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Samsung, Google I/O konferansında Android Wear işletim sistemli akıllı saatini tanıtabilir

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Samsung, Google I/O konferansında Android Wear işletim sistemli akıllı saatini tanıtabilir
Google'ın her yıl düzenlediği geliştiricilere yönelik I/O konferansına kısa bir süre kala Cnet kaynağından gelen bilgilere göre Samsung I/O konferansında Android Wear işletim sistemini taşıyan ilk akıllı saatini duyurabilir.
Android'in yeni sürümü, HTC üretimi Nexus 8 tableti gibi pek çok söylentinin olduğu I/O konferansının bu yıl oldukça hareketli geçeceği bekleniyor. LG ve Motorola'nın da G Watch ile Moto 360 akıllı saatlerini resmi olarak tanıtmasının beklendiği konferansta Samsung'un tanıtacağı akıllı saatini konferans katılımcılarına dağıtacağı da iddialar arasında yer alıyor.
Samsung'un kendi çipsetini ve Qualcomm üretimi bir çipseti taşıyan iki farklı akıllı saat hazırladığını bildiren kişi, I/O etkinliğinde hangisinin tanıtılacağının net olmadığını belirtmiş. Hatırlanacağı üzere Samsung ilk akıllı saati Galaxy Gear'da da Android işletim sistemine yer vermiş ancak pil ömrünün kısıtlılığı nedeniyle kendi geliştirdiği işletim sistemi Tizen'e yönelmişti. Ancak Google'ın Mart ayında duyurusunu yaptığı giyilebilir cihazlara özel Android Wear işletim sistemiyle Samsung'un tekrar Google tarafına yönelmesi zaten beklenmeyen bir durum olmaktan çıkmıştı.
Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Google I/O etkinliğinde yer alacak yenilikleri ve gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz. 

http://www.cnet.com/news/samsung-to-launch-android-wear-smartwatch-at-google-io/ Yorum Yaz
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Xtrud 4 yıl en beğenilen
Eylül 2013den beri 5 akıllı saat hemde 3 farklı os la beraber...Samsung bence ne yaptığını bilmiyor :/
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BaverSait 4 yıl
@simbolmina doğru söylüyorsun uyumluluk konusuna dikkat etmemiştim neredeyse en önemli konuymuş o zaman yorumumu düzeltim android akıllı saat endüstrisini ele geçirir.
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matmuhendisi 4 yıl
Samsungdan biktim harbiden
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simbolmina 4 yıl
@BaverSait En azından apple kullanıcıları iwatch beklemek durumunda. Samsung saatler sadece samsungla ve sonyler de sadece androidle çalışıyor yamulmuyorsam. Mevcut apple uyumlu saatler de yaygınlaşmadı.
Aslında apple çıkarsın, en azından farklı bir bakış ve akıllı saat ekosistemine katkı saglar. Muhtemelen iyi birşeyler çıkacak.
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General. 4 yıl
Sony'den Nexus 6 bekliyoruz
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Cidelee 4 yıl
Eger dogruysa son cikardigi tizen saatleri ikinci bada faciyasi olur
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BaverSait 4 yıl
Moto 360 dan çok umutluyum saat dediğin ilk olarak bir aksesuardır ve finale kalan tasarımların hepsi birbirinden güzel bir de en azından 3-4 gün şarjı dayanırsa akıllı saat endüstrisini ele geçirir.Kimse Apple in akıllı saatini falan beklemez
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mementopolis 4 yıl
Samsung bosuna cikartiyor kim ne yapacak ne edecek duyar duymas telefona eklemeye basliyor hemencecik simdi de saat iyiki firmalar applenin akilla saat projesini duydular Iphon' daki hataya düsmek istemiyorlar . Apple saat cikardigi anda bir bakmissiniz samung ayni özellikleri barindiran galaxy watch'i cikartmis.
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ВAВA 4 yıl
Teknoloji çok hızlı gelişiyor.
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gorkem2626 4 yıl
Hayir abi saat yapiyorsun bari saate benzesin allah aşkına
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mehmedaltair 4 yıl
Samsung patır patır telefon çıkarma politikasını saatte de devam ettirecek anlaşılan
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Xtrud 4 yıl en beğenilen
Eylül 2013den beri 5 akıllı saat hemde 3 farklı os la beraber...Samsung bence ne yaptığını bilmiyor :/
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