.

Android'in yeni sürümü, HTC üretimi Nexus 8 tableti gibi pek çok söylentinin olduğu I/O konferansının bu yıl oldukça hareketli geçeceği bekleniyor. LG ve Motorola'nın da G Watch ile Moto 360 akıllı saatlerini resmi olarak tanıtmasının beklendiği konferansta Samsung'un tanıtacağı akıllı saatini konferans katılımcılarına dağıtacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Samsung'un kendi çipsetini ve Qualcomm üretimi bir çipseti taşıyan iki farklı akıllı saat hazırladığını bildiren kişi, I/O etkinliğinde hangisinin tanıtılacağının net olmadığını belirtmiş. Hatırlanacağı üzere Samsung ilk akıllı saati Galaxy Gear'da da Android işletim sistemine yer vermiş ancak pil ömrünün kısıtlılığı nedeniyle kendi geliştirdiği işletim sistemi Tizen'e yönelmişti. Ancak Google'ın Mart ayında duyurusunu yaptığı giyilebilir cihazlara özel Android Wear işletim sistemiyle Samsung'un tekrar Google tarafına yönelmesi zaten beklenmeyen bir durum olmaktan çıkmıştı.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Google I/O etkinliğinde yer alacak yenilikleri ve gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

http://www.cnet.com/news/samsung-to-launch-android-wear-smartwatch-at-google-io/