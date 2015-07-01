Samsung, LEVEL U isimli yeni Bluetooth kulaklığını duyurdu

Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, LEVEL U adını verdiği yeni Bluetooth kablosuz kulaklığını resmi olarak duyurdu.

Boyna takılabilen bir gövde ve dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Samsung LEVEL U kulaklık modeli, cihazlarla Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden haberleşiyor ve bu sayede müzik dinleme yanında telefon görüşmesine yapılmasına da imkan tanıyor. Dahili bataryasıyla 10 saat müzik, 11 saat konuşma ve yaklaşık 500 saat bekleme süresi sunan ürün, kulak içi formunda karşımıza çıkıyor ve 12mm boyutundaki dinamik sürücüleri sayesinde yüksek performans vaat ediyor.

Gövdesi üzerinde ses açma kapatma ve oynatma durdurma butonları taşıyan Samsung LEVEL U, sporcular tarafından da kullanılabilecek bir alternatif ortaya koyuyor. 33 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığı bulunan kulaklık, bugün ilk olarak Amerika merkezli 70$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20150701005841/en/Samsung-Announces-Samsung-LEVEL-Wireless-Bluetooth-Headset#.VZPp-xPtlBc