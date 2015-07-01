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Samsung, LEVEL U isimli yeni Bluetooth kulaklığını duyurdu

3 yıl
4,5b
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7
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, LEVEL U isimli yeni Bluetooth kulaklığını duyurdu
Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden Samsung, LEVEL U adını verdiği yeni Bluetooth kablosuz kulaklığını resmi olarak duyurdu.
Boyna takılabilen bir gövde ve dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Samsung LEVEL U kulaklık modeli, cihazlarla Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden haberleşiyor ve bu sayede müzik dinleme yanında telefon görüşmesine yapılmasına da imkan tanıyor. Dahili bataryasıyla 10 saat müzik, 11 saat konuşma ve yaklaşık 500 saat bekleme süresi sunan ürün, kulak içi formunda karşımıza çıkıyor ve 12mm boyutundaki dinamik sürücüleri sayesinde yüksek performans vaat ediyor.
Gövdesi üzerinde ses açma kapatma ve oynatma durdurma butonları taşıyan Samsung LEVEL U, sporcular tarafından da kullanılabilecek bir alternatif ortaya koyuyor. 33 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığı bulunan kulaklık, bugün ilk olarak Amerika merkezli 70$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Samsung, LEVEL U isimli yeni Bluetooth kulaklığını duyurdu
 

http://www.businesswire.com/news/home/20150701005841/en/Samsung-Announces-Samsung-LEVEL-Wireless-Bluetooth-Headset#.VZPp-xPtlBc Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Laptoplar ile sorunsuz bağlantı imkanı sağlıyor mu?
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DH Misafiri 3 yıl
bişey sorabilirmiyim cihazım S5 bluetooth 4.0 var çalışırmı acaba
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Technotronic 3 yıl
sony den çalıntı tasarım ,merak edenler google sbh80 yazsın.
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AteS 3 yıl
LG HBS900 varken tercih edilmez. Yaklaşık 3 yıl oldu HBS700 kullanıyorum.
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bydvd 3 yıl
çok pahalı 70 dolar aşağı yukarı 189 tl. bu ürün buraya geldimi 250 filan olursa çok çok pahalı olur en fazla 100 tl. olursa alınır yoksa traşşşşş....
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OverClocK1ng 3 yıl
Sıcakta insanın ensesine bir yapışır, yapış yapış ter içinde bırakır...
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crazy585858 3 yıl
kulaklığı bilemem ama hatun daha dikkat çekici her zamanki gibi
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